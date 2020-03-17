Плей-офф в КХЛ поставили на «паузу». Как минимум до 10 апреля

За это время лига должна выработать формат второго раунда с участием шести российских клубов, согласовать его с государственными структурами, а также определиться с датой начала и местом проведения.

Почти весь понедельник официальный сайт КХЛ сохранял молчание. На главной странице висел ретро-материал о самых ярких дерби ЦСКА – «Динамо». Хоккейная общественность с нетерпением ждала официального заявления лиги после введения новых ограничительных мер московским правительством и распоряжения Минспорта о приостановке в России соревнований с участием легионеров. Заявление опубликовали в 23.30. Чтобы дотошные журналисты в столь поздний час не смогли бы побеспокоить экспертов, а то и руководителей лиги с просьбой прокомментировать ситуацию. И правильно - утро вечера и тем более ночи мудренее.

Во вторник три лиги – КХЛ, РПЛ и Единая ВТБ (баскетбол) выступили единым фронтом, приостановив турниры до 10 апреля. Но вернемся к хоккею. Если к этому сроку эпидемиологическая обстановка не улучшиться, то КХЛ сделает новое заявление.

Так что требует согласования с государственными органами? Присутствие в командах легионеров. В понедельник Минспорта временно забанил их в соревнованиях на территории России. Уфимцы Умарк, Хартикайнен, Метсола и примкнувший к ним капитан команды Панин, получивший длительную дисквалификацию, выступили за досрочное окончание сезона. Их поддержал капитан «Ак Барса» Зарипов, пропустивший первый круг и имеющий невысокие шансы выйти на лед в дальнейшем. Главный голеадор «Динамо» Яшкин – за продолжение плей-офф. Как и главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

Самое интересное – новый формат второго раунда. Что предложит КХЛ? Вряд ли лига освободит СКА и «Сибирь» от игр вплоть до финала конференций. Если бы плей-офф продолжился в прежней форме, то после снятия с чемпионата «Йокерита» и «Барыса» питерцы и сибиряки автоматически становились бы финалистами Запада и Востока.

Теперь клубы обеих конференций в равных условиях. Поэтому можно без ущемления чьих-либо интересов провести на Западе и Востоке полуфинальные Турниры трех, которые заменят два раунда плей-офф. Играть в три круга, в пяти городах – Казани, Новосибирске, Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Каждая команда проведет шесть матчей по кубковым правилам – с бессрочным овертаймом «5 на 5» до первого гола. Победители на Западе и Востоке сразятся в главном финале за Кубок Гагарина. Турниры трех заканчиваются, как только определится его победитель.

В случае равенства очков у соперников проводится дополнительный матч (или матчи) на поле команды с более высоким номером посева (по итогам регулярного чемпионата).

Теперь о дате начала второго раунда. К 10 апреля станет известная судьба чемпионата мира в Швейцарии. Только чудо поможет сохранить турнир. Если ЧМ-2020 отменят или перенесут, то КХЛ не стоит втискиваться с финалом в рамки до мая. Его можно провести и в последний месяц весны. А как же заканчивающиеся 30 апреля контракты игроков? У ЦСКА таковых больше половины команды. Поверьте, финалисты будут только за. На кону стоят такие премиальные (они, кстати, не будут учитываться при новом потолке зарплат), что здравомыслящий спортсмен никогда от них добровольно не откажется.

Оптимальный вариант – развести по дням матчи в конференциях. Допустим, начинает Восток, на следующий день берет старт Запад. Впрочем, тут много вариантов.

Наконец, обсудим самый больной вопрос – о зрителях. В Москве на две недели введен запрет на культурные, спортивные и прочие массовые мероприятия с участием более 50 человек. В Санкт-Петербурге ситуация мало чем отличается от столичной. На Востоке пока все проще. Однако неизвестно, что изменится и в какую сторону к 10 апреля. Трудно не согласиться с наставником ЦСКА Игорем Никитиным, сравнившим хоккей без зрителей со свадьбой без невесты. Но ведь есть болельщики, которые поддерживают любимую команду у телевизоров. Их значительно больше, чем заполняющих трибуны. Хоккеистам надо бы помнить, ради кого они играют.

МХЛ, подчиняющаяся КХЛ, уже приостановила плей-офф. Турнир в ВХЛ продолжается. Командированные из СКА в клуб ВХЛ «СКА-Нева» Василий Подколзин, Иван Морозов и Кирилл Марченко помогли команде одержать победу 4:1 над казанским «Барсом» в четвертом матче серии розыгрыша Кубка Петрова.

До этого матча в серии лидировал фарм-клуб «Ак Барса» 3-0. Однако голы Марченко и Морозова, а также имеющих опыт игры в СКА Александра Дергачева и Павла Кукштеля позволили «СКА-Неве» сократить отставание.

В матче также приняли участие засветившиеся в команде Алексея Кудашова вратарь Алексей Мельничук, защитник Данила Галенюк, нападающий Василий Глотов. У «Барса» на лед вышли сыгравшие за «Ак Барс» голкипер Амир Мифтахов, защитник Камиль Фазылзянов, форварды Олег Ли и Владислав Кара.

Таким образом, в уходящем сезоне Подколзин, Морозов и Галенюк успели сыграть в трех лигах – МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Результат, достойный Книги рекордов Гиннеса!