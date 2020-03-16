«Плей-офф без зрителей – что свадьба без невесты». Что говорили на открытых тренировках

После занятия на вопросы журналистов тренеры и игроки отвечали в конференц-зале.

– Я никогда без зрителей не играл, это как свадьба без невесты, – признался главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. – Мы тренируемся, работаем. На эту тему переговорили с ребятами, они профессионалы, пусть лига решает, как быть дальше.

– Смотрели последний матч «Спартака» и «Динамо»?

– Смотрел. Создавалось немного странное ощущение. По движению.

– Как будете решать проблему звена Шипачева, забросившего «Спартаку» 12 шайб?

– У нас имеются ребята, которые смогут сдержать эту тройку. Будем накладывать звенья. Еще раз повторяю: у нас все в штатном режиме, готовимся по плану.

Капитан ЦСКА (в отсутствие Сергея Андронова) Никита Нестеров был по обыкновению спокоен:

– Спокойно готовимся в штатном режиме, посмотрим, что решит КХЛ, без болельщиков тяжело настраиваться, мы ведь для них играем, – сказал Нестеров. – Без зрителей я никогда не играл. Но повлиять на это мы не можем. Надо готовиться.

– Какие мысли об отказе «Йокерита» и «Барыса»?

– Мы спокойно относимся к их снятию. И о СКА не думаем. Ближайший соперник – «Динамо», к нему и готовимся.

– Коронавируса боитесь?

– Нет такого, чтобы я боялся выходить на лед, чтобы этот вирус может передаться. Стараюсь поменьше ходить в рестораны и торговые центры, больше бывать дома.

«Динамо» пригласило журналистов на свою базу в Новогорск.

– Эта ситуация нам сильно мешает, у ребят падает настроение, – заявил главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов. – Продолжаем работать, раз решения еще нет. Но мы не задумываемся об этом. Будет решение – станем от него отталкиваться.

– Прокомментируйте отказ «Йокерита» и Барыса».

– Эти клубы из других государств. Они закрыли границы. Ничего не поделаешь. Главное, чтобы мы доиграли чемпионат.

Возникли вопросы к врачу «Динамо» Валерию Конову. Дело в том, что перед шестым матчем серии со «Спартаком» с высокой температурой слег форвард-ветеран Максим Афиногенов, автор победного гола в игре номер пять.

– Мы каждый день измеряем температуру у команды, у всех индивидуальная посуда на тренировках, перестали пожимать руки, попросили поменьше посещать массовые мероприятия, – рассказал Конов. – Приезжала специальная инфекционная бригада, у каждого взяла анализы, ничего не нашла. Так что с коронавирусом у нас нет проблем.

– Хотелось бы продолжить играть, ждем решения, – заявил нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин. – Ради того, чтобы доиграть сезон, можно пару недель потерпеть. Если отменят прей-офф, будет обидно. Сейчас много непонятного, в наших головах небольшой сумбур.

– Что думаете о сопернике?

– ЦСКА – опытная команда, нам надо ответственно подойти к матчам. Играть при пустых трибунах тяжело, это совсем не то.

А чуть раньше главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин заявил источнику в Уфе, что, по его мнению, плей-офф надо приостановить:

– Все разговоры – вокруг этого вируса, трудно переключиться на хоккей. Не лучше ли приостановить плей-офф? Считаю, что нужно приостановить. Это мое личное мнение. Вопрос – на какое время. Надо найти моменты, чтобы тренироваться и отдыхать.

Напомним, серия «Ак Барс» – «Салават Юлаев» должна начаться тоже в среду, 18 марта.

Фото с официального сайта ХК «Динамо» (Москва)