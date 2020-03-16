Два российских новичка могли взять «Колдера», но…

До этого лидерство держали 2001-й и 2017 годы – по 16 новобранцев. Все эти цифры по правилам НХЛ, то есть учитываются игроки в возрасте до 26 лет. На самом деле в лиге впервые выступил 21 россиянин, если добавить 27-летних Никиту Гусева и Андрея Чибисова.

Интересен расклад по амплуа – 2 вратаря, 3 защитника и аж 16 нападающих! В том числе 6 центрфорвардов, а это самая дефицитная в отечественном хоккее позиция. Проблема только в том, что все они в своих клубах пребывают в нижних звеньях. Ограничиваются ролью на подхвате либо вообще лишь по большим праздникам проникают в основу.

ВРАТАРИ

1. ИЛЬЯ САМСОНОВ (23 года)

Вашингтон

26 игр, 16 побед, 91,3% отраженных бросков

Магнитогорец прекрасно стартовал. Из 20 первых матчей выиграл 16 при одном поражении в дополнительное время. На этом отрезке Илья пропустил больше трех шайб за игру лишь дважды. Многие уже стали видеть вратаря «Вашингтона» номер 1 на следующий сезон. Ведь у Холтби летом истекает контракт. Однако Самсонов не выдержал напряжения и в феврале резко сдал – пять поражений кряду, когда он выходил в старте. Очевидно, что для больших дел уралец еще не готов.

2. ИГОРЬ ШЕСТЕРКИН (24)

Рейнджерс

12, 10, 93,2%

Сумел с ходу выиграть конкуренцию в фарм-клубе, где стал самым надежным голкипером всей АХЛ, а потом и в основной команде, задвинув в запас глыбу Лундквиста и перспективного Георгиева. В «Рейнджерс» олимпийский чемпион-2018 сразу принялся крушить рекорды – девять побед в десяти стартовых встречах при лучшем в лиге проценте сейвов. Однако угодил с Бучневичем в аварию в Бруклине и вроде как сломал ребро. К счастью, травма оказалось легкой. Через пару недель Шестеркин вернулся в строй и добыл для ньюйоркцев еще одну победу в двух матчах, а всего – десятую в 12 при третьем в НХЛ проценте отраженных бросков – 93,2. Если бы на Манхэттене хотя бы в декабре поверили в москвича, вполне мог и на приз лучшему новичку «Колдер Трофи» замахнуться.

ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ

3. НИКИТА ГУСЕВ (27)

Нью-Джерси, нападающий

66 игр, 44 (13+31) очка, -15 полезность по «плюс/минус»

Поначалу стал жертвой тренера-самодура Джона Хайнса, который принялся переучивать героя Пхенчхана. Закономерно американец вскоре вылетел с работы. Чуть позже в отставку отправили и генерального менеджера Рея Шеро. «Дьяволы» взяли курс на тотальное омоложение, а Гусев выдвинулся, как и подобает лучшему игроку КХЛ-2019, на заглавные позиции. С 44 (13+31) очками Никита – второй в клубе, уступая всего один балл Кайлу Палмиери.

4. ДЕНИС ГУРЬЯНОВ (22)

Даллас, нападающий

64, 29 (20+9), +5

Сенсационный лидер крепкого «Далласа» по голам. Причем 7 шайб из 20 заброшены в большинстве. Иначе говоря, тренеры тольяттинцу, обладающему отменным броском, полностью доверяют. Хотя ледовое время строго дозируют: 12 минут 59 секунд в среднем за игру россиянина – 19-й показатель в «Далласе»! Время – деньги, это точно про Гурьянова.

5. ИЛЬЯ МИХЕЕВ (25)

Торонто, нападающий

39, 23 (8+15), +7

Как и Шестеркин, по потенциалу мог претендовать на «Колдер Трофи». Да и стартовал ударно: в октябре в трех матчах набрал по два (1+1) очка. В конце месяца Илью реально рассматривали как фаворита на приз лучшему дебютанту. После 12 матчей Михеев в напичканном звездами «Торонто» был первым по полезности – «плюс 9». Праздник, к сожалению, длился недолго. В ноябре последовала семиматчевая сухая серия, в декабре – еще шесть кряду холостых игр. Под Новый год в Нью-Джерси россиянину рассекли коньком артерии и связки кисти левой руки, на чем сезон для омича закрылся.

6. ВЛАДИСЛАВ ГАВРИКОВ (24)

Коламбус, защитник

69, 18 (5+13), +1

Сильнейший защитник молодежного ЧМ-2015, двукратный бронзовый призер ЧМ (2017, 2019), олимпийский чемпион Пхенхчана по законам НХЛ числится новичком, хотя дебютировал в НХЛ еще прошлой весной, когда провел за «Коламбус» пару матчей в Кубке Стэнли. Уже к середине регулярного чемпионата зарекомендовал себя в качестве незаменимой фигуры в обороне «Блю Джекетс». Среди всех российских новобранцев-2020 у Гаврикова самое высокое среднее игровое время – 18 минут 59 секунд.

7. НИКОЛАЙ ПРОХОРКИН (26)

Лос-Анджелес, нападающий

43, 14 (4+10), -6

Действовал с переменным успехом. Более или менее постоянное место в основе получил лишь после отставки Ильи Ковальчука. Побродил по разным звеньям, нередко доверяли разыгрывать лишнего. Однако по-настоящему олимпийский чемпион в «Кингз» себя так и не утвердил.

8. ВЛАДИСЛАВ КАМЕНЕВ (23)

Колорадо, центрфорвард

38, 8 (1+7), -2

В это сложно поверить, но нынешний сезон для экс-капитана молодежной сборной уже четвертый в лиге – 2 матча за «Нэшвилл» в чемпионате-2016/17, затем – 3, 23 и 38 за «Колорадо». Однако сайт НХЛ по-прежнему относит Каменева к новичкам. Прошлым летом заключил демпинговый годовой контракт на 750 тысяч долларов, пытаясь все-таки зацепиться за НХЛ. Однако, в отличие от одноклубника Валерия Ничушкина, не доказал свою необходимость «Колорадо».

9. ЯКОВ ТРЕНИН (23)

Нэшвилл, центрфорвард

21, 6 (2+4), +1

Очень интересный центр крайне редкого сейчас у нас силового плана. Габаритный челябинский крепыш, хотя получает, как правило, минимум ледового времени, в каждой смене умудряется чем-то выделиться – либо смачным хитом, либо проходом напролом, либо участием в заварушке. В общем, совсем не тушуется – и правильно делает!

10. МИХАИЛ ВОРОБЬЕВ (23)

Филадельфия, центрфорвард

20, 3 (1+2), -5

Для уфимца это второй сезон в НХЛ – 15 игр, 2 (1+1) очка в прошлом чемпионате; на 5 матчей и передачу больше – в нынешнем. Негусто. В основе «Филадельфии» Михаил последний раз засветился аж 8 января, после чего исчез с радаров.

11. КЛИМ КОСТИН (20)

Сент-Луис, центрфорвард

4, 1 (1+0), +1

Яркий пример – как много в жизни покорителя НХЛ зависит от драфта. Не повезло экс-капитану молодежной сборной угодить в чрезвычайно крепко сбитый «Сент-Луис», который год назад еще и Кубок Стэнли хапнул. Да весь чемпионский состав почти сохранил. Даже потерю Владимира Тарасенко в «Блюз» не заметили – лидируют в Восточной конференции, громя всех подряд. Разве что травма кого-то из основных центров способна помочь Климу прорваться наверх. Иначе шансов нет.

12. МАКСИМ ЛЕТУНОВ (24)

Сан-Хосе, центрфорвард

3, 1 (1+0), 0

Москвич с 15 лет живет в США и давно американизировался. Главным для него все эти годы было получение высшего образования, а хоккей помогал сделать это с наименьшими затратами. Своего Максим добился: окончил университет Коннектикута по специальности «Общественные связи», а в феврале исполнил и вторую мечту – дебютировал в НХЛ. Во втором своем матче даже отличился заброшенной шайбой в ворота «Эдмонтона». Затем 10 февраля сыграл с «Калгари» и… растворился в АХЛ. Но ничего – не сложится карьера в НХЛ, можно с университетскими корочками попробовать пробиться на ТВ в качестве эксперта.

13. ВИТАЛИЙ АБРАМОВ (21)

Оттава, нападающий

2, 1 (1+0), 0

Челябинец был задрафтован «Коламбусом» в третьем раунде. Но в НХЛ попал из «Оттавы» в прошлом чемпионате, когда провел один-единственный матч с «Калгари» и умудрился схлопотать отрицательную полезность «минус 3». В начале сезона в «Сенаторз» ему дали еще два шанса – 10 и 12 октября: действующему обладателю Кубка Стэнли «Сент-Луису» Абрамов отгрузил первый гол в сильнейшей лиге мира, но затем откатал в нулевую с «Тампой» – больше об уральце ничего не слышно.

14. ЕГОР КОРШКОВ (23)

Торонто, нападающий

1, 1 (1+0), +1

Огромные надежды подавал в молодежной сборной, много ему доверяли и в ярославском «Локомотиве». Однако на стабильный уровень крепкого форварда хотя бы второго звена выйти, видимо, не суждено. Хотя в единственной игре в НХЛ 16 февраля в Баффало, удостоившись лишь 10 минут ледового времени, забил гол с одного броска и добился положительной полезности «+1». При этом «Торонто» уступил 2:5.

15. АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ (22)

Тампа, нападающий

9, 1 (0+1), -6

Та же ситуация, что у Костина в «Сент-Луисе». Слишком много качественных форвардов. Выход один: терпеливо ждать в фарм-клубе своей очереди. Но если она подходит, докажи всем, что ты незаменим. У москвича это пока не очень получается. Девять матчей – достаточный срок, чтобы проявить себя, а тут – «минус 6»! Какому тренеру такое понравится?..

16. ЕВГЕНИЙ СВЕЧНИКОВ (23)

Детройт, нападающий

4, 0, -1

Старший брат самого перспективного российского юниора застрял в фарм-клубе самой слабой команды лиги. С апреля 2017 года Евгений штурмует НХЛ – и все тщетно. Прошлый сезон вообще пропустил полностью из-за тяжелейшей травмы. В этом чемпионате в конце октября Свечникову доверили сыграть за «Детройт» четыре матча подряд. Очков он не набрал и отправился по привычному маршруту – в АХЛ.

17. АЛЕКСАНДР ЕЛЕСИН (24)

Калгари, защитник

4, 0, 0

Один из самых забористых защитников КХЛ до середины февраля куковал в АХЛ. Просочиться наверх помогли травмы экс-динамовца Марка Джиордано и Трэвиса Хэмоника. Но стоило им подлечиться, как короткая командировка ярославца в «Калгари» 23 февраля закончилась.

18. ДАНИЛ ЮРТАЙКИН (22)

Сан-Хосе, нападающий

4, 0, -1

В отличие от Елесина, имел возможность заявить о себе в самом начале сезона, открыв его 2 октября в Лас-Вегасе. Итог тот же: 4 безочковых матча – и здравствуй, АХЛ.

19. ГЕРМАН РУБЦОВ (21)

Филадельфия, центрфорвард

4, 0, -1

Похоже, и экс-нападающему «Витязя» НХЛ не по зубам. По крайней мере пока он приписан к «Филадельфии». После Нового года «Флайерз» окончательно утрясли состав и резко прибавили, добравшись до четвертого места на Востоке. Герман отыграл за «Филли» три матча в начале ноября и 21 января против «Питтсбурга», в котором откатал жалкие четыре с половиной минуты. По сути это приговор – не годен.

20. НИКОЛАЙ КНЫЖОВ (21)

Сан-Хосе, защитник

3, 0, -1

Вот по кому остановка сезона ударила больнее всего! В 15 лет он перебрался за океан, пробиться в молодежную лигу не сумел и вернулся в Россию в систему СКА. Прошел путь МХЛ – ВХЛ – КХЛ и прошлым летом заключил контракт с «Сан-Хосе», хотя задрафтован не был. В начале весны из-за травмы Марио Ферраро кемеровчанина впервые подняли в НХЛ – 7 марта Кныжов сыграл против «Оттавы», 8-го – против «Колорадо», 11 марта – против «Чикаго». На следующий день комиссар НХЛ Гари Беттман сделал то самое важное заявление.

21. АНДРЕЙ ЧИБИСОВ (27)

Виннипег, нападающий

2, 0, 0

Поездка за океан возрастного форварда-середняка, тихо игравшего в КХЛ за «Ак Барс» и «Магнитку», изначально представлялась авантюрной. Таковой она и оказалась.