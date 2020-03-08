Знарок поздравляет! «Спартак» победил «Динамо» и сравнял счет в серии (видео) - Советский спорт
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08 марта 2020 21:30ХоккейДомрачев Владислав

Знарок поздравляет! «Спартак» победил «Динамо» и сравнял счет в серии (видео)

Самые интересные моменты праздничного дня – в обзоре «Советского спорта»

Ставка на Беспалова

«Спартак» не включил в заявку вратаря Гудачека. На лед вышел Беспалов, на банке сидел Хомченеко.

«Динамо» вернуло в ворота Еременко и бросило в бой ветерана Афиногенова. Еременко не стало палочкой-выручалочкой. Хотя его вины в пропущенных шайбах нет. Беспавлов же еще раз доказал, что по праву считается куражистым голкипером.

Афиногенов помог организовать второй гол, забитый за 19 секунд до финальной сирены. В куче-мале он, как лев, прыгнул на Беспалова, после чего Петерссон отправил шайбу в пустые ворота. И как судьи не отменили гол?

Красно-белые победили заслуженно. Они превосходили бело-голубых в единоборствах, были настойчивее. Быстро распечатали ворота гостей. Но в третьем периоде динамовцы вернулись в игру. Да и судьи расщедрились на штрафы, не всегда проявляя последовательность в принятии решений. Есть вопросы по удалениям – особенно когда игроки наступали на клюшку соперника.

Счет в матче номер четыре 3:2, в серии – 2-2. Нас ждут еще как минимум два дерби – во вторник на «ВТБ-Арене», в четверг – в «Парке легенд». Спасибо за это наставнику «Спартака» Олегу Знарку, который перестал бриться.

Чемпионы проснулись в третьем периоде

Скорее всего, победитель московской пары встретится во втором раунде с ЦСКА. Московские армейцы обе встречи в Нижнем Новгороде провели по бразильской системе – вы забьете нам сколько сможете, мы – сколько захотим.

В обоих случаях соперники доигрались до овертайма. В воскресенье автозаводцы распечатали ворота Сорокина, засушившего три сухаря подряд. То, что не удалось в формате «5 на 3», они сделали в равных составах. Контратаку поддержал защитник Геноуэй и броском с козырной позиции неотразимо бросил.

Красно-синие проснулись после второй пропущенной на старте третьего периода шайбы, увенчавшей розыгрыш лишнего. В роли спички, которая разожгла пожар, выступил Вей, затолкавший вместе с вратарем шайбу в сетку. Гол не засчитали, Вея прессанули, но не удалили. Вскоре Робинскон застал врасплох вратаря Тихомирова. Хозяева сломались.

До конца основного времени Шалунов сравнял счет, а в начале овертайма Капризов реализовал численное преимущество.

Дацюк завел «Авто»

«Сибирь» могла завершить серию, но уступила дома 1:5. Почин у гостей сделал неувядаемый Даюцюк. Волшебник принял участие в первых двух голевых комбинациях. На его счету ассист и гол. Удачно зашел в плей-офф вылечившийся Голышев. У гостей забил даже Березин. Этот защитник и гол – антонимы.

В Нижнекамске «Ак Барс» одержал сухую победу над «Нефтехимиком» 1:0, выиграл серию 4-0 и ждет соперника.

Итак, на Западе во второй круг вышли армейцы – СКА и ЦСКА. Завтра к ним присоединится может «Йокерит». На Востоке близок к общей победе над «Магниткой» «Барыс» (1-3).

«Авангард» же и «Салават Юлаев» начнут новую серию – до двух побед. Там равенство 2-2.

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