«Я уверен, что письмо написано не хоккеистами». Разин остается в «Северстали»

Известно, что отношения между руководством клуба и тренерским штабом были в последнее время не самыми простыми. Но конфликт решился в пользу наставника желто-черным. Разин вновь отправится в бой с «Северсталью».

– Андрей Владимирович, вы остаетесь?

– У меня есть определенные договоренности с президентом. Я продолжу работу в Череповце. Пока не подписаны официальные бумаги, но это скоро решится.

– На какой срок рассчитан контракт? 1+1?

– Один плюс (смеется). Сейчас мы собрали игроков, чтобы посмотреть им в глаза и спросить у каждого, готов ли он играть за нашу команду. От всех получен положительный ответ. Коллектив есть, костяк тоже.

– Посмотреть в глаза после того известного письма?

– Я даже не хочу говорить об этом. Люди, которые всем этим занимаются, мелочные. Я уверен, что хоккеисты этого письма не писали.

– Остается ли в команде генеральный менеджер?

– На данном этапе я разговариваю от имени генерального менеджера с теми ребятами, которые есть сейчас в клубе. Не подписываю контракты, а лишь выясняю их желание выступать за «Северсталь». Могу сказать, что мы отказываемся только от трех хоккеистов. Со всеми остальными хотим заключить новые соглашения.

– Кого не будет в составе?

– Отказываемся от Рафаэля Хакимова, Евгения Бодрова и Вити Балдаева.

– Как обстоят дела с поиском легионеров?

– Ищем, но, к сожалению, из-за ситуации с коронавирусом все усложняется – хотелось бы посмотреть их вживую. Не хотелось бы тыкать пальцем в небо.

– Петунин останется?

– Пока ситуация непонятная. Я бы очень хотел, чтобы он остался. С его приходом сложилась отличная пятерка.

– Как изменится процесс подготовки к сезону в связи с тем, что происходит в мире?

– Мы не можем на это повлиять, но готовим программу подготовки. Ищем места в России, Белоруссии – там, где мы могли бы провести ударный цикл, первые две недели. Есть договоренность с Финляндией на второй цикл. Два турнира в Уфе и Санкт-Петербурге, и будем входить в сезон.

– Для игроков будете вводить какие-то ограничения, связанные с коронавирусом? Может, запретите ехать отдыхать за границу?

– Как я могу им это запретить. Думаю, что они взрослые люди и сами все понимают. Знают, что в новый сезон нужно войти без травм и коронавируса.