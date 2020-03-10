Сериал «Овечкин против Пастрняка». Сезон в разгаре! (видео)

«Баффало» - «Вашингтон» - 3:2 Б

Евгений Кузнецов выигрывает вбрасывание для Александра Овечкина и тот вколачивает свой 48 гол в сезоне. Был близок и 49, но в момент передачи Дмитрия Орлова, шайба попала в конек Расмуса Ристолайнена и отправилась в ворота. Российский защитник «Вашингтона» сумел забить впервые за 31 матч.

В концовке встречи Илья Ковальчук упустил роскошный шанс вырвать для своей команды победу, но «Баффало» выручил голкипер Линус Умарк. В серии послематчевых буллитов лишь Кузнецов отметился результативной попыткой, а Овечкин и Ковальчук свои подходы не использовали.

«Виннипег» - «Аризона» - 4:2

Лесорубы Такер Пулмэн и Коди Икин приносят «Джетс» важную победу, а «Аризона» отдаляется от зоны плей-офф, хотя после первого периода для них все шло довольно неплохо. Провальная игра для российских защитников – Дмитрий Куликов из «Джетс» и Илья Любушкин из «Койотс» наиграли в сумме на «-5».

«Сент-Луис» - «Флорида» - 1:2

Евгений Дадонов наконец-то набирает очки, а Сергей Бобровский продолжает восстанавливаться после повреждения.

«Эдмонтон» - «Вегас» 2:3 ОТ

Драйзайтль впервые не нанес ни одного броска по воротам, а без Конора Макдэвида, который из-за болезни пропускал уже седьмую игру в сезоне, «Эдмонтону» было непросто в матче со злым «Вегасом». Гости обрушили на Микко Коскинена настоящий град бросков и выиграли в овертайме.

Ши Теодор вслед за Джоном Карлсоном из «Вашингтона» становится вторым защитником в сезоне, который забивает победный гол во втором матче подряд.

«Лос-Анджелес» - «Колорадо» - 3:1

Николай Прохоркин жахнул по воротам слева, а Остин Вагнер добавил шайбу в цель – так россиянин набрал результативный балл впервые с 16 января. Смех смехом, а «Лос-Анджелес» одерживает шестую подряд победу, а вот «Колорадо» не до смеха совсем из-за травмы Натана Маккинона.

Из россиян «Эвеланш» лишь Никита Задоров сумел завершить игру с положительным показателем полезности. При счете 2:0 Валерий Ничушкин не реализовал буллит.