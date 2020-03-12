Сезон в НБА остановлен. На очереди НХЛ?

Накануне руководство НБА официально остановило баскетбольный сезон в Северной Америке. С высокой долей вероятности с подобным заявлением сегодня выступит и НХЛ. Напомним, что 11 клубов лиги делят арены с командами из НБА. Это важный нюанс.

«Советский спорт» пока не подхватил проклятый вирус, а потому предлагает вам очередной обзор событий игрового дня.

«Чикаго» - «Сан-Хосе» - 6:2

В битве днищ преуспел «Чикаго», хотя в отличие от «акул» они еще располагают математическими шансами на попадание в плей-офф. 8 очков до зоны wild card при оставшихся 12 матчах – расклад сомнительный.

Чех Доминик Кубалик стал четвертым новичком в истории клуба, сумевшим в первом сезоне достичь отметки в 30 заброшенных шайб.

Защитник «Шаркс» Николай Кныжов провел на площадки 11 минут и закончил матч с показателем полезности -1.

«Эдмонтон» - «Виннипег» 2:4

Гостей не смутил дурацкий гол, пропущенный уже на 9 секунде. Голкипер Коннор Хеллибак выкатился за ворота, с успехом переиграл собственного защитника в лице Дмитрия Куликова, а вернуться на пост не сумел. Прискорбно.

«Джетс» продлевают свою серию до четырех побед подряд, в ходе которой, больше двух шайб за матч не пропускают.

Коннор Макдэвид возвращается в состав и забивает, а Райан Ньюджент-Хопкинс на шестом матче завершает свою результативную серию. Толчея в борьбе за плей-офф капитальная.

«Анахайм» - «Сент-Луис» 2:4

Спустя месяц команды доиграли этот матч. Напомним, что ровно месяц назад игра была прервана в первом периоде при счете 1:1 из-за потери сознания защитника «Блюз» Джея Баумистера. Позднее врачи поставили диагноз - сердечный приступ.

И только сегодня нападающему «Сент-Луиса» Ивану Барбашеву добавили в статистику 11 шайбу в сезоне, хотя забросил он ее еще месяц назад.

«Колорадо» - «Рейнджерс» - 3:2 ОТ

Артемий Панарин и Павел Бучневич на последних секундах затащили свою команду в овертайм, где «Рейнджерс» все равно проиграли, но все-таки уехали из Денвера не с пустыми руками. Результативная серия Бучневича продлевается до семи матчей.

Из-за травмы нижней части тела «Колорадо» теряет на две недели Натана Маккинона, который, скорее всего, теперь сыграет уже только в плей-офф.

В этой связи Владислав Наместников выходил на лед в первом звене вместе Тайсоном Джостом и Йонасом Донским. Именно шайба Наместникова до последней минуты матча оставалась победной.

«Лос-Анджелес» - «Оттава» 3:2

Громы небесные прогремели на юге штата Калифорния и это, вы удивитесь, не вирус. Это «Лос-Анджелес» одерживает седьмую подряд победу в сезоне и уходит с последнего места Западной конференции. Теперь на этом почетном посту располагается «Сан-Хосе».

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев второй матч подряд не доезжает до отметки в 20 минут. Видимо, подустал. Николай Прохоркин провел гроссмейстерский для себя матч – 11 минут на площадке, 2 броска по воротам, 0 очков.