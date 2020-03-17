Куммола отменил ЧМ. Ждем официального сообщения - Советский спорт
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17 марта 2020 21:58ХоккейДомрачев Владислав

Куммола отменил ЧМ. Ждем официального сообщения

Вице-президент ИИХФ из Финляндии Калерво Куммола уверен, что чемпионат мира по хоккею 2020 года, запланированный на 8-24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне, не состоится в намеченные сроки.

Как раз в эти дни президент ИИХФ Рене Фазель проводит консультации с властями Швейцарии на животрепещущую тему. По его словам, прогнозы пессимистические, но слово «отмена» не прозвучало.

Точно отменен ЧМ в первом дивизионе, который должен пройти в конце апреля – начале мая в Словении и Польши. По его итогам победитель получал бы путевку в элиту.

Если худшие прогнозы насчет Швейцарии подтвердятся, то это станет ударом по кассе ИИХФ. Да и репутации Фазеля. Ведь мог же перенести турнир, но не сделал этого. А ведь Россия официально предлагала козырной во всех отношениях вариант – Сочи. Но глава ИИХФ уперся – мол, в России ситуация с коронавирусом не проще, чем в Швейцарии. Обманываете, господин дантист и бывший судья! В России все под контролем, нет смертельных исходов, динамика заболеваний в целом обнадеживающая.

Как после таких слов приглашать вас на работу в уважаемую всеми КХЛ!? Напомним, осенью на полугодовом конгрессе ИИХФ Фазель сложит президентские полномочия.

Все говорит за то, что ЧМ постараются сохранить для Швейцарии, но передвинуть. На какие сроки? Не на лето же. В июле все мысли будут об Олимпиаде в Токио. Ее вряд ли куда-то сдвинешь. Остается европейская хоккейная пауза – конец августа – начало сентября. В это окно, кстати, уже втиснули чешский этап Евротура сезона-2019/2020.

Впрочем, голову посыпать пеплом после отмены ЧМ-2020 не стоит. И тем более кричать «караул». НХЛ в Швейцарию точно не поедет. Там в мае и июне в разгаре будет плей-офф с участием 24 команд.

России пришлось бы посылать на этот турнир экспериментальную сборную – из КХЛ. Мы помним, что показала наша молодежь на последних Шведских играх. Повторения позора и очередного удара по престижу второй лиги мира как-то не хочется.

Я уже писал, что хоккейные чемпионаты мира проводились отнюдь не каждый сезон. В годы Олимпиад их убрали из международного календаря – в 1980-м, в 1984-м, в 1988-м. Тогда подсуетились шведы и организовали турнир под названием Шведские игры. Кстати, лучший хоккеист XX века Владислав Третьяк попрощался со сборной именно на ШХИ-1984. Он уже объявил об уходе по окончании того сезона, но его все равно вызвали в сборную. В заключительном матче турнира наши (свежеиспеченные олимпийские чемпионы) потерпели неслыханный разгром от Чехословакии – 2:7. Все семь шайб пропустил трехкратный олимпионик. А ворота соперника защищал Доминик Гашек, которого в Сараево-1984 не пригласили. Не подумайте, что Доминатор стал безоговорочным героем того матча. Он вообще был ручным вратарем у «Красной машины».

История знает случаи, когда хоккейные державы банили сами себя на чемпионатах мира: СССР – в 1962-м, Канада – в 1970-м.

Не станет сюрпризом, если ИИХФ попытается передвинуть ЧМ-2020 на год. Как известно, планетарное первенство мира в 2021-м должны принять Минск и Рига. В 2014-м столица Белоруссии с успехом провела ЧМ, о котором у российских болельщиков остались самые приятные воспоминания. Наша сборная завоевала золото, выиграв все матчи в основное время, а Александр Овечкин провел, пожалуй, лучший для себя чемпионат.

А в Риге-2006 состоялось первое свидание Овечкина и Сидни Кросби. Жаль только, что турнирная дорога развела сборные СССР и Канады.

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