Печаль Шестеркина, рекорд Малкина и фестиваль имени Сергачева - Советский спорт
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08 марта 2020 10:00Хоккей

Печаль Шестеркина, рекорд Малкина и фестиваль имени Сергачева

«Советский спорт» не спит и предлагает вашему вниманию традиционный обзор очередного игрового дня в НХЛ.  

«Питтсбург» – «Вашингтон» – 2:5

Велики были ожидания от этого противостояния, но россияне приняли решение затаиться и если бы не гол Евгения Малкина, то очков бы не набрали вовсе. Джино 11-й раз в карьере набирает 70 очков и повторяет достижение Овечкина и Кросби. Впереди только борода Джо Торнтона.

«Вашингтон» сделал выводы из провальной игры против «Рейнджерс», а результат сделал Ник Дауд, сделавший дубль и отдав результативную передачу. Подобная оказия произошла с ним впервые в сезоне.

«Айлендерс» – «Каролина» – 2:3 ОТ

Это триумф. Обе команды переживают непростые времена и все-таки именно «Каролина» смогла в этом матче вырвать победу, прервав серию неудач из пяти матчей. Андрей Свечников сделал две голевые передачи и набрал 60 очков в сезоне, а «Каролина» впервые с 2002 года вполне может второй сезон подряд пробиться в плей-офф. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов остался в запасе.

«Даллас» – «Нэшвилл» – 0:1

Второй матч подряд «Даллас» бьется о стену в лице вратаря «Предаторз» Юуссе Сароса, ничего поделать не может и продлевает серию без побед.

Голкипер засушивает второй «сухарь», который становится для него четвертым в сезоне и одиннадцатым в карьере.

Денис Гурьянов играл во втором звене и нанес три броска по воротам, Яков Тренин за восемь минут схватил одно удаление, Антон Худобин остался в запасе, а Александр Радулов не попал в заявку.

«Лос-Анджелес» – «Миннесота» – 7:3

Хет-трик Дастина Брауна помогают предпоследней команде лиги второй раз в сезоне забросить семь шайб в одном матче. И даже в таком праздничном разносоле для Николая Прохоркина нашлось всего десять минут игрового времени и могучий силовой прием в количестве одной штуки.

«Бостон» – «Тампа Бэй» – 3:5

Центральный матч дня выдался чумовым для защитника «молний» Михаила Сергачева. Из-за травмы Виктора Хедмана он провел на льду без малого 30 минут, забил и отдал, причем «Тампа» умудрилась забить дважды в течение одного меньшинства.

Никита Кучеров на синей линии красиво обокрал Давида Крейчи и отправил шайбу в пустые ворота, установив окончательный итог. Сергачев и Василевский – первая и третья звезды матча соответственно.

«Рейнджерс» – «Нью-Джерси» – 4:6

Возвращение в старт Игоря Шестеркина вышло неудачным. За два периода голкипер получил пять шайб разной сложности и на третий период уступил место в воротах Хенрику Лундквисту.

Артемий Панарин очков не набрал, Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами и установил личный рекорд результативности 44 (15+29), а Никита Гусев собрав на себе толпу соперников, активировал своей передачей Фредрика Клаессона – для шведа этот гол стал первым в сезоне и седьмым в карьере. Иногда и деревья могут разговаривать.

«Сан-Хосе» – «Оттава» – 1:2 ОТ

Наш человек из Кемерово дебютировал в НХЛ. Защитник «Шаркс» Никита Кныжов сыграл свой первый матч за основную команду и за 12 минут игрового времени отметился удалением. Для начала неплохо!

Никита Зайцев из «Оттавы» провел больше всех времени на льду из игроков обороны «Сенаторз».

«Филадельфия» – «Баффало» – 3:1

Стальная поступь «Флайерз» основательно вгоняет в дрожь – девятая победа подряд! Одержать десятую, впрочем, будет непросто – на очереди злой «Бостон», который был уязвлен «Тампой».

«Баффало» терпит шестое поражение и до плей-офф в таком ритме доползет едва ли. Голкипер «клинков» Картер Харт вышел на лед с лопатой и просто закопал свою команду. Взгляните на гол Жоэля Фараби и задумайтесь о вечном.

У Ивана Проворова 24 минуты игрового времени и +1. Красавчик.

«Флорида» – «Монреаль» – 4:1

Впервые в истории «Пантерз» игровой номер выведен из обращения и подвешен под своды арены. Чести удостоился двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады Роберто Луонго.

Церемония прошла как раз перед матчем против «Монреаля», в котором «Флорида» не рискнула огорчать уважаемого ветерана и прервала серию из четырех поражений подряд.

Молчание Евгения Дадонова становится уже неприличным. Последний раз россиянин набирал очки 22 февраля в матче против «Вегаса» и с тех пор как отрезало.

«Эдмонтон» – «Коламбус» – 4:1

Когда видишь, что Зак Веренски проводит на льду полчаса, а Гавриков и Савар везут на двоих -6, то понимаешь, насколько нехорошо сейчас «Коламбусу» с его кадровыми проблемами, которые, как мне кажется, уж всем надоели.

Микко Коскинен отразил 45 бросков и по праву стал первой звездой матча, Макдэвид забросил 33 шайбу в сезоне, а Драйзайтль позволил себе взять перекур.

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