Ночь без хоккея

Александр Овечкин не сможет обойти в гонке снайперов всех времен и народов НХЛ Майка Гартнера и выйти на седьмое место. Напомним, что на сегодняшний день у россиянина 706 заброшенных шайб, а у Гартнера 708.

Есть надежда, что именно в этом сезоне это все-таки произойдет – лига обещает мониторить ситуацию в ежедневном режиме, обсуждает варианты усеченного формата плей-офф, а Овечкин в это время продолжает держать себя в отличной форме, играя в хоккей с сыном и собакой. Главное, чтобы никто не заболел.

Александр Радулов не вернется в состав «Далласа» из которого он выпал в последних матчах… из-за болезни? Но на самом деле все вроде бы хорошо. Александр передает пламенный привет болельщикам и призывает с утра до вечера мыть руки с мылом – возможно именно эта процедура поможет «Далласу» после возобновления сезона прервать серию из шести поражений подряд.

Артемий Панарин не обгонит в ближайшее время по набранным очкам Давида Пастрняка из «Бостона» - у обоих сейчас по 95 очков. На два очка выше Коннор Макдэвид, а Леон Драйзайтль за горизонтом – у него 110 очков.

С другой стороны едва ли Панарин сможет выпасть из топ-5 бомбардиров лиги – дело в том, что Натан Маккинон, который отстает от россиянина на два очка, получил травму, и когда теперь вернется на лед – неизвестно.

Владислав Наместников после обмена в «Колорадо» играет там так, словно делал это всю жизнь. Не думаю, что пауза в чемпионате пойдет россиянину на пользу. Влад уже доигрался до первого звена «Эвеланш», отчасти из-за травмы Маккинона, но и за свои заслуги тоже и вот такой неуместный стоп.

Надо отметить, что Наместников входит в топ-4 игроков лиги по голам в меньшинстве – в его компании находятся Крис Тьерни («Оттава»), Кевин Хэйс («Филадельфия») и Себастьян Ахо («Каролина») – у всех по четыре гола в неравных составах.

Никита Кучеров не сумеет обойти Валерия Ничушкина по показателю полезности. Еще в прошлом году подобные сравнения были бы забавны, но Ничушкин в этот раз проводит брутальный сезон. Оба россиянина входя в топ-10 самых полезных игроков лиги – у обоих по +26, а лидером по этому показателю является настоящее открытие сезона, одноклубник Ничушкина, защитник «Колорадо» Райан Грэйвз – у него аж +40. Артемий Панарин отстает на четыре пункта.

С нетерпением ждем возобновления сезона. Время его доиграть еще есть. В локаутном сезоне 1995 года регулярный чемпионат завершился в начале мая, а в 2013 году в конце апреля.