Пока Кучеров и Малкин проигрывают аутсайдерам, Наместников зажигает в Колорадо «Советский спорт» предлагает вашему вниманию регулярный обзор событий минувшей ночи в НХЛ.

«Питтсбург» - «Каролина» - 2:6

Гол Евгения Малкина не помог «пингвинам», которые последние два матча проиграли с общим счетом 2:11. Свой первый гол за «Питтсбург» провел ветеран Патрик Марло в этот дэдлайн перешедший из «Сан-Хосе».

Ярким дебютом отметился нападающий «Каролины» Морган Гики – на его счету дубль и голевая передача. Андрей Свечников ушел в тень и несмотря на крупную победу своей команды закончил игру с минусовым показателем полезности.

«Детройт» - «Тампа Бэй» - 5:4 Б

Аутсайдер лиги одерживает вторую победу подряд впервые с 11 января этого года. Два месяца тому назад «Детройт» сокрушил «Монреаль» и «Оттаву» после чего предпринял девятиматчевое путешествие в страну лузеров. Посмотрим как будет на этот раз.

Никита Кучеров набирает очки в третьем матче подряд. В серии буллитов он свою попытку не использовал в отличие от Михаила Сергачева.

«Калгари» - «Вегас» - 3:5

Канадцы терпят чувствительное домашнее поражение, но все еще можно исправить в ближайших домашних матчах против вялых «Айлендерс» и колючего «Виннипега».

«Вегас» продолжает удерживать лидерство в своем дивизионе, но на пятки наступает «Эдмонтон», отстающий на два очка и имеющий одну игру в запасе.

«Чикаго» - «Сент-Луис» - 0:2

Чемпион показал, что поражение от «Нью-Джерси» было случайностью и одерживает девятую победу в последних десяти матчах. У Ивана Барбашева за 19 смен ноль очков и четыре минуты штрафа. Голкипер «Блюз» Джейк Аллен выходит на лед впервые с 29 февраля и всего второй раз в сезоне играет «на ноль».

«Анахайм» - «Миннесота» - 4:5 ОТ

«Уайлд» сумели прийти в себя после провала в прошлом матче от дрейфующего «Лос-Анджелеса». Кевин Фиала завершил ту игру с чудовищным показателем полезности, а сегодня именно он принес своей команде победу в овертайме, использовав удаление защитника «Анахайма» Джоша Мэнсона. Если для «Анахайма» в борьбе за плей-офф все давно кончено, то важность этой победы «Миннесоты» переоценить трудно.

«Ванкувер» - «Коламбус» - 1:2

В шести последних матчах «жакеты» проиграли четырежды, но на их счастье в лиге существует «Ванкувер» – как раз именно эту команду «Коламбус» обыграл дважды.

Ситуация за право пролезть в плей-офф через wild card постепенно приближается к максимальной точке кипения по причине того, что «Коламбус» и «Каролина» – братья по несчастью в смысле количества травмированных игроков. Кто-то должен пробиться в решающую фазу сезона, но нельзя исключать, что оба коллектива окажутся в пролете.

Защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков отметился голевой передачей и закончил игру с положительным показателем полезности.

«Сан-Хосе» - «Колорадо» - 3:4

Если бы «акул» тренировал Владимир Крикунов, то он бы примерно так подвел итоги этой шестиматчевой домашней серии: «Начали за здравие, а закончили за упокой».

В самом деле, встрепенувшиеся после дэдлайна «Шаркс» одержали три победы над странным «Нью-Джерси», сонным «Питтсбургом» и бестолковым «Торонто», однако потом проиграли два матча подряд к которым добавилось и сегодняшнее поражение от «Колорадо».

Джо Торнтон реализовал удаление Владислава Каменева в середине первого периода, но затем заработало ударное звено «Эвеланш» в котором компанию Ландескугу и Маккинону составил Владислав Наместников. Именно его шайба почти до конца встречи носила статус победной, пока Грегор Ноа не сократил отставание в счете, использовав удаление Иэна Коула. Благодаря этой победе «Колорадо» не отпускает «Сент-Луис» в борьбе за первое место Западной конференции.