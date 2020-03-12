«Потому что мы не бздим!» «Динамо» сыграло со «Спартаком» на пустой арене

«Иду на хоккей или не иду? Будут зрители или нет? Примерно такие слова я слышала дома с вечера вторника и до 15 часов четверга - моя сестра- болельщица стабильно обновляла сайт и аккаунты КХЛ, «Динамо» и «Спартака». Как и тысячи других болельщиков, ждавших решение мэрии - именно туда отправился запрос от лиги о статусе шестого матча серии плей-офф между столичными клубами. Ответ был получен лишь днём, за несколько часов до стартового вбрасывания - самая яркая пара Запада сыграет без зрителей. Даже без 5000.

Почему не пустили даже это количество? Да потому что еще до объявления приказа мэраСобянина на этот матч было продано около 7000 билетов – и что ты сделаешь? Кого-то пустишь, а кого-то нет?

За полчаса у ЦСКА-Арены не было ни одного болельщика – все, видимо, прильнули к экранам телевизоров. Зато здание было буквально оцеплено бойцами «Росгвардии». Чтобы ни один болельщик не проскользнул! Больше десяти автобусов пригнали!

НА ТРИБУНАХ СТАНОВИТСЯ ТИШЕ

Захожу на арену – полумрак, закрытые киоски, тишина… Также тихо и на трибунах – синие, пустые места. Заняты только пара лож и зона для прессы. Команды выходят на лед, во время гимна осматриваются – да, необычная картина для московского дерби.

Игра действительно, как и предсказывали, была не сильно насыщена эмоциями. И хозяева, и гости играли четко и строго. Но не в абсолютной тишине – то и дело слышались крики наставников:

«Не надо ему пас отдавать!», - советовал своим Олег Знарок.

«Быстрее, быстрее» - гнал бело-голубых Владимир Крикунов.

Счет открыли динамовцы. В первой половине стартового периода они так закрутили игроков «Спартака», зажав их в зоне, что у те отбивались изо всех сил. Из этой осады волки ушли без добычи, но уже спустя минуту отличился Владимир Брюквин, оказавшийся расторопнее всех на пятачке после наброса на ворота от Огурцова. 1:0

Ответ последовал лишь во втором периоде – передача из-за ворот от Хохлачева,и Робин Ганзл поражает ближний угол ворот Еременко. 1:1

А затем и сам Хохлачев,вовремя выйдя на смену, хлестким броском вывел «Спартак» вперед прямо под занавес второго периода.2:1

О том, что команды были максимально собраны, говорит и то, что первое удаление случилось лишь в середине третьего отрезка – Федор Малыхин отправился в штрафной бокс за игру высоко поднятой клюшкой. А динамовцы отлично реализовали лишнего. Андрей Миронов и сам не понял, как оказался на льду вместе с первым звеном, но не растерялся и выложил шайбу Петерссону«на блюдечке». В касание – и Андре сравнивает. 2:2

Был шанс использовать большинство и у красно-белых. Егор Зайцев схватил штраф за грубость меньше чем за две минуты до конца. Спец-бригада «Спартака» заряжала пушки в лицеХерсли и Кутейкина, но Еременко не дрогнул, хотя в тишине трибун то и дело слышался глухой звук от ударов шайбы по его щиткам.

ЛУЧШЕЕ ЗВЕНО В КХЛ

Игра перетекла в овертайм. Три минуты сражались команды в дополнительное время, но удача улыбнулась «Динамо» - хотя удача ли это? Скорее мастерство одного из лидеров бело-голубых Дмитрия Яшкина. Обманное движение и шайба в воротах Гудачека, а «Динамо» во втором раунде плей-офф. 3:2 (ОТ)

Юлиус Гудачек после матча будет рассказывать журналистам:

- У бело-голых лучшие игроки в КХЛ – Шипачев, Петерссон, Яшкин всегда могут забить нужный гол. Они вытаскивают свою команду. Смотришь видео, разбираешь, но они всегда умудряются что-то придумать. Я сейчас посмотрел гол Яшкина – красивый бросок. Он пришел один в три, на первый бросок я отреагировал, когда Херсли в конек попало, а потом Яшкин сделал движение – для вратаря очень сложно. Он – прекрасный игрок, топ-уровень.

- Обидно ли играть без болельщиков?

- В серии был интересный хоккей для болельщиков. Жаль, что играли без них. Они у нас самые лучшие в лиге.Не знаю, что сделает КХЛ в нынешней ситуации, но мне кажется, что играть третий-четвертый раунд без трибун бессмысленно. У нас же хорошая команда была в этом сезоне. «Динамо» я пожелал удачи в следующем раунде, но нам тоже хотелось туда.

Отметит игру первого звена и капитан «Спартака» Анатолий Никонцев:

«Раз они выиграли, то да, нам не удалось разгадать звено Шипачева. Нужно ли было играть против них жестче? Мы пытались, но у нас не было установки их бить, ломать. Мы играли в хоккей».

На рукопожатии капитан гостей Вадим Шипачев очень тепло пообщался с тренером красно-белых Олегом Знарком – не удалось наставнику «Спартака» остановить ударное звено «Динамо»:

«Что мне сказал Олег Валерьевич?, - говорит Шипачев, который ко всему прочему еще и празднует сегодня день рождения, - Это я сказал ему, что он – молодец. Серия была хорошей. Качали ли мы кого-то в раздевалке? А кого качать-то? Васильевича еще рано! Было необычно играть без болельщиков, пока привыкнешь к этому… Но наша задача была играть, по телевизору нас смотрели, нужно было вытаскивать эмоции, игра – всегда праздник!»

Защитник гостей Андрей Миронов тоже поделился впечатлением от нестандартного матча:

«Необычный матч сегодня был. Как заводится? Сами, внутри коллектива. Нам не хотелось продлевать серию, а то мало ли – отменят еще что-нибудь! Как пройдут следующие матчи? Пока не думаю об этом, нам дали два выходных, Шипачевуже, наверное, в такси сидит, домой летит - радостно расплылся в улыбке защитник бело-голубых, - будем сидеть дома и отдыхать, карантин же. Потом будем готовится»

- Сейчас отменили игры в НХЛ, в Европе. Только русские играют в хоккей – о чем это говорит?

- Что мы не бздим!

«МЫ НЕ ХОТЕЛИ ПОПАДАТЬ НА СПАРТАК»

После завершения серии наставники команд подвели итог:

«Определяющая игра была – у нас был шаг назад, у «Спартака» нет. Мы во втором периоде боялись ошибиться, играли робко, уступали. Потом в третьем стали посмелее играть, стали появляться моменты. Хорошо, что забили в овертайме. Молодцы ребята, что перестроились по ходу матча. Все получилось.

- Почему ваша команда, когда начинала вести в счете в матчах серии, то она прижималась к воротам? Установка такая была?

- Тактика, чтобы сыграть внимательнее в обороне, но иногда игроки перестраховывались и отдавали противнику территорию. Но мы стараемся играть поближе. Бывает, может подустали. Серия длинная.

- Александр Еременко был вторым после Ивана Бочарова весь сезон. Он вас удивил в этом плей-офф? Ему пришлось стать первым…

- Так бывает, когда один вратарь не может играть, второй приходит на помощь.

- Как Бочаров?

- Все нормально у Вани, будет играть.

- Жалеете, что не удалось выиграть последний матч регулярки в Минске? Сейчас бы выходили на СКА, а не на ЦСКА…

- Мы и хотели так – со «Спартаком» встречаться тоже не желали. Не нужно было устраивать нам это московское дерби. Но попали на красно-белых, а теперь на ЦСКА. Что ж? Будем играть.

Олег Знарок, главный тренер «Спартака» поблагодарил свою команду за проделанную работу:

«Хочу поблагодарить команду за хороший сезон. Сегодня мы тоже бились, но ненужные удаления. За маленький срок мы создали отличный коллектив. Если бы нам еще не мешали играть, вообще было бы здорово», - сказал наставник красно-белых.

- Может нужно было играть со звеном Шипачева пожестче?

- Мы пробовали, когда счет позволял. В первой игре. А так их же еще пойди поймай! Хорошее звено, лучшее в лиге. Пять на пять мы с ними неплохо играли.

Теперь главный вопрос – как будут проходить следующие матчи плей-офф? Без зрителей или вовсе прервут сезон из-за коронавируса, как это сделали за океаном?

Главных тренеров попросили поделиться своим мнением о розыгрыше Кубка Гагарина при пустых трибунах:

«Играть без зрителей – это ненормально, неправильно», - сказал Владимир Крикунов.

«Это не хоккей, не те эмоции. Жаль, что играли без болельщиков – «Динамо» сыграло три матча с болельщиками дома, а мы – два», - согласился с коллегой Олег Знарок.

Посмотрим, как будут развиваться события, а пока западная конференция тоже определилась с парами – ЦСКА сыграет с «Динамо», СКА с «Йокеритом».