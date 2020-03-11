Невероятно: в Канаде перевелись голеадоры - Советский спорт
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11 марта 2020 18:30ХоккейСлавин Виталий

Невероятно: в Канаде перевелись голеадоры

В топ-8 лучших снайперов НХЛ нет канадцев.

Центрфорвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад забросил в Далласе в ворота «Старз» 40-ю шайбу в сезоне (4:2 в пользу гостей) и стал пятым игроком в лиге, покорившем этот рубеж. Что самое удивительное – все они разных национальностей, и что совсем бьет наповал – даже в топ-8 снайперов сезона нет ни одного канадца!

Во главе списка славяне – россиянин Овечкин и чех Пастрняк. Далее – американец Мэттьюз, немец Драйзайтль, швед Зибанежад, финн Ахо. Все шестеро – из разных стран. Следом пара штатников – Айкел и Коннор. Лишь в подвале десятки мы натыкаемся на двух канадцев – Маккиннона и Макдэвида. Оба, впрочем, по оценкам заокеанских экспертов, претендуют на титул MVP-2020.

СПАСИБО ВХА, ЧУДУ НА ЛЬДУ И ГОРБАЧЕВУ

Что же произошло? Да ничего особенного. Сохраняется тенденция последних десятилетий: представительство основоположников ледовой игры в НХЛ постоянно снижается, с чем падает и качество. Когда-то канадцы доминировали в лиге, перемежаясь редкими американцами, которые даже на Кубок Канады-1976 не сумели собрать команду целиком из энхаэловцев.

Но в 1972 году в Калифорнии откуда ни возьмись вылупился амбициозный конкурент, смело бросившей вызов НХЛ. Даже в названии – Всемирная хоккейная ассоциация подчеркивалось, что новая лига задумана как международный проект, а не местечковый, сугубо североамериканский. Если кто, кроме меня, помнит, в Суперсерии-1974 СССР – Канада на груди наших соперников по диагонали было написано CANADA, а на спине вместо фамилий – INTERNATIONAL.

Континентальная плотина рухнула буквально сразу. Шведы и финны принялись пачками переезжать в ВХА, быстро занимая там ведущие роли. Особо привечал европейцев «Виннипег», выкравший в НХЛ икону новой лиги Бобби Халла. Вместе с ним шведы Андерс Хедберг и Ульф Нильссон составили убойное звено ВХА. Защитой «Джетс» заправлял Ларс-Эрик Шеберг, в 1975 году ставший первым европейским капитаном в североамериканском профессиональном хоккее.

ВХА умудрилась даже продырявить железный занавес, когда летом 1974 года организовала побег через Швейцарию в Торонто двух лидеров сборной Чехословакии – Вацлава Недомански и Рихарда Фарды.

К концу 70-х ВХА, впрочем, сдулась и капитулировала перед НХЛ, подарив ей четыре своих клуба. Вместе, разумеется, с европейскими игроками. А вскоре громыхнуло чудо на льду в Лейк-Плэсиде. Америка заболела хоккеем. Число выходцев из США стало с каждым сезоном возрастать в НХЛ едва ли не в геометрической прогрессии. Развал соцлагеря довершил дело: за океан уехали все кто мог.

Хотя НХЛ регулярно расширяла свои ряды – с шести клубов в 1967 году до 31 сейчас, количество канадцев в пропорциональном отношении неуклонно уменьшалось – 95 процентов, 75, 50 до 43,3% в прошлом сезоне. В нынешнем чемпионате процент опустился до 41,9 – 405 из 967 игроков (881 полевых и 86 вратарей), проведших хотя бы один матч.

Пройдемся теперь конкретно по странам.

КАНАДА – 405
372 полевых, 33 вратаря

Кленовый лист по-прежнему вне конкуренции. Одно время возникли проблемы с вратарями – да и сейчас их в лиге чуть больше трети (38,4 процента). Но в прошлом сезоне ударно дебютировали Биннингтон в «Сент-Луисе» и Харт в «Филадельфии», которые и в этом чемпионате подтверждают класс. В порядке ветераны Флери, Прайс, Холтби. Словом, выбор есть.

Среди полевых игроков тоже в целом все неплохо. Да, в бомбардирских номинациях аборигенов потеснили. Однако это скорее единичные явления. Ну есть у Германии Драйзайтль, Пастрняк у Чехии, Ахо у Финляндии, а кто за ними? Пустота. Или так – отдельные личности.

Зато у Кленовых россыпь талантов – от Макдэвида и Кросби до Марнера и Маршанда, от Маккиннона и Бержерона до Пойнта и Конекны, от Стэмкоса и Стоуна до Тавареса и О’Райлли. Это я перечислил только нападающих. Что касается защитников, достаточно назвать 21-летнего Макара («Колорадо»): с 47 (12+35) очками и полезностью «плюс 11» он первый кандидат на приз лучшему новичку. Среди канадских тыловиков по результативности Макар уступает лишь Пьетранджело из «Сент-Луиса».

США – 259
240 полевых, 19 вратарей

Американцы давно закрепились в НХЛ на второй позиции. Но по сравнению с прошлым годом представительство сократилось с 286 игроков до 259. Беспокоиться, впрочем, никаких оснований нет. У звездно-полосатых предостаточно как одаренной молодежи – Мэттьюз, Айкел, Дианжело, Веренски, Коннор, братья Ткачуки и Хьюзы – Квентин поборется с Макаром за звание лучшего новичка, так и матерых воинов – Кейн, Карлсон, Сутер, Крюг, Славин, Палмиери, Уилер, Паризе

ШВЕЦИЯ – 110
100 полевых, 10 вратарей

Небольшая страна поставляет на хоккейный рынок, пожалуй, самый добротный товар. Звезд мирового масштаба не так много, особенно среди нападающих. Но средний уровень – высочайший. Швед в НХЛ, как Знак качества в СССР – пусть изделие с виду и неказистое, но работать будет долго и надежно. Оттого генменеджеры команд НХЛ охотно драфтуют и подписывают скандинавов – не подведут точно. Оттого их колония в лиге крутится вокруг сотни уже едва ли не десятилетие. Хотя для больших дел годны далеко не все.

РОССИЯ – 50
43 полевых, 7 вратарей

Другой полюс: нас мало, но мы в тельняшке. Хотя как мало? 50 игроков – это рекорд во времена КХЛ, когда в России появились солидные деньги. Больше пяти десятков до этого было аккурат перед локаутом в 2004 году – 64 хоккеиста. Но куда показательнее другая нынешняя цифра – 19 дебютантов. В XXI веке и близко столько не было. Замечу, семь наших вратарей ранее отметились в НХЛ лишь пять лет назад.

ФИНЛЯНДИЯ – 49
41 полевой, 8 вратарей

Суоми явно не дают покоя лавры западных соседей. Хотя население у них почти в два раза меньше, чем в Швеции, финны год за годом бьют рекорды своего десанта в НХЛ. В прошлом сезоне впервые вплотную приблизились к пяти десяткам. В этом – повторили достижение. Но до финиша регулярки еще почти месяц – есть возможность добраться-таки до знаковой цифры.

ЧЕХИЯ 33
30 полевых, 3 вратаря

Несмотря на снижение в стране интереса к хоккею, в целом чехи уровень держат. Пастрняк, Ворачек, Крейчи, Палат, Гертл, Кемпни – заметные фигуры в своих клубах. Кубалик, Врана, Нечас, Хытил, Задина, Францоуз неплохо начали карьеры в НХЛ. Однако настоящих исполинов вроде Ягра или Гашека пока не видно.

ШВЕЙЦАРИЯ – 15
14 полевых, 1 вратарь

Самая прогрессирующая нация. До чемпионата мира-1998 швейцарцев в грош никто не ставил, а бойцы Ральфа Крюгера перед плей-офф взяли и отправили домой сборную России во главе с Владимиром Юрзиновым. И началось… Сейчас уже никого не удивляет выход альпийцев в финал ЧМ и многомиллионные контракты в НХЛ. Особенно преуспели Роман Йоси и Нико Хишир. Капитан «Нэшвилла» со следующего сезона будет зарабатывать 9,059 млн долларов в год, а 21-летний центр «Нью-Джерси» 7,25млн.

СЛОВАКИЯ 12
11 полевых, 1 вратарь

Скудные остатки былой роскоши. Уберите 42-летнего капитана «Бостона» Здено Хару и 29-летнего лучшего бомбардира «Монреаля» Томаша Татара (22 гола, 39 передач)… Выжженная пустыня.

ДАНИЯ – 9
8 полевых, 1 вратарь

Берут пример со Швейцарии. Нападающие Элерс («Виннипег»), Эллер («Вашингтон»), Бьоркстранд («Коламбус»), вратарь Андерсен («Торонто») – ключевые игроки в клубах. Однако в полной мере повторить прорыв Йоси и Ко вряд ли удастся: если в Швейцарии – первоклассная коммерческая национальная лига, то в Дании чемпионат остается полупрофессиональным.

ГЕРМАНИЯ – 9
7 полевых, 2 вратаря

Здесь по сравнению с Данией, наоборот, отличная конкурентная национальная лига, но с нулевой отдачей. Если не считать финала Олимпиады в Пхенчхане и уникума в лице Драйзайтля. Впрочем, во втором случае во всем виноваты гены – Драйзайтль-старший долгие годы был лидером сборной ФРГ, сыграл на трех Олимпиадах.

ЛАТВИЯ – 4
3 полевых, 1 вратарь

ФРАНЦИЯ – 4
4 полевых

АВСТРИЯ – 2
2 полевых

Если французы и австрийцы в НХЛ на подпевках, то горстка латвийцев – единственные, кто, кроме россиян, по-прежнему достойно представляют за океаном общую советскую школу хоккея. Нет в сильнейшей лиге мира ни белорусов, ни казахстанцев, ни эстонцев с литовцами, а от Украины остался один Дмитрий Тимашов в «Детройте». А вот центрфорварды Тедди Блюгерс и Земгус Гиргенсонс незаменимы в «Питтсбурге» и «Баффало» провели все 69 матчей регулярки. Вратарь-дебютант Элвис Мерзликинс и вовсе устроил фурор в «Коламбусе». Держал ворота сухими 174 минуты 40 секунд, сыграв два матча подряд на ноль. Всего таких подвигов у него пять в 33 играх. Больше только у американца Хеллибака – 6, но в 57 матчах.

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