Мечты на карантине. Топ-5 личных достижений, которые придется отложить

Хотя в эти выходные президент США Дональд Трамп, по словам главы UFC Дэйна Уайта, попросил не отменять его бойцовские турниры из-за пандемии, крайне слабо верится, что НХЛ в каком-то виде возобновит сезон. Слишком высок риск с учетом того, что в НБА выявлен второй заболевший баскетболист. Самое время прикинуть, кто и что потерял из-за вируса.

Расположим наших героев по возрасту – с тех, для кого мечта всей хоккейной жизни, скорее всего, так и останется нереализованной.

ПАТРИК МАРЛО

Питтсбург, 40 лет

Двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014), чемпион мира-2003, обладатель Кубка мира-2004, как любой канадский мальчишка, с детства мечтает о Кубке Стэнли. Его преданность хоккею не просто поражает – она не имеет прецедентов: с 2009 года Марло не пропустил ни одного календарного матча регулярного чемпионата! 18 марта 2016 года Марло стал самым молодым хоккеистом в истории лиги, сыгравшим 1400 матчей в регулярных сезонах. Всего за 23 года выступлений в НХЛ он лишь 31 игру оставался в запасе, причем 8 из них в дебютном чемпионате-1997/98.

Если взять результативность в лиге за этот отрезок, то Патрик с 562 шайбами уступает лишь двоим – Александру Овечкину (706) и Джерому Игинла (604). Если же посмотреть значение этих голов, то канадец просто взмывает в космос: со 109 победными шайбами он седьмой в летописи НХЛ, отставая от Бретта Халла, Теему Селянне и того же Овечкина на один точный выстрел!

Тем не менее в активе Марло, который капитанил в «Сан-Хосе» с 2004 по 2009 год, нет ни одной индивидуальной награды. Его никогда не включали в первую или вторую символические сборные сезона. Недаром Патрика считают одним из самых недооцененных игроков НХЛ.

В «Сан-Хосе» он провел 19 сезонов и в 2016 году наконец добрался до финала Кубка Стэнли, где «акулы» капитулировали перед «Питтсбургом». Летом 2017 года заключил роскошный трехлетний контракт с «Торонто» на 18,75 млн. Однако через два сезона его обменяли в «Каролину», которая контракт ветерана тут же выкупила. Марло вернулся в родные пенаты, но «Сан-Хосе» согласился его подписать на год только после трех стартовых поражений. Да и то на унизительных условиях – 700 тысяч. Перед самым дедлайном «Шаркс» отпустили экс-капитана в «Питтсбург». Мечта о Кубке Стэнли в компании Малкина и Кросби вроде как затеплилась, тем более Марло в новой команде доверяли, он отметился заброшенной шайбой 8 марта. Но через четыре дня Гари Беттман дал приказ: «Стоп машина!».

С 1723 матчами за карьеру канадец мог уже в этом сезоне подняться на третью позицию в списке всех времен, обойдя Рона Френсиса (1731) и Яромира Ягра (1733). А там рукой было подать до Марка Мессье (1756) и самого Горди Хоу (1767).

ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК

Вашингтон, 36 лет

В отличие от предыдущего персонажа, наш Илья Муромец в представлении не нуждается. Ковальчук, несмотря на всю его неоднозначность, по сути, единолично писал историю побед современной России – дубль, в том числе победный гол в овертайме, в финале чемпионата мира-2008, MVP на золотых чемпионате мира-2009 и Олимпиаде-2018. Да, ему, как и Марло, до вступления в самый престижный в мировом хоккее Тройной золотой клуб ИИХФ остается всего-навсего выиграть Кубок Стэнли.

Ради этого Илья в позапрошлом году вернулся в НХЛ на сказочный ангажемент от двукратного обладателя Кубка Стэнли «Лос-Анджелеса» – 18,75 млн за три сезона. Что было дальше, все знают. Отставка в «Кингз», спасательный круг от «Монреаля», неожиданное воскрешение в «Канадиенс» и подарок в виде трансфера в русский «Вашингтон». Там дело вроде тоже пошло неплохо. Но, как пел Владимир Высоцкий о советских горе-футболистах: «До лучших дней».

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН

Вашингтон, 34 года

«Нашему все» России да и НХЛ особо горевать не стоит. В любом случае он в плюсе. Хорошо, по крайней мере, не проиграет – точно. Если регулярный сезон не возобновят – а этого не будет почти наверняка, вряд ли НХЛ откажется от присуждения командных и индивидуальных наград. Более чем вековой традиции.

Победителя регулярного чемпионата определят по проценту набранных очков – поздравляем «Бостон», а персональные регалии распределят по состоянию на 11 марта, когда прошли последние игры. А значит, «Арт Росс Трофи» впервые завоюет немец – кто хотя бы 10 лет назад мог подумать! – Леон Драйзайтль. Единственный, кто перешел классическую отметку в сто очков – 110 (43+67). «Уильям Дженнингс Трофи» для самых непробиваемых вратарей тоже отправится в Бостон – к Туукке Раску и Ярославу Галаку.

Что осталось? Ну как же – «Морис Ришар Трофи»! Вроде как приватизированный Овечкиным, ибо он брал его уже 8 раз. Но почему вроде как? Великая восьмерка возьмет его и на сей раз. Пусть и на пару с бостонцем Давидом Пастрняком, также забившем 48 голов.

Ну а на то, что Александру не удалось в девятый раз в карьере выбить заветный полтинник и присоединиться к эксклюзивной компании Уэйна Гретцки и Майка Босси, ответ короткий – какие наши годы!

АРТЕМИЙ ПАНАРИН

Рейнджерс, 28 лет

Новый король Нью-Йорка задолго до финиша регулярки покромсал все личные рекорды. Особенно, конечно, впечатляет полезность – «плюс 36», вторая в лиге после защитника Райана Грейвза – «плюс 40». Но если «Колорадо» канадца бьется с «Сент-Луисом» за первенство на Западе, то «Рейнджерс» Хлебушка третий год только грезят о плей-офф.

Равно как любой мало-мальски уважающий себя форвард мечтает покорить высоту 100. Для нападающего НХЛ – это как знак качества и повод требовать больше денег при оформлении нового контракта. Со вторым у Панарина на ближайшие семь лет все в порядке – 11,643 млн в год на Манхэттене ему гарантированы. А вот с круглой цифрой придется повременить, хотя всего-то пять шагов оставалось. За отмененные 12 матчей Артемий, набравший 95 (32+63) очков в 69 играх, разумеется, все сделал бы. Тем злее будет при следующей попытке.

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ

Тампа, 25 лет

Еще один наш рекордсмен. После сравнительно слабого старта действующий обладатель «Везина Трофи» как следует раскочегарился и перестал проигрывать. Вообще! Вдумайтесь только, почти два месяца – с 17 декабря по 15 февраля Василевский в 21 матче не потерпел ни одного поражения в основное время! В итоге его «Тампа», всю осень прозябавшая на окраинах кубковой зоны, взлетела на Востоке на второе место, где поныне и пребывает. Несмотря на травмы капитана «Лайтнинг» Стива Стэмкоса и столпа обороны Виктора Хедмана.

С 35 победами в 52 матчах Андрей – безусловный лидер НХЛ, а это самый ценный показатель для голкипера. Мог замахнуться и на личное достижение – 44 виктории в чемпионате-2017/18, что гарантировало бы ему вторую «Везину Трофи». Дважды подряд россияне этот трофей никогда не брали.

Осуществить мечту Василевскому в дальнейшем будет куда сложнее. Летом сразу у 10 игроков «Тампы» истекают контракты, в том числе у шести защитников. Сохранить их будет большой проблемой при ожидаемом из-за нынешней остановки сезона снижении потолка зарплат и обилии дорогостоящих лидеров «Лайтнинг». Включая самого Василевского, чей 76-миллионный договор на 8 лет и 9,5 млн в год вступает в действие как раз со следующего чемпионата.