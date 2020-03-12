Трус не играет в хоккей. Сезон НХЛ остановлен из-за коронавируса

Хотя Всемирная организация здравоохранения еще в среду переквалифицировала вспышку заболевания в Китае в конце прошлого года в пандемию, хоккейные болельщики не теряли надежды, что их все-таки пронесет. По крайней мере НХЛ поначалу не поддержала решение местных властей в Сан-Хосе и Коламбусе запретить в их городах проводить календарные матчи лиги. По поводу «Шаркс» решение обещали сообщить позднее, а относительно «Блю Джекетс» лига высказалась вполне определенно:

– Оставшиеся четыре домашние игры состоятся по расписанию, но с ограничением посещаемости. Во дворец будут допускать только обслуживающий персонал домашней и гостевой команд, аккредитованных журналистов, сотрудников телевизионных бригад, ключевых работников клубов и стадиона, а также официальных лиц НХЛ. Зрителей на матчи допускать не будут.

Однако ситуация резко изменилась, после того как в среду вечером заболевание обнаружили у одного из баскетболистов «Юта Джаз». Проблема в том, что многие клубы НБА и НХЛ выступают в одних и тех же аренах. Делят общие раздевалки, тренировочные залы и помещения для пресс-конференций.

В итоге у комиссара НХЛ Гари Беттмана не осталось выбора – сезон нужно останавливать немедленно! Хотя еще в среду все пять матчей дня в Чикаго, Эдмонтоне, Анахайме, Денвере, Лос-Анджелесе (рядом с Сан-Хосе!) состоялись при полном параде и при зрителях. Однако еще в понедельник журналистам закрыли вход в раздевалки – после матчей они могли общаться с игроками только через подиум в пресс-центре.

После того как НБА приостановила сезон, в течение всего четверга о том же последовательно известили все остальные спортивные лиги Северной Америки. Молчала только НХЛ, в которой на 13.00 (20.00 по Москве) назначили совет директоров. Хотя все ясно стало еще с утра, когда лига запретила всем клубам не только тренировки, но даже командные собрания. Тем не менее «Бостон» ледовое занятие провел, после которого защитник Тори Крюг бросил репортерам:

– Увидимся через несколько недель.

Позже НХЛ призвала всех судей и официальных лиц, заранее выехавших на календарные матчи регулярного чемпионата, срочно перебронировать авиабилеты и возвратиться домой.

Задержка с официальным заявлением, судя по всему, объяснялась тем, что лига изучала возможность после паузы все-таки продолжить сезон и завершить его в июле. Но об этом нужно было договориться с профсоюзом игроков и хозяевами арен, чтобы в летнее время они были свободны для хоккея.

В 13.30 НХЛ регулярный чемпионат остановила. До особого распоряжения. Тренировки запрещены. Самокарантин игроков приветствуется Лига будет мониторить ситуацию в ежедневном режиме.