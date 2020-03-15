Проведем турнир трех. Ответ на отказ «Йокерита» от плей-офф

Причина – эпидемия коронавируса. КХЛ по горячим следам не отреагировала на решение финнов. «Советский спорт» предлагает вариант выхода из затруднительной ситуации.

Самоотвод «Йокерита» поставил лигу в затруднительное положение. Упрекать «шутов» язык не поворачивается. Против решения финских властей возражать бессмысленно. В стране – карантин. Команда Лаури Марьямяки грезила серией со СКА, называя этого соперника самым для себя принципиальным. Главный тренер даже судей вспомнил – в надежде, что те дадут нормально играть. Уже не дадут, потому что «шуты» отказались от предложения СКА провести всю серию в Санкт-Петербурге. Конечно, кто-то укажет на «Хумо». Мол, клуб из Ташкента, нацелившийся на КХЛ, принимает «Красную Армию» в розыгрыше Кубка Петрова (плей-офф в ВХЛ) в… Воскресенске. А это 90 километров от Москвы. Рассматривался вариант с Балашихой, но он отпал по техническим причинам.

А «Барыс», несмотря на объявленный в Казахстане режим чрезвычайного положения со всеми вытекающими, выразил готовность продолжить борьбу в плей-офф. Домашние матчи команда Андрея Скабелки может перенести в Новосибирск, где этот тренер сделал себе имя. Вряд ли «Сибирь» отвергнет этот вариант.

Но вернемся к СКА. С одной стороны, перед питерцами открылась дорога в финал Западной конференции. С другой - встал вопрос: как сохранить игровой тонус? Последний матч с «Витязем» - он растянулся на 113,5 минут – команда Алексея Кудашова завершила 7 марта. Старт же финала конференции намечен на 2 апреля. За эти без малого четыре недели, как говорит наш эксперт Борис Майоров, можно в отпуск сходить, набрать форму, растерять и снова набрать.

Никакие «двухсторонки» - длина скамейки СКА позволяет их проводить в нормальном формате - не заменят настоящих кубковых игр, в которых пленных не берут. Лига же печется о том, чтобы все клубы были в равных условиях. Потому и вводит жесткий потолок зарплат.

Как обеспечить равенство (но не братство!) в сложившейся тревожной ситуации. «Советский спорт» предлагает любопытный вариант: вместо серии «силовиков» ЦСКА – «Динамо» и финала конференции провести Турнир трех с участием ЦСКА, СКА и «Динамо».

Место проведения – Москва. Питер забанил зрителей. В столице же не возбраняется аудитория в 5000 тысяч участников. «Динамо» на своем официальном сайте выразило готовность четко контролировать эту квоту.

К тому же СКА избавлен от московского комплекса. Питерские армейцы обе победы над ЦСКА в регулярном чемпионате одержали в «Парке легенд», а на «ВТБ-Арене» они вообще не знают поражений. Из города на Неве смогут приехать болельщики в рамках гостевой квоты.

Формат турнира гениально прост – четыре круга каждый с каждым, но до момента определения победителя. Он и выходит в главный финал.

Сроки – с 18 марта по 12 апреля.

Подобные турниры раньше проводились в нашем чемпионате. По большей части – за право играть/остаться в элите. Так называемые переходные турниры. А в 1985 году Турнир трех сыграли претенденты на медали чемпионата СССР. Их разыграли ЦСКА, московское «Динамо» и киевский «Сокол». В два круга, с учетом набранных очков. Украинская команда досрочно забронировала бронзу, а за золото разгорелась яростная схватка. По итогам «регулярки» бело-голубые опережали армейцев на одно очко. На расклад оказал влияние нехоккейный момент. 10 марта ушел из жизни генсек ЦК КПСС Константин Черненко. В стране объявили траур, матчи отложили. И вдруг два дерби, первоначально разделенные игрой с «Соколом», спарили (назначили на четверг и субботу). Первый из двух матчей завершился 2:2, Алексей Касатонов сравнял счет (он сделал дубль) ровно за пять минут до финальной сирены. Через день армейцы разбомбили лидера 11:1 и вскоре оформили чемпионство. Вот почему то «Динамо» называли без пяти минут чемпионами.

Предлагаем вариант календаря Турнира трех:

18 марта ЦСКА - Динамо ЦСКА Арена

20 марта ЦСКА – СКА ЦСКА Арена

22 марта Динамо – СКА ВТБ-Арена

24 марта Динамо – ЦСКА ВТБ-Арена

26 марта СКА – ЦСКА ЦСКА Арена*

28 марта СКА – Динамо ЦСКА Арена

2 апреля ЦСКА – Динамо ЦСКА Арена

4 апреля ЦСКА – СКА ЦСКА Арена

6 апреля Динамо – СКА ВТБ-Арена

8 апреля Динамо – ЦСКА ВТБ-Арена

10 апреля СКА – ЦСКА ЦСКА Арена

12 апреля СКА – ЦСКА ЦСКА Арена

* СКА проводит домашние матчи на «ЦСКА Арене»