Знарок в Спартаке. Казнить нельзя помиловать.

Появление Олега Знарка в «Спартаке» стало едва ли не самым громким событием прошлого лета. Контракт с наставником был подписан по системе 1+1. Прошел сезон, красно-белые снова не смогли преодолеть первой раунд в плей-офф, а значит настало время поделиться впечатлениями.

Костяк команды составляют игроки, попадающие под категорию 30+. В этой связи возникал вопрос: а насколько их хватит и хватит ли вообще? Сезон показал, что хватило, но и плей-офф показал, что для этой команды выход во второй раунд – это потолок, даже если бы там не было ЦСКА или СКА.

Знарок сумел создать, пожалуй, самый сбалансированный «Спартак» в российской истории. И всего за один год. Вспомните «Спартак» Валентина Гуреева, который выдавал серии по восемь побед подряд или хулиганов Милоша Ржиги, которые, к слову, во второй раунд проходили, причем дважды.

«Спартак» Знарка – это некая смесь из опыта, расчетливости, техники и азарта. Смесь возрастная, но уж какая есть. Если сравнивать данную работу с предыдущими прожектами тренера, то я бы сказал так: «Спартак» – это уже не ХК МВД, но еще не московское «Динамо».

Что-то невероятное удалось сделать с игрой в неравных составах. Вспомните, как начинали красно-белые этот сезон? Ничего не забивали в большинстве и почти все пропускали в меньшинстве. А с таким раскладом далеко не уедешь. И что же мы видим по весне? «Спартак» завершает сезон в топ-10 лиги по игре в большинстве, а по игре в меньшинстве выше «Спартака» оказались только «Ак Барс» и ЦСКА. Что это, если не тренерская работа?

«Спартак» хотя бы один раз, но обыграл все команды лиги. Вроде бы мелочь, но все-таки. Все, кроме «Динамо». И в этом есть что-то зловещее для «Спартака» этой сборки – восемь официальных поражений в сезоне от одной команды – это солидно.

Тяжелый момент был, пожалуй, только один. Да и то, в нем было больше неизвестности, чем тяжести. Тренер по ходу сезона приболел, даже не поехал с командой на сложный выезд – и поползли слухи. Что было со Знарком на самом деле – толком непонятно, но главное, что в конечном счете он вернулся в строй и продолжил работу с командой.

Характер. Вытаскивать матчи с 0:3, разгоняться только к третьему периоду и сметать с пути противника – это тоже его работа. Получалось не всегда, но очень часто. Болельщикам такое нравится и неслучайно в этом году «Спартак» установил очередной рекорд посещаемости на домашних матчах.

Вы, я думаю, запятые в заголовке уже расставили, но, наверное, задались вопросом: да, Олег Знарок – это топ-тренер без всяких мерок, но почему же тогда, спросите вы, он не смог ничего придумать против первого звена «Динамо» в плей-офф?

Вопрос не праздный. Пожалуй, главное, чего не хватало этому «Спартаку» – это дисциплины. Какое-то несусветное количество нарушений численного состава, неудачных смен, выбросов шайб, да и просто глупых удалений – все это можно понять и простить в регулярном чемпионате, но никак и никоим образом не прощается в плей-офф.

Что «Динамо» и сделало, причем не раз. «Спартак» даже в матчах навылет остался верен себе и умудрился в одном из шести игр с «Динамо» отскочить с 0:3. Не думаю, что Знарок это планировал, но выглядело эффектно.

А дальше? Переговоры. Нельзя забывать про то, что в команде есть сразу несколько ключевых фигур, но набирал эти самые фигуры не Олег Знарок. Вопрос мотивации также вполне себе актуален – все-таки Знарок, вообще-то, выиграл всё. Интересно ли ему самому будет продолжить работу?

Впереди у тренера полноценное межсезонье и новые трансферы если, конечно, «Спартак» и Знарок договорятся. В этом у меня особенных сомнений нет.