Отменить потолок в КХЛ. Срочно! Авторская колонка Дмитрия Кузнецова

В четверг утром курс доллара вырос до 74 рублей. Всего два месяца назад, 14 января, когда обсуждение потолочной темы еще набирало обороты, курс был 60,9. 900 миллионов потолочных рублей, за которые в феврале проголосовал Совет директоров лиги, усохли в пересчете на американскую валюту с $14778325 до $12162162 или на 2616162 доллара.

Что такое сумма более двух с половиной миллионов доллара для КХЛ? Контракт самого высокооплачиваемого игрока Сергея Мозякина в переводе на сегодняшний курс меньше на 10 миллионов рублей. То есть зарплатные возможности каждого клуба из-за падения рубля уменьшились даже больше, чем на контракт потенциальной суперзвезды.

Пересчитывать хоккейные деньги на доллары, к сожалению, приходится. Хоккейный рынок в конечном счете ориентирован на НХЛ, витрину клубного хоккея, успешное бизнес-предприятие. Любой потенциально сильный игрок имеет шанс оказаться в этой лиге, и значит, получить оттуда предложение в баксах, после чего сопоставлять его с российскими деньгами. Увы, преимущество с каждым днем у североамериканской стороны растет.

Недовольных суммой потолка хватало уже при принятии решения. Против, напомним, выступали люди из ФХР – Роман Ротенберг, Аркадий Ротенберг и Дмитрий Курбатов, предлагавшие подняться до 1 миллиарда 300 миллионов. Против «900» выступал и ЦСКА в лице его президента Игоря Есмантовича. Предложение, однако, не прошло. Не помогло даже эмоциональное выступление Владислава Третьяка в прессе. Довод президента ФХР был вроде бы предельно прост: с потолком в 900 миллионов клубы не смогут удержать в России звезд, что однозначно ударит по сборной. И если НХЛ на Олимпиаду не поедет, то комплектование олимпийской сборной окажется под большим вопросом. Игры-2018 для России выигрывали кахаэловцы – Ковальчук, Гусев, Дацюк... С ними в составе еле-еле одолели в финале Германию. Что будет без игроков такого уровня?

Третьяк говорил об этом, когда доллар тянул на 60 с хвостиком. Сегодня ситуация стала гораздо хуже. Что будет дальше с экономикой и курсом, пока не ясно никому. Как утверждают аналитики, можно говорить с высокой долей вероятности, что в России начался финансовый кризис. Да и не только в России. Посмотрите, что творится в мире из-за коронавируса. Такая паника не пройдет бесследно для экономики любой страны. Минэкономразвития уже прогнозирует рост цен по итогам марта. То есть ждать если стоит, то скорее ухудшения курса, но никак не наоборот. И, следовательно, дальнейшего падения зарплат хоккеистов в у.е.

Сборная, конечно, далеко не вся проблема. Уровень хоккея в КХЛ в последние годы серьезно упал. И прежде всего из-за кадровых потерь. Сейчас с ностальгией вспоминаешь, что в первые сезоны в КХЛ играли Ягр, Яшин, Морозов, Радулов, Марек, Рахунек, Госса, Сушинский… Ряд звезд, которые тянули лигу, сошли либо уехали в НХЛ. Перспективная молодежь смотрит теперь только за океан. Тут можно вспомнить слова Игоря Ларионова после молодежного ЧМ: «КХЛ – засилье ветеранов. Когда смотрю хоккей в КХЛ, то обычно покидаю игру досрочно. Иначе есть ощущение, что я просто зря трачу свое драгоценное время».

Но ветераны, по сути, и есть последние звезды, оставшиеся в лиге. Уйдут они – на кого будем смотреть? Молодых да перспективных, таких как герои последнего МЧМ, меньше десятка. И они пока еще не сформировавшиеся звезды, а подающие надежды. Как только засверкают – сразу исчезнут с глаз долой. Кто-то из них уедет уже этим летом, а заодно Капризов, Сорокин и Ко. Уедут даже те, кто еще вчера не планировал это делать, когда пересчитают свою будущую рублевую зарплату в доллары по текущему курсу. Останутся в лучшем случае «средние середняки», которых мы по привычке будем называть звездами лиги.

Заменить последних оставшихся ветеранов, дорогих по нашим меркам, на дешевую молодежь? У кого эта молодежь будет учиться? Игроков достойного уровня на 24 команды не хватало и раньше, но общий безрадостный фон хоть как-то разбавляли люди с именами. А сейчас на Матч звезд КХЛ невозможно наскрести приличных фамилий. Последняя звездная тусовка была вроде бы и организована хорошо, но праздником в воздухе даже не пахло. Все понимали, что Матч звезд без звезд – нонсенс. С потолком в 900 миллионов все станет еще хуже. Тем более не фоне последних новостей.

Тот же Третьяк, приводя доводы о целесообразности увеличения потолка до 1,3 миллиарда, упоминал о том, что даже семь лет назад, в 2013-м, жесткий потолок вводился в 1,1 млрд. По данным КХЛ, никто из клубов его тогда не превысил, но сезон тот был локаутным, и клубам было разрешено подписывать трех энхаэловцев, суммы контрактов которых под потолком не учитывались. И было все это при курсе 30 с небольшим. В долларовом исчислении сам потолок был вдвое выше, чем сейчас. Плюс три звезды из НХЛ.

Сегодняшние возможности при комплектовании по сравнению с теми – просто слезы. Не случайно ЦСКА, чей бюджет сегодня по оценкам 1,75 миллиарда, выступал против пресловутых 900. С учетом обрушения рубля, красно-синим придется ужаться вдвое. Как упихнуть последних героев КХЛ в состав? Да никак. Мы просто получаем ситуацию, когда на фоне и так происходившего падения уровня лиги сами ускоряем этот процесс, выдавливая из КХЛ лучших игроков.

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов считает, что жесткий потолок зарплат – благо и спасение для КХЛ. И что если его не вводить, то лига потеряет зрителей. Если под «благо» подразумевается, что потолок в 900 миллионов позволяет создать лигу равных возможностей, о чем заявлялось еще при запуске КХЛ, то было бы, конечно, неплохо. Но кто-нибудь, скажите, в это поверит? Олигархи лиги как были, так и будут равнее остальных. И если не станут обходить потолок различными нововведениями, то не преминут включить админресурс, чтобы забрать себе всю перспективную молодежь, или вынут из рукавов в плей-офф судейский козырь. Все предыдущие годы они, олигархи, были именно такими. Думать, что люди вдруг сразу изменятся, почему-то не получается.

Что касается зрителей, то на СКА народ в регионах стал ломиться тогда, когда в клубе блистали Ковальчук, Панарин, Гусев, Дадонов… Когда клуб из Питера стал для многих одновременно любим, потому что самый яркий, и ненавидим, потому что немного равнее других равных. Но в том и была особая фишка. Это и привлекало внимание к КХЛ.

Конечно, хоккей в нашей жизни – далеко не главное. И деньги на него тратятся огромные, это правда. Причем деньги каждый раз невозвратные - которые вместо ледовой забавы могли пойти на что-то более полезное и необходимое людям. Но правда и то, что при нынешнем подходе и сложившейся ситуации мы рискуем просто потерять хороший яркий хоккей.

Есть ли этому альтернатива? На мой взгляд, есть. Надо либо серьезно повысить, либо отменить уже принятый потолок зарплат, забыв про лозунг «Даешь лигу равных возможностей», какой она никогда не была и в обозримой перспективе не будет. По крайней мере до того момента, когда экономическая буря не сменится безоблачным небом. А пока не мешать тем, кто готов удержать своих звезд в России, это сделать. Если на то пошло, сокращайте деньги, выделяемые на хоккей, не выдавливанием последних звезд, а уменьшением количества команд. Не секрет, что несколько клубов в нашей лиге черпают финансирование из одного кармана. Пусть на время таких «черпальщиков» станет меньше, но звезды все-таки останутся.