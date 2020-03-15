Судейские ошибки решают судьбу Кубка Харламова?

Определились все участники ¼ Кубка Харламова от Запада. Ярославский «Локо» еще накануне расправился с рижанами и ждал остальных. Ими стали «СКА-1946», «Красная Армия» и МХК Динамо СПб.
К победе последних, определенно, есть вопрос. А если быть точнее, то вопрос этот к судьям?
МХК Динамо СПб вели серию против череповецкого «Алмаза». В первой игру в Питере желто-черные победили довольно уверенно, во второй крупно сгорели, в третьей также потерпели поражение. При этом после каждого матча «Алмаз» слал протесты по ряду моментов, включая реализованные соперником удаления, и нередко их признавали ошибками.
Четвертый матч стал особенно драматическим – счет в серии 2:1 в пользу хоккеистов из Петербурга. Череповчанам отступать было некуда, и к концу третьего периода они вели в счете – на табло горело 3:2. У динамовского форварда Егора Анисимова был шанс сравнять: шайба даже побывала в воротах Дениса Рыбалкина, но после видеопросмотра ее отменили – слишком высоко была поднята клюшка. А за 11 секунд до конца случился тот самый эпизод, который во многом решил судьбу серии – «Динамо» сравняло, но сделало это с нарушением правил. Два игрока питерского клуба находились на пятачке и буквально затолкали вратаря «Алмаза» еще до того, что был совершен последний бросок.
Желто-черные попросили видеопросмотр эпизода, но судьи не разглядели нарушения и засчитали шайбу. 3:3. Овертайм, где победили динамовцы.
А ведь серия могла продолжиться. В МХЛ играют до трех побед и решающий матч состоялся был в Петербурге. Да, МХК Динамо СПб был фаворитом в этой битве – они были активнее, быстрее за счет физики. Но и «Алмаз» - не из тех, кто будет размахивать из окопа белым флагом; они цеплялись, держали уровень. И кто знает, как сложился бы пятый матч, если бы он был… Но судейская бригада под руководством Александра Комарова и Евгения Потапова не увидели атаку вратаря в концовке третьего периода. И «Алмаз» закончил сезон.
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