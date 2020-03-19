Панарин расправился с калиткой, Радулов здоров как бык, а Дон Черри опять дымит (видео)

МУЖ НА ЧАС

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин снова впереди планеты всей. Пока остальное прогрессивное человечество сносит полки магазинов в поисках гречки и туалетной бумаги, «Хлебушек» занимается настоящим мужским делом – ремонтом.

Мы еще не успели отойти от шока, посмотрев, как быстро и качественно Панарин мастерит скворечники, а он уже взялся за калитку. Не все сразу получилось, пришлось отдельно разобраться с шурупом, который был изначально вкручен «не туда» - и вот теперь у Панарина есть не только скворечник, но и калитка с замком. Красавец же!

Мастер на все руки готов починить калитку. Не с первого раза. pic.twitter.com/SnoXvNDcTG — Владислав Усачев (@ousatchov) March 19, 2020

«ПЬЯНАЯ» ВИШНЯ

Дон Черри напоминает о себе и снова наезжает на русских. На этот раз прилетело Сергею Бобровскому. Дед основательно отошел от дел после того, как в прямом эфире одного из телеканалов позволил себе жесткое высказывание в адрес эмигрантов.

С тех пор Дон периодически дымит на различных подкастах, которые по содержанию хайпа и ярости в хлам проигрывают Дону Черри образца самого себя в ящике.

В этот раз старику не понравилось, что Бобровский материально помог сотрудникам домашней арены «Флориды». По мнению дедушки «Вишни» Бобровский своей игрой уже давно «заслуживает» того, чтобы делиться зарплатой с кем-нибудь еще.

НА ЯМАЙКУ ЗА ГРИБАМИ

А вот в другом подкасте все гораздо круче. Шон Эйври, выступавший в свое время за «Детройт» и «Рейнджерс» рассказал о том, как ужасны внезапные паузы по ходу сезона.

В качестве примера он привел историю своей поездки на Ямайку и тесным общением там с галлюциногенными грибами.

Попутно Шон открыто заявил, что целые толпы игроков и тренеров в НХЛ откровенно ненавидят паузы для Олимпиад, потому что в эти паузы что-то надо делать, а вот других мыслей, кроме как сгонять с друзьями на Ямайку за грибами у них нет.

В «ОТТАВЕ» ВИРУС?

Клуб не дает информации по конкретному игроку, но есть предположения, что covi-19 диагностирован у Брэди Ткачука. Более того, есть версия, что он такой не один – бродит информация как минимум о семи заболевших хоккеистах. Надеемся, что она не подтвердится. А вот то, что в «Анахайме» и «Лос-Анджелесе» вируса нет не может не радовать. Как и внутри организма Александра Радулова из «Далласа».

Не повезло Ивану Налимову. Голкипер не в самое лучшее время отправился за океан, но, как говорится, кто ж знал?! В итоге пробный контракт с фарм-клубом «Чикаго» досрочно расторгнут, а вратарь возвращается в Россию.

СРОКИ

Коммисионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что приоритетом является проведение полноценного следующего сезона, а также доигровка текущего со всеми положенными 82 матчами. О сроках было не сказано ни слова и в этом нет ничего удивительного – почти каждый день появляется какая-то новая информация из-за проклятой пандемии.

Следим за новостями и ждем очередного видео от Артемия Панарина. Без него было бы совсем уныло.