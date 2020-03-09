Пока Кучеров и Малкин проигрывают аутсайдерам, Наместников зажигает в Колорадо - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 марта 2020 09:57ХоккейФедоровский Александр

Пока Кучеров и Малкин проигрывают аутсайдерам, Наместников зажигает в Колорадо

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию регулярный обзор событий минувшей ночи в НХЛ.

«Питтсбург» - «Каролина» - 2:6

Гол Евгения Малкина не помог «пингвинам», которые последние два матча проиграли с общим счетом 2:11. Свой первый гол за «Питтсбург» провел ветеран Патрик Марло в этот дэдлайн перешедший из «Сан-Хосе».

Ярким дебютом отметился нападающий «Каролины» Морган Гики – на его счету дубль и голевая передача. Андрей Свечников ушел в тень и несмотря на крупную победу своей команды закончил игру с минусовым показателем полезности.

«Детройт» - «Тампа Бэй» - 5:4 Б

Аутсайдер лиги одерживает вторую победу подряд впервые с 11 января этого года. Два месяца тому назад «Детройт» сокрушил «Монреаль» и «Оттаву» после чего предпринял девятиматчевое путешествие в страну лузеров. Посмотрим как будет на этот раз.

Никита Кучеров набирает очки в третьем матче подряд. В серии буллитов он свою попытку не использовал в отличие от Михаила Сергачева.

«Калгари» - «Вегас» - 3:5

Канадцы терпят чувствительное домашнее поражение, но все еще можно исправить в ближайших домашних матчах против вялых «Айлендерс» и колючего «Виннипега».

«Вегас» продолжает удерживать лидерство в своем дивизионе, но на пятки наступает «Эдмонтон», отстающий на два очка и имеющий одну игру в запасе.

«Чикаго» - «Сент-Луис» - 0:2

Чемпион показал, что поражение от «Нью-Джерси» было случайностью и одерживает девятую победу в последних десяти матчах. У Ивана Барбашева за 19 смен ноль очков и четыре минуты штрафа. Голкипер «Блюз» Джейк Аллен выходит на лед впервые с 29 февраля и всего второй раз в сезоне играет «на ноль».

«Анахайм» - «Миннесота» - 4:5 ОТ

«Уайлд» сумели прийти в себя после провала в прошлом матче от дрейфующего «Лос-Анджелеса». Кевин Фиала завершил ту игру с чудовищным показателем полезности, а сегодня именно он принес своей команде победу в овертайме, использовав удаление защитника «Анахайма» Джоша Мэнсона. Если для «Анахайма» в борьбе за плей-офф все давно кончено, то важность этой победы «Миннесоты» переоценить трудно.

«Ванкувер» - «Коламбус» - 1:2

В шести последних матчах «жакеты» проиграли четырежды, но на их счастье в лиге существует «Ванкувер» – как раз именно эту команду «Коламбус» обыграл дважды.

Ситуация за право пролезть в плей-офф через wild card постепенно приближается к максимальной точке кипения по причине того, что «Коламбус» и «Каролина» – братья по несчастью в смысле количества травмированных игроков. Кто-то должен пробиться в решающую фазу сезона, но нельзя исключать, что оба коллектива окажутся в пролете.

Защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков отметился голевой передачей и закончил игру с положительным показателем полезности.

«Сан-Хосе» - «Колорадо» - 3:4

Если бы «акул» тренировал Владимир Крикунов, то он бы примерно так подвел итоги этой шестиматчевой домашней серии: «Начали за здравие, а закончили за упокой».

В самом деле, встрепенувшиеся после дэдлайна «Шаркс» одержали три победы над странным «Нью-Джерси», сонным «Питтсбургом» и бестолковым «Торонто», однако потом проиграли два матча подряд к которым добавилось и сегодняшнее поражение от «Колорадо».

Джо Торнтон реализовал удаление Владислава Каменева в середине первого периода, но затем заработало ударное звено «Эвеланш» в котором компанию Ландескугу и Маккинону составил Владислав Наместников. Именно его шайба почти до конца встречи носила статус победной, пока Грегор Ноа не сократил отставание в счете, использовав удаление Иэна Коула. Благодаря этой победе «Колорадо» не отпускает «Сент-Луис» в борьбе за первое место Западной конференции.

Елисеев – чемпион Европы, то есть, водокачки. А что, он должен был проиграть? На ЧЕ-2020 в Белоруссии сегодня состоялись спринтерские гонки. Сборная России благодаря победе Матвея Елисеева вышла на первое место в медальном зачете чемпионата. 29.02.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Ни медали врагу. Наши пары заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ Первый комплект наград чемпионата мира в Таллине полностью достался России. Золото в парном катании - у Аполлинарии Панфиловой и Дмитрий Рылова. 05.03.2020 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
13 промахов на всех, или отсутствие у наших биатлонистов iron balls Лучший из россиян в спринтерской гонке на Кубке мира Эдуард Латыпов – лишь 17-й 06.03.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии, Елисеев – 16-й Экхофф вышла на второе место в общем зачете Кубка мира, обойдя Эберг Экхофф выиграла масс-старт на 7-м этапе Кубка мира, Куклина – десятая
Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:06 Биатлон Мысин Николай
Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:05 Биатлон Иванова Дарья
Игорь Шалимов: Если бы забили пенальти, не проиграли бы После матча «Локомотива» с «Ахматом» своими впечатлениями от игры поделились главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов, и тренер «Локомотива» Олег Пашинин. 08.03.2020 22:55 Футбол Григорьевская Юлия
Хабиб назвал Фергюсона глупым человеком, лживым мексиканцем и пнул его пояс (видео) Нурмагомедов и Фергюсон пообщались на пресс-конференции, приуроченной к турниру UFC 249. 07.03.2020 03:08 ММА Ващенко Сергей
У россиян – два золота для Белоруссии. Для себя – серебро Последние гонки чемпионата Европы принесли сборной России серебро – Кристина Резцова стала второй в пасьюте. Победы Сергея Бочарникова и Елены Кручинкиной порадовали уже Белоруссию. 01.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай
«Витязь» ушел в отпуск. После 113 минут и 30 секунд в четвертом матче Обзор матчей плей-офф в субботу от «Советского спорта». 07.03.2020 22:02 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
09:55 Футбол Матч между дортмундской «Боруссией» и «Шальке» может пройти без зрителей из-за коронавируса
09:42 Футбол Игрока команды серии C вылечили от коронавируса
09:30 Футбол Каземиро: Неудача с «Бетисом» может стоить нам титула
09:15 Футбол Анастасия Пустовойтова: Хотелось бы однажды отсудить матч РПЛ в роли главного арбитра
09:00 Футбол Тренер «Бетиса»: Победить лидера чемпионата Испании удается на каждый день
08:40 Футбол Александр Бубнов: Потенциал Миранчука значительно выше, чем тот, который мы видим сегодня
08:28 Футбол Маурицио Сарри: «Интер» потратил слишком много сил на прессинг в первом тайме
08:09 Хоккей «Колорадо» обыграл «Сан-Хосе», Наместников отметился голом и ассистом (видео)
07:52 Хоккей Передача Гаврикова помогла «Коламбусу» победить в гостях «Ванкувер» (видео)
07:37 Футбол Серхио Рамос: После поражения от «Бетиса» нам необходима порция самокритики
07:25 Футбол Зинедин Зидан: Матч против «Бетиса» – худший для нас в нынешнем сезоне
07:16 Футбол Хоакин поднялся на третье место по количеству сыгранных матчей в чемпионате Испании
06:59 Теннис Турнир в Индиан-Уэллсе не состоится из-за коронавируса
06:47 Футбол Антонио Конте: Все остальные команды серии А сейчас очень далеки от «Ювентуса»
06:35 Теннис Свитолина стала победительницей турнира WTA в Монтеррее
06:20 Хоккей «Тампа» в гостях проиграла «Детройту», на счету Кучерова передача (видео)
01:57 Лыжный спорт Сундбю назвал Большунова непобедимым в дистанционных гонках
01:40 Баскетбол «Лейкерс» обыграли «Клипперс» в дерби
01:03 Футбол Гол Реми принес победу «Лиллю» над «Лионом»
00:57 Футбол «Реал» проиграл «Бетису» и уступил первое место «Барселоне»
Фем-активизм стучится в закрытую дверь российской политики
Завышенные пени и земельные долги: самые крупные споры февраля
Итоги недели: задержание мэра Михайловки, реставрация ЦУМа и коронавирусный карантин
Отставки в правительстве и «Магните», чехарда в Горсовете и экологические откровения
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика