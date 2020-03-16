«Бостон» сушит сухари, «Баффало» отменяет вечеринку, а «Детройт» меняет подгузники

«Советский спорт» поглядывает за лентами новостей и предлагает вашему вниманию небольшую подборку событий. Начинаем с дивизиона «Атлантик», и пойдем дальше со всеми остановками.

«Бостон»: Что делать, что делать… сухари сушить!

Пока еще коронавирус не заблокировал все ведущие спортивные лиги мира, голкипер «Бостона» финн Туукка Раск успел отразить 36 бросков в матче с «Филадельфией».

И теперь по количеству «сухарей» он делит второе-четвертое места вместе с Элвисом Мерзликинсом («Коламбус») и Марком-Андре Флери («Вегас») – у всех троих по пять матчей «на ноль», что на один меньше, чем у лидера всей лиги Коннора Хеллибака из «Виннипега».

Финн является лучшим голкипером лиги по количеству пропущенных шайб – в среднем 2,12 за игру.

Когда теперь будет засушен очередной «сухарь» где бы то ни было – большой вопрос…

«Баффало» отменяет вечеринку имени Скотти Боумэна

Мероприятие должно было состояться 18 марта и прошло бы уже в 16 раз подряд. Увы, из-за известных по всему миру событий оно было отменено.

В программе праздника на домашней арене «клинков» были запланированы три матча всех звезд «Баффало» и «Рочестера», а победитель одной игры получал бы Кубок Боумэна непосредственно из рук легендарного тренера, который в разные времена с «Монреалем», «Питтсбургом» и «Детройтом» девять раз выигрывал Кубок Стэнли.

18 сентября этого года Скотти исполнится 87 лет.

«Детройт»: Джастин Абделькадер стремительно меняет подгузники

Нападающий «Детройта» поделился своими переживаниями относительно ужасного вируса на одном из местных каналов. Старина Джастин призвал всех в режиме нон-стоп мыть руки с мылом, затем их обрабатывать стиральным порошком, а лучше всего просто сразу облить себя бензином и сидеть дома без движений. Но есть и положительные моменты в жизни игрока.

Отныне он может много времени проводить с семьей и уже научился быстро и качественно менять подгузники своему сыну, то есть делать то, чем занимался «Детройт» в полном составе на протяжении этого сезона.

Напомним, что «красные крылья» занимают последнее место в лиге, а Джастин Абделькадер в 49 матчах сделал три голевые передачи и имеет показатель полезности «–14». Как можно такому существу доверять смену подгузников?

«Флорида»: Бобровский затеял раздачу пончиков, но это понравилось не всем

Российский голкипер «Пантерз» сделал могучий «донат» в виде 100 тысяч долларов сотрудникам домашней арены из-за ситуации с короновирусом. Идея не пришлась по душе поклонникам таланта вратаря в Новокузнецке, так что на защиту Бобровского стеной встала его жена, отметившая, что Сергей регулярно помогает родному городу, просто это не афиширует.

Напомним, что по количеству побед в сезоне Бобровский занимает 11-е место в лиге, а его «Флорида» ведет тяжелую борьбу за то, чтобы занять место в плей-офф через wild card.

Кто сыграет в плей-офф?

Если он начнется прямо сегодня – этим популярным развлечением занимаются по любому поводу, а чаще без, но вот сейчас как раз самое время немного поразвлечься, итак:

Восток:

«Бостон» – «Коламбус»

«Вашингтон» – «Каролина»

«Тампа» – «Торонто»

«Филадельфия» – «Питтсбург»

Запад:

«Сент-Луис» – «Нэшвилл»

«Вегас» – «Виннипег»

«Колорадо» – «Даллас»

«Эдмонтон» – «Калгари»

Кто выиграет Кубок Стэнли?

Это очень простой вопрос. По мнению защитника «Флориды» Марка Пысика – Кубок должен быть вручен той команде, которая последней смогла обыграть действующего обладателя Кубка, а именно «Сент-Луис». Удалось это сделать именно «Флориде» (2:1), так что все вопросы в предвзятости и субъективности этой версии отпадают сами собой. «Флорида» – чемпион.

Когда вернется хоккей?

Это самый сложный вопрос. Уже вовсю обсуждаются самые невероятные варианты – от усеченного формата плей-офф (серии до трех побед), до расширенного формата участников (с 16 до 24). Не сбрасывается со счетов и стандартный цикл доигрывания сезона, но уже сейчас очевидно, что сроки будут существенно сдвинуты. Вариант, при котором команды могут возобновить чемпионат в начале мая, сейчас воспринимается едва ли не вполне себе нормальным.

Но пока все это написано огромными вилами на мутной воде. Остается ждать.