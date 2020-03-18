Добро пожаловать в Сочи. Сезон в КХЛ может завершиться в олимпийской столице

Во вторник в вечернем эфире «Матч ТВ» президент КХЛ Алексей Морозов намекнул на возможность завершения сезона в олимпийской столице Игр-2014.

– У Сочи есть опыт проведения хоккейных топ-турниров на самом высоком уровне, – заявил новый глава лиги.

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович выразил сомнения в передислокации плей-офф в «другой город», не представленный клубом в розыгрыше Кубке Гагарина.

Напомним, КХЛ остановила плей-офф до 10 апреля. В среду утром СМИ опубликовали письмо «Ак Барса» президенту лиги Морозову. «Не видим возможности продолжать плей-офф после 10 апреля», – говорится в документе, подписанном исполнительным директором клуба.

«Ак Барс» отпустил по домам на выходные легионеров – канадцев Азеведо, Кормье и Фрэттина, шведов Рейдеборна и Викстранда, финна Виртанена, белоруса Хенкеля. Вопрос – вернутся ли? И как проводить плей-офф с пятью командами?

Вскоре министр спорта Татарстана Владимир Леонов успокоил-пояснил, что «Ак Барс» продолжит сезон в случае возобновления.

Босс «Салавата Юлаева» Александр Курносов в свою очередь затронул тему легионеров – а они у Уфе самые крутые в лиге:

– До 30 марта команда в отпуске. Сделаем все возможное, чтобы вернуть легионеров. Возможно, что и не получится.

Напомним, во вторник швед Умарк, финны Хартикайнен, Маннинен и Метсола, датчанин Ларсен вылетели на чартере в Хельсинки.

В 17:00 губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, запрещающее в городе на Неве массовые мероприятия до 30 апреля. Стало быть, «Ледовый дворец» с лучшей в КХЛ заполняемостью будет закрыт до конца сезона.

Значит, плей-офф неминуемо перенесут. Самый простой вариант, лежащий на поверхности, – Сочи. С олимпийскими аренами – «Большой», «Шайба» и тренировочным катком «Льдинка».

Если «Ак Барс» не отвалится, то можно заменить два раунда плей-офф параллельными Турнирами трех – на Западе и Востоке. В два круга. Начать 11 апреля, проводить по одной игре в день. С полновесными 20-минутными овертаймами до первого гола.

Проводить две встречи в сутки – вариант рискованный, матчи ведь могут затянуться на 100 с «копьем» минут, что создаст большие неудобства организаторам и телевизионщикам. Победители Турниров трех разыграют Кубок Гагарина в финальной серии. Если соперники определятся досрочно, то Турниры немедленно сворачиваются.

Финал можно ужать до пяти матчей, или до трех побед одной команды. В этом случае лига уложится до 30 апреля, срока окончания контрактов у многих игроков.

Напрасно ИИХФ отвергло вариант переноса ЧМ-2020 из Цюриха/Лозанны в Сочи. Черноморская жемчужина докажет это господину Рене Фазелю в апреле.

Конечно, Морозов не исключил худший сценарий – с прекращением чемпионата. Но мы же оптимисты, верим в лучшее. Да и классный хоккей посмотреть очень хочется.