«Бостон» сушит сухари, «Баффало» отменяет вечеринку, а «Детройт» меняет подгузники - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
16 марта 2020 16:00ХоккейФедоровский Александр

«Бостон» сушит сухари, «Баффало» отменяет вечеринку, а «Детройт» меняет подгузники

Хоккея нет, но это не значит, что жизнь в НХЛ остановилась.

«Советский спорт» поглядывает за лентами новостей и предлагает вашему вниманию небольшую подборку событий. Начинаем с дивизиона «Атлантик», и пойдем дальше со всеми остановками.

«Бостон»: Что делать, что делать… сухари сушить!

Пока еще коронавирус не заблокировал все ведущие спортивные лиги мира, голкипер «Бостона» финн Туукка Раск успел отразить 36 бросков в матче с «Филадельфией».

И теперь по количеству «сухарей» он делит второе-четвертое места вместе с Элвисом Мерзликинсом («Коламбус») и Марком-Андре Флери («Вегас») – у всех троих по пять матчей «на ноль», что на один меньше, чем у лидера всей лиги Коннора Хеллибака из «Виннипега».

Финн является лучшим голкипером лиги по количеству пропущенных шайб – в среднем 2,12 за игру.

Когда теперь будет засушен очередной «сухарь» где бы то ни было – большой вопрос…

«Баффало» отменяет вечеринку имени Скотти Боумэна

Мероприятие должно было состояться 18 марта и прошло бы уже в 16 раз подряд. Увы, из-за известных по всему миру событий оно было отменено.

В программе праздника на домашней арене «клинков» были запланированы три матча всех звезд «Баффало» и «Рочестера», а победитель одной игры получал бы Кубок Боумэна непосредственно из рук легендарного тренера, который в разные времена с «Монреалем», «Питтсбургом» и «Детройтом» девять раз выигрывал Кубок Стэнли.

18 сентября этого года Скотти исполнится 87 лет.

«Детройт»: Джастин Абделькадер стремительно меняет подгузники

Нападающий «Детройта» поделился своими переживаниями относительно ужасного вируса на одном из местных каналов. Старина Джастин призвал всех в режиме нон-стоп мыть руки с мылом, затем их обрабатывать стиральным порошком, а лучше всего просто сразу облить себя бензином и сидеть дома без движений. Но есть и положительные моменты в жизни игрока.

Отныне он может много времени проводить с семьей и уже научился быстро и качественно менять подгузники своему сыну, то есть делать то, чем занимался «Детройт» в полном составе на протяжении этого сезона.

Напомним, что «красные крылья» занимают последнее место в лиге, а Джастин Абделькадер в 49 матчах сделал три голевые передачи и имеет показатель полезности «14». Как можно такому существу доверять смену подгузников?

«Флорида»: Бобровский затеял раздачу пончиков, но это понравилось не всем

Российский голкипер «Пантерз» сделал могучий «донат» в виде 100 тысяч долларов сотрудникам домашней арены из-за ситуации с короновирусом. Идея не пришлась по душе поклонникам таланта вратаря в Новокузнецке, так что на защиту Бобровского стеной встала его жена, отметившая, что Сергей регулярно помогает родному городу, просто это не афиширует.

Напомним, что по количеству побед в сезоне Бобровский занимает 11-е место в лиге, а его «Флорида» ведет тяжелую борьбу за то, чтобы занять место в плей-офф через wild card.

Кто сыграет в плей-офф?

Если он начнется прямо сегодня – этим популярным развлечением занимаются по любому поводу, а чаще без, но вот сейчас как раз самое время немного поразвлечься, итак:

Восток:

«Бостон» – «Коламбус»
«Вашингтон» – «Каролина»
«Тампа» – «Торонто»
«Филадельфия» – «Питтсбург»

Запад:

«Сент-Луис» – «Нэшвилл»
«Вегас» – «Виннипег»
«Колорадо» – «Даллас»
«Эдмонтон» – «Калгари»

Кто выиграет Кубок Стэнли?

Это очень простой вопрос. По мнению защитника «Флориды» Марка Пысика Кубок должен быть вручен той команде, которая последней смогла обыграть действующего обладателя Кубка, а именно «Сент-Луис». Удалось это сделать именно «Флориде» (2:1), так что все вопросы в предвзятости и субъективности этой версии отпадают сами собой. «Флорида» – чемпион.

Когда вернется хоккей?

Это самый сложный вопрос. Уже вовсю обсуждаются самые невероятные варианты – от усеченного формата плей-офф (серии до трех побед), до расширенного формата участников (с 16 до 24). Не сбрасывается со счетов и стандартный цикл доигрывания сезона, но уже сейчас очевидно, что сроки будут существенно сдвинуты. Вариант, при котором команды могут возобновить чемпионат в начале мая, сейчас воспринимается едва ли не вполне себе нормальным.

Но пока все это написано огромными вилами на мутной воде. Остается ждать.

Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Еще по теме:
Австралиец Томич считает, что болен коронавирусом ATP отменила проведение всех турниров в ближайшие шесть недель из-за коронавируса Турнир серии «Мастерс» в Майами не будет отменен из-за коронавируса
Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей
Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса. 13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья
Александр Тихонов: Губерниев – талантливый парень, но свой талант использовал неправильно Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о неудачах российских биатлонистов, Александре Логинове и окончании «войны» с Дмитрием Губерниевым. 11.03.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Шамиль Газизов: Если чемпионат остановят, провести еще одни сборы для «Уфы» будет проблематично После матча ЦСКА – «УФА», своими впечатлениями поделился генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. 15.03.2020 20:00 Футбол Григорьевская Юлия
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Александр Пуцко: Чемпионат надо останавливать После матча ЦСКА – «Уфа» защитник гостей Александр Пуцко поделился мнение об игре. 15.03.2020 21:00 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
16:47 Хоккей Президент «Барыса» обратился к болельщикам команды
16:31 Гандбол Источник: «Спартак» будет переименован в ЦСКА
16:23 Бейсбол Бейсбольный мяч с автографами Путина и Трампа можно купить за 54 тысячи долларов
16:10 Футбол Шюррле вернется в «Спартак» не раньше апреля. Он попадет в карантин после возвращения из Германии
16:00 Футбол Чернов - о возможной остановке РПЛ: В первую очередь важно здоровье людей
15:50 Хоккей «Кошице» и «Слован» вернули медали чемпионата Словакии, посчитав, что чемпион назван несправедливо
15:33 Художественная гимнастика Несколько этапов Кубка мира перенесены из-за коронавируса
15:19 Футбол Акинфеев провел более 40 000 минут на поле в играх чемпионата России
15:08 Биатлон У племянницы Симона Фуркада диагностирован коронавирус. Ей всего шесть недель
14:58 Хоккей Защитник «Локомотива» Крунвалль объявил о завершении карьеры (фото)
14:44 Футбол Бруну Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ в феврале
14:34 Правительство РФ может запретить массовые мероприятия с участием более одной тысячи человек
14:24 Олимпиада Бадминтонисты Иванов и Созонов квалифицировались на Олимпиаду в Токио
14:11 Футбол Александр Бубнов: В матче «Тамбов» - «Крылья Советов» фаворита не наблюдается
13:54 Биатлон Чемпионат России в Ханты-Мансийске перенесен из-за коронавируса
13:42 Футбол «Барселона» хочет подписать Мартинеса и Анхелиньо
13:30 Хоккей Игорь Никитин: Матчи без болельщиков – это как свадьба без невесты
13:15 Хоккей Николай Цулыгин: Готовимся для того, чтобы команда была в игровом тонусе
13:01 Футбол Эрик Байи: Наличие такого человека в клубе, как Сульшер, дает игрокам больше сил
12:43 Футбол Годин может покинуть «Интер»
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
«Уже давно мемный город». Как представляют Нижний Тагил жители других городов России
В России число заболевших коронавирусом достигло 93 человек
Найденная в Хабаровском крае тигрица умерла
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика