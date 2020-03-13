Знарок в Спартаке. Казнить нельзя помиловать. - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
13 марта 2020 18:30ХоккейФедоровский Александр

Знарок в Спартаке. Казнить нельзя помиловать.

«Советский спорт» подводит итоги работы тренера и предлагает читателям расставить запятые в заголовке.

Появление Олега Знарка в «Спартаке» стало едва ли не самым громким событием прошлого лета. Контракт с наставником был подписан по системе 1+1. Прошел сезон, красно-белые снова не смогли преодолеть первой раунд в плей-офф, а значит настало время поделиться впечатлениями.

Костяк команды составляют игроки, попадающие под категорию 30+. В этой связи возникал вопрос: а насколько их хватит и хватит ли вообще? Сезон показал, что хватило, но и плей-офф показал, что для этой команды выход во второй раунд – это потолок, даже если бы там не было ЦСКА или СКА.

Знарок сумел создать, пожалуй, самый сбалансированный «Спартак» в российской истории. И всего за один год. Вспомните «Спартак» Валентина Гуреева, который выдавал серии по восемь побед подряд или хулиганов Милоша Ржиги, которые, к слову, во второй раунд проходили, причем дважды.

«Спартак» Знарка – это некая смесь из опыта, расчетливости, техники и азарта. Смесь возрастная, но уж какая есть. Если сравнивать данную работу с предыдущими прожектами тренера, то я бы сказал так: «Спартак» это уже не ХК МВД, но еще не московское «Динамо».

Что-то невероятное удалось сделать с игрой в неравных составах. Вспомните, как начинали красно-белые этот сезон? Ничего не забивали в большинстве и почти все пропускали в меньшинстве. А с таким раскладом далеко не уедешь. И что же мы видим по весне? «Спартак» завершает сезон в топ-10 лиги по игре в большинстве, а по игре в меньшинстве выше «Спартака» оказались только «Ак Барс» и ЦСКА. Что это, если не тренерская работа?

«Спартак» хотя бы один раз, но обыграл все команды лиги. Вроде бы мелочь, но все-таки. Все, кроме «Динамо». И в этом есть что-то зловещее для «Спартака» этой сборки – восемь официальных поражений в сезоне от одной команды – это солидно.

Тяжелый момент был, пожалуй, только один. Да и то, в нем было больше неизвестности, чем тяжести. Тренер по ходу сезона приболел, даже не поехал с командой на сложный выезд – и поползли слухи. Что было со Знарком на самом деле толком непонятно, но главное, что в конечном счете он вернулся в строй и продолжил работу с командой.

Характер. Вытаскивать матчи с 0:3, разгоняться только к третьему периоду и сметать с пути противника – это тоже его работа. Получалось не всегда, но очень часто. Болельщикам такое нравится и неслучайно в этом году «Спартак» установил очередной рекорд посещаемости на домашних матчах.

Вы, я думаю, запятые в заголовке уже расставили, но, наверное, задались вопросом: да, Олег Знарок – это топ-тренер без всяких мерок, но почему же тогда, спросите вы, он не смог ничего придумать против первого звена «Динамо» в плей-офф?

Вопрос не праздный. Пожалуй, главное, чего не хватало этому «Спартаку» это дисциплины. Какое-то несусветное количество нарушений численного состава, неудачных смен, выбросов шайб, да и просто глупых удалений – все это можно понять и простить в регулярном чемпионате, но никак и никоим образом не прощается в плей-офф.

Что «Динамо» и сделало, причем не раз. «Спартак» даже в матчах навылет остался верен себе и умудрился в одном из шести игр с «Динамо» отскочить с 0:3. Не думаю, что Знарок это планировал, но выглядело эффектно.

А дальше? Переговоры. Нельзя забывать про то, что в команде есть сразу несколько ключевых фигур, но набирал эти самые фигуры не Олег Знарок. Вопрос мотивации также вполне себе актуален – все-таки Знарок, вообще-то, выиграл всё. Интересно ли ему самому будет продолжить работу?

Впереди у тренера полноценное межсезонье и новые трансферы если, конечно, «Спартак» и Знарок договорятся. В этом у меня особенных сомнений нет.

Трус не играет в хоккей. Сезон НХЛ остановлен из-за коронавируса В четверг вечером случилось неизбежное: вслед за всеми остальными профессиональными, студенческими и молодежными лигами Северной Америки о приостановке сезона из-за угрозы коронавируса объявила НХЛ. 12.03.2020 21:30 Хоккей Славин Виталий
Евгений Ловчев: УЕФА правильно сделал – футбол это развлечение, жизнь человека дороже УЕФА приостановил проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы 13.03.2020 16:00 Футбол Волохов Юрий
«Витязь» ведет переговоры с Семиным. Подмосковный клуб подвел итоги сезона «Витязь» в своем офисе подвел итоги уходящего сезона. На вопросы журналистов ответили генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий и главный тренер Михаил Кравец. 11.03.2020 23:00 Хоккей Домрачев Владислав
Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Херманн победила в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти, Куклина – седьмая Фуркад сохранил лидерство в общем зачете, несмотря на победу Йоханнеса Бе в спринте Йоханнес Бе выиграл спринт в Контиолахти, Елисеев – 14-й, а Логинов – 18-й
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
«Семь сорок» для Лю. Валиева захватила лидерство на юниорском ЧМ На чемпионате мира среди юниоров в Таллине женскую короткую программу уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Алиса Лю из США идет только четвертой. 06.03.2020 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Ночь без хоккея. НХЛ приостановила сезон «Советский спорт» рассказывает, что не произойдет в самое ближайшее время из-за вируса, перешедшего в стадию пандемии. 13.03.2020 10:00 Хоккей Федоровский Александр
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Панарина и Наместникова, Бучневича и Ничушкина, Шестеркина и Задорова тормознут на взлете? Один из самых русских матчей чемпионата «Колорадо» – «Рейнджерс» (3:2 ОТ), вполне возможно, в этом сезоне окажется крайним 12.03.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
19:33 Футбол Юрген Клопп – о приостановке АПЛ : Вирус доказал, что игра в футбол не дает иммунитета
19:16 Футбол Полузащитник «Базеля» Кампо стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
19:06 Футбол Матчи 26-го тура чемпионата Германии не состоятся из-за коронавируса
18:53 Биатлон Херманн победила в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти, Куклина – седьмая
18:43 Футбол «Ахмат» – «Динамо». Составы команд
18:30 Хоккей Чемпионат Финляндии был досрочно завершен из-за коронавируса
18:12 Футбол Глава совета директоров «Балтики»: Российский чемпионат должен быть приостановлен
17:55 Футбол Андрей Канчельскис: Думаю, что не стоит проводить чемпионат Европы без болельщиков
17:40 Футбол «Тоттенхэм» хочет приобрести полузащитника «Лейпцига» Забитцера
17:32 Формула-1 Гран-при Бахрейна и Вьетнама официально перенесены
17:22 Футбол Чемпионат Шотландии приостановлен из-за коронавируса
17:12 ММА Фергюсон в соцсетях высмеял команду Нурмагомедова
17:00 Футбол Состав сборной России на товарищеские матчи будет объявлен после видеоконференции УЕФА
16:46 Футбол Виктор Кашшаи: Иванов ошибся в эпизоде с удалением Понсе в 1/4 финала Кубка России с ЦСКА
16:33 Футбол «Ахмат» дома переиграл «Динамо» в матче молодежного первенства
16:25 Футбол «Арсенал» разгромил «Рубин» в молодежном первенстве
16:17 Гандбол Отборочный этап к Евро-2020 среди женщин, а также еврокубковые матчи были перенесены
16:07 Футбол Жалоба Кокорина и Мамаева на приговор будет рассмотрена в суде 20 апреля
15:41 Футбол «Спартак» разгромил «Оренбург» в молодежном первенстве
15:27 Лыжный спорт Кубок мира завершен досрочно из-за отмены гонок в Канаде, Большунов выиграл общий зачет
Китайский МИД предположил, что коронавирус привезли в Ухань американские военные
Как тюменские депутаты голосовали за поправки в Конституцию. Репортаж
Судьба мусорной компании «Даль-Эко» — суды и штрафы
Неделя Ростова: фотосессия в гробу, церковь против коронавируса, снег весной
Сотрудница ФНС Ставрополья рассказала о коррупционных делах своего начальника
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика