КХЛ – шаг назад, «Спартак» – три шага вперед

Швейцария первой в Европе превзошла отметку 7000

Одиннадцать лучших чемпионатов Старого Света по посещаемости в высшей лиге стали свидетелями роста числа зрителей. Лидер по этому показателю – Национальная лига Швейцарии – впервые в Европе достигла отметки 7000 человек в среднем на матче.

Главный «спонсор» швейцарского роста – хоккейный клуб из Лозанны, открывший новую арену, которая также должна была стать местом проведения чемпионата мира по хоккею 2020 года. Это позволило команде увеличить среднее количество зрителей на трибунах до 8548 болельщиков. «Лозанна» заняла третье место в Швейцарии и переместилась с 27-й на 13-ю строку во всей Европе.

Немецкая DEL вышла на второе место среди лиг с 5-процентным увеличением и 6523 фанатами в среднем на игре. У 11 из 14 команд в Германии отмечен рост заполняемости арен. Больше всего в этом преуспел «Кельн», который занял первое место в стране с 13333 болельщиками.

Увы, наша КХЛ опустилась на третье место, даже несмотря на то, что за прошедший гол добилась роста на 1,8% – до 6486 зрителей. Основной причиной этого, как видится, стало падение показателей у клубов, которые ранее не жаловались на проплешины на домашних матчах. Прежде всего это ярославский «Локомотив», «Магнитка», «Трактор», «Амур» и рижское «Динамо». Причина в большинстве случаев одна и та же – их любимцы просто стали хуже играть.

Особенно это касается провалившей сезон челябинской команды. По сравнению с прошлым годом «Трактор» пропустил вперед сразу четырех «конкурентов» по посещаемости из КХЛ – «Металлург», «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Барыс». И умудрился проиграть даже британскому «Шеффилд Стилерс», который, конечно, добился выдающихся для этой страны цифр – 6610.

Не случайно утверждают, что в России болельщик ходит только на победы – нет побед, нет и зрителей.

Ягр поднял посещаемость в Чехии на 6 процентов

Наибольший прирост посещаемости среди стран, расположившихся после большой тройки, показала Элитная хоккейная лига в Великобритании – 6,8 процентов, 3043 зрителя на игре. Толчок движению вверх несомненно дало участие британской сборной в чемпионате мира. На 6,5% выросла открытая австрийская EBEL (3163) и на 6% Чешская экстралига, где трудно переоценить вклад вернувшегося на родину Яромира Ягра и его «Кладно» в резком скачке популярности к турниру.

Особняком в списке стоит Словакия. После прошлогоднего чемпионата мира, который был проведен в этой стране, средняя посещаемость там выросла на 43,1% (!). Во многом это случилось из-за возвращения в родной чемпионат «Слована», который год назад покинул КХЛ по финансовым причинам. «Слован» с 5241 болельщиками за матч занял 56 место в рейтинге клубов, опередив, например, такие российские клубы, как «Авангард», «Витязь», «Северсталь» и «Адмирал». Возвращение братиславской команды стало катализатором увеличения посещаемости и других клубов, особенно это касается «Кошице», немного уступившего «Словану».

Самым посещаемым европейским клубом на протяжении уже 19 лет, с 2002 года, остается швейцарский «Берн». В среднем 16237 зрителей приходили на его арену – и это самые высокие цифры за пределами НХЛ.

Вторую строчку сохранил за собой питерский СКА (13594). Российский суперклуб – безоговорочный лидер КХЛ, а его показатели достигли такой отметки в том числе благодаря игре на открытом воздухе, которая стала уже традиционной. Напомним, что второй год подряд в декабре СКА и ЦСКА провели матч на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге (москвичи победили 1:0). На этот раз встреча собрала чуть меньшую аудиторию в 61810 зрителей (67770 в прошлом сезоне).

Немного уступил клубу из Санкт-Петербурга вышедший на третье место немецкий «Кельн» (13333), опередивший своих конкурентов по DEL «Айсбэрен» и «Мангейм».

Вызывают уважение белорусские болельщики, которые достойны приза «за верность команде». Несмотря на очередной провальный сезон минчан, они после прошлогоднего восьмого места в рейтинге на этот раз попали в шестерку во всей Европе – 10666.

Ну и, конечно, нельзя не отметить возрождение народной любви по отношению к «Спартаку». Красно-белые с приходом Олега Знарка на пост главного тренера стали грозной силой в КХЛ, что не замедлило сказаться на заполняемости домашней арены (8913). Москвичи – в десятке лучших!

Годом ранее «Спартак» был 13-м, а сейчас не только вытеснил из топ-10 финский «Йокерит», но и опередил обладателя Кубка Гагарина и победителя регулярного чемпионата КХЛ извечного соперника ЦСКА, с которым делит одну арену. В оправдание красно-синим тот факт, что два домашних матча им пришлось сыграть в старом маловместительном Ледовом дворце на Ленинградке, что, конечно, не отменяет прогресс земляков.

Еще один любопытный факт клубной посещаемости. В топ-100 Европы входят семь команд, которые играют в лиге второго уровня в своих странах. Лидер тут «Ческе Будеевице», 44 строчка, 5843 болельщика.

«Хумо» из Ташкента чуть не попал в топ-100

В топ-100 попали клубы 12 стран. 20 из России, по 15 из Германии и Швеции, 14 из Чехии, 13 из Швейцарии, 11 из Финляндии, по три из Австрии и Великобритании, по две из Казахстана и Словакии и по одному из Белоруссии и Латвии.

Нельзя не отметить и новичка нашей ВХЛ «Хумо». Клуб из Ташкента расположился на 101-м месте с 3680 болельщиками в среднем на игре. Выдающийся показатель для нехоккейной страны в дебютном сезоне! Узбекистан возрождает хоккей в стране и вступил в ИИХФ в сентябре 2019 года. В советские времена в Ташкенте играла команда «Бинокор», выступавшая в первой и второй лигах чемпионата СССР в 1973-1988 годах. Но те традиции давно забыты. Тем весомее нынешний успех.

В тихоокеанском регионе лидером по числу зрителей стал кахаэловский «Куньлунь Ред Стар» (3247, причем две домашние игры прошли на российском льду из-за кризиса с коронавирусом). Другими клубами, достигшими четырехзначного числа, были японские Nikko Ice Bucks (1383), Оджи Иглс Томакомай (1140) и Tohoku Free Blades (1007) из Лиги Азии.

Тройкой мировых лидеров на момент остановки чемпионата НХЛ были «Чикаго Блэкхокс» (21441), «Монреаль Канадиенс» (21085) и «Даллас Старз» (20326) – единственные команды, которые превзошли отметку в 20000 человек на матче. Средняя посещаемость в НХЛ до перерыва немного выросла по сравнению с прошлым годом и составляла 17423 болельщика.

Лидеры по посещаемости европейских хоккейных лиг-2019/20

1. (1) Берн (Швейцария) – 16237

2. (2) СКА Санкт-Петербург (Россия, КХЛ) – 13594

3. (4) Кельн (Германия) – 13333

4. (3) Айсбэрен, Берлин (Германия) – 12901

5. (5) Мангейм (Германия) – 11891

6. (8) Динамо Минск (Белоруссия, КХЛ) – 10666

7. (6) Фрелунда, Гетеборг (Швеция) – 10579

8. (9) Спарта, Прага (Чехия) – 10330

9. (7) Лион, Цюрих (Швейцария) – 9349

10. (13) Спартак, Москва (Россия, КХЛ) – 8913

11. (10) Йокерит, Хельсинки (Финляндия, КХЛ) – 8845

14. (12) ЦСКА, Москва (Россия, КХЛ) – 8092

19. (19) Ак Барс, Казань (Россия, КХЛ) – 7189

23. (14) Локомотив, Ярославль (Россия, КХЛ) – 6823

24. (29) Барыс, Нур-Султан (Казахстан, КХЛ) – 6816

25. (22) Металлург, Магнитогорск (Россия, КХЛ) – 6776

26. (39) Сибирь, Новосибирск (Россия, КХЛ) – 6630

27. (32) Салават Юлаев, Уфа (Россия, КХЛ) – 6615

30. (21) Трактор, Челябинск (Россия, КХЛ) – 6437

32. (40) Динамо, Москва (Россия, КХЛ) – 6386

33. (45) ХК Сочи (Россия, КХЛ) – 6374

43. (25) Динамо, Рига (Латвия, КХЛ) – 5865

51. (52) Торпедо, Нижний Новгород (Россия, КХЛ) – 5382

52. (36) Амур, Хабаровск (Россия, КХЛ) – 5352

54. (50) Автомобилист, Екатеринбург (Россия, КХЛ) – 5297

76. (64) Авангард, Омск (Россия, КХЛ) – 4563

77. (81) Лада, Тольятти (Россия, ВХЛ) – 4509

83. (90) Витязь, Подольск (Россия, КХЛ) – 4246

86. (101) Северсталь, Череповец (Россия, КХЛ) – 4145

90. (82) Адмирал, Владивосток (Россия, КХЛ) – 3956

95. (87) Южный Урал, Орск (Россия, ВХЛ) – 3823

Средняя посещаемость лиг регулярного сезона

1. Швейцария, Национальная лига – 7074

2. Германия, Немецкая хоккейная лига – 6523

3. Россия, КХЛ – 6486

4. Швеция, Шведская хоккейная лига – 6056

5. Чехия, Экстралига – 5724

6. Финляндия, Финская лига – 4236

7. Австрия, EBEL – 3163

8. Великобритания, Элитная хоккейная лига – 3043

9. Словакия, Экстралига – 2379

10. Франция – 1940

…15. Беларусь, Экстралига – 833

…18. Чемпионат Казахстана – 598

…20. Украина – 506

Лиги второго уровня ведущих европейских стран

1. Германия – 2855

2. Швеция – 2606

3. Швейцария – 1799

4. Россия, ВХЛ – 1568

5. Чехия – 1428

6. Финляндия – 764

Средняя посещаемость в Северной Америке

1 Национальная хоккейная лига – 17423

2 Американская хоккейная лига – 5543

3 ECHL – 4280

Примечания: Учитывается статистика регулярного сезона по состоянию на 15 марта 2020 года.

Матчи, прошедшие на закрытых аренах (без зрителей) из-за вспышки коронавируса в расчеты не включаются.

Из-за разного количества игр средняя посещаемость лиги рассчитывается как средняя посещаемость клубов.

Сборные до 20 или до 18 лет, играющие в лиге, не учитываются при подсчете.