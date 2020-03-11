«Витязь» ведет переговоры с Семиным. Подмосковный клуб подвел итоги сезона

– Как оцените сезон для вашего клуба?

Кравец: – Регулярный чемпионат позитивный, результат для нашей команды положительный. Поставлю твердую «четверку» по пятибалльной системе. Играли ровно, начали с десяти побед подряд. Затем начались трудности, кто-то травму получил, кого-то не хватало. Из сложных ситуаций мы выходили и боролись до конца. Завоевали путевку в плей-офф. Думаю, с нашим составом это достойный результат.

В плей-офф хорошо провели два матча – второй в Санкт-Петербурге и четвертый в Подольске. Эти игры показали, что у команды есть люди, которые сражаются за нее сердцем. За игры с номерами 1 и 3 и «двойки» не поставлю – кол! В целом за плей-офф – «тройка».

Лично для меня первый сезон в КХЛ, попадание в восьмерку на Западе и неплохая игра в плей-офф – позитив.

– Кого в команде выделите?

– Достойно сыграли Александр Семин и Алексей Макеев. Они помогли нам выйти в плей-офф. Из тех, кто получил первый опыт в КХЛ, это Гребенщиков, Моисеев, Пыленков.

– Поговорим о кадрах. Продлит ли клуб контракт с Семиным?

Варицкий: – Мы бы хотели оставить Семина в команде. Его прооперировали. Ничего серьезного. Не скажу, что финансовые возможности клуба ограничены, но мы не входим в топ-5 клубов КХЛ, которые чувствуют себя благополучно и очень уверенно в финансовом плане.

– Вратарь Ежов тоже продлил контракт?

– Контракт с Ежовым пока не подписан, ведем с ним переговоры.

– Макеев нацелился на НХЛ?

– Думаю, это преувеличение. У Алексея заканчивается контракт, он становится неограниченно свободным агентом. Мы будем вести с ним переговоры, чтобы он остался в «Витязе». Но не все будет так просто.

– С кем «Витязь» продлил контракт?

– Подписаны новые контракты с молодыми Пыленковым и Моисеевым. Предложено новое соглашение Гребенщикову, мы близки к подписанию. По новичкам из других клубов можем дать информацию не ранее 1 мая.

– Легионеры остаются?

– Из легионеров остается Ержабек, у которого контракт действует и в следующем сезоне. У остальных иностранцев соглашения заканчиваются. Они и по возрасту становятся неограниченно свободными агентами и, скорее всего, покинут клуб. По новичкам-легионерам будем думать.

– Что с будущим защитника сборной Белоруссии Павла Воробья?

– У него было травма. Павел перенес операцию и проходит реабилитацию. У него контракт и на следующий сезон. Надеемся, он восстановится и будет готов к началу летнего тренировочного лагеря. Все видели, как играл этот защитник с хорошим броском, это наша боевая единица.

– Ваше отношение к жесткому потолку зарплат – 900 миллионов рублей?

– На клубе «Витязь» это не отразится. У нас всегда было стабильное, пусть и не заоблачное финансирование. Идея потолка – уравнять клубы в лиге. Надеюсь, будет интересный чемпионат. Как для болельщиков, так и для команд из нижней части таблицы. Не будет разброса по очкам. Но это в случае неукоснительного соблюдения потолка, как в НХЛ, где эта системы действует давно.

– В детской школе «Витязя» много талантов, но их забирают топ-клубы. Ушли Подколзин, Хуснутдинов… Появилась информация о переходе Ивана Мирошниченко…

– Мы сотрудничаем со школой, есть договоренности. Однако клуб никак не может повлиять на игрока, пока он находится в системе школы. Ведь родители ребенка сами решают, где им жить и какую школу выбрать. Мирошниченко еще учится в школе. По регламенту воспитавшая игрока школа получает компенсацию за ушедшего. Клуб не получает за него ни копейки, все идет в школу. Мы предлагали перечисленным вами хоккеистам развиваться в структуре клуба «Витязь», но и они выбрали другую систему. Не секрет, одну из лучших в стране – СКА. Но не всегда это идет им на пользу. На мой взгляд, воспитанник школы «Витязь» Манин потерялся в системе молодежных команд СКА.

– Если тот же Мирошниченко уедет в юниорскую лигу Канады, получит ли школа компенсацию?

– Нет, потому что по этому вопросу не подписан договор между НХЛ и КХЛ. Мое мнение – чтобы закрепиться за океаном, нужно обладать талантом Малкина или Овечкина. Там ведь жесточайшая конкуренция!

– Хотите вернуть нападающего Германа Рубцова из системы «Филадельфии»?

– Мы с ним на связи с момента его отъезда. Герман решил уехать в декабре 2016 года, перед молодежным чемпионатом мира. Хотя не был готов ни ментально, ни физически. Ему давали игровое время в «Витязе», вкладывали в него душу. И он провалил чемпионат мира. Потому что думал о том, что не вернется.

Каждый год мы предлагаем ему вернуться в «Витязь». Но у Рубцова еще год действует контракт с «Филадельфией». Не понимаю позицию его агентов.

– Ходят разговоры о расторжении договора «Витязя» с клубом ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург.

– Скажу честно: мы не совсем довольны сотрудничеством. Но поскольку финансирование «Динамо» собственное, нам сложно. Моментами возникали трения с тренерским штабом «Динамо». Нам важно, чтобы хоккеисты не просто пребывали в «Витязе», а именно играли.

– Традиционно «Витязь» проводит летний сбор в Италии. Будут ли изменения в подготовке?

– Пока преждевременно говорить о переносе сборов. Условия в Брессаноне очень комфортные, нас все устраивает. Следим за ситуацией. И ждем солнца – коронавирус должен погибнуть.

– Ваш прогноз на плей-офф?

Кравец: – На Западе фавориты СКА и ЦСКА, они и выявят сильнейшего. На Востоке определяющим станет полуфинал «Ак Барс» – «Салават Юлаев».