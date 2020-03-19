Панарин расправился с калиткой, Радулов здоров как бык, а Дон Черри опять дымит (видео) - Советский спорт
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19 марта 2020 10:30ХоккейФедоровский Александр

Панарин расправился с калиткой, Радулов здоров как бык, а Дон Черри опять дымит (видео)

«Советский спорт» печально листает ленту хоккейных новостей за последние сутки.  

МУЖ НА ЧАС

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин снова впереди планеты всей. Пока остальное прогрессивное человечество сносит полки магазинов в поисках гречки и туалетной бумаги, «Хлебушек» занимается настоящим мужским делом – ремонтом.

Мы еще не успели отойти от шока, посмотрев, как быстро и качественно Панарин мастерит скворечники, а он уже взялся за калитку. Не все сразу получилось, пришлось отдельно разобраться с шурупом, который был изначально вкручен «не туда» - и вот теперь у Панарина есть не только скворечник, но и калитка с замком. Красавец же!

«ПЬЯНАЯ» ВИШНЯ

Дон Черри напоминает о себе и снова наезжает на русских. На этот раз прилетело Сергею Бобровскому. Дед основательно отошел от дел после того, как в прямом эфире одного из телеканалов позволил себе жесткое высказывание в адрес эмигрантов.

С тех пор Дон периодически дымит на различных подкастах, которые по содержанию хайпа и ярости в хлам проигрывают Дону Черри образца самого себя в ящике.

В этот раз старику не понравилось, что Бобровский материально помог сотрудникам домашней арены «Флориды». По мнению дедушки «Вишни» Бобровский своей игрой уже давно «заслуживает» того, чтобы делиться зарплатой с кем-нибудь еще.

НА ЯМАЙКУ ЗА ГРИБАМИ

А вот в другом подкасте все гораздо круче. Шон Эйври, выступавший в свое время за «Детройт» и «Рейнджерс» рассказал о том, как ужасны внезапные паузы по ходу сезона.

В качестве примера он привел историю своей поездки на Ямайку и тесным общением там с галлюциногенными грибами.

Попутно Шон открыто заявил, что целые толпы игроков и тренеров в НХЛ откровенно ненавидят паузы для Олимпиад, потому что в эти паузы что-то надо делать, а вот других мыслей, кроме как сгонять с друзьями на Ямайку за грибами у них нет.

В «ОТТАВЕ» ВИРУС?

Клуб не дает информации по конкретному игроку, но есть предположения, что covi-19 диагностирован у Брэди Ткачука. Более того, есть версия, что он такой не один – бродит информация как минимум о семи заболевших хоккеистах. Надеемся, что она не подтвердится. А вот то, что в «Анахайме» и «Лос-Анджелесе» вируса нет не может не радовать. Как и внутри организма Александра Радулова из «Далласа».

Не повезло Ивану Налимову. Голкипер не в самое лучшее время отправился за океан, но, как говорится, кто ж знал?! В итоге пробный контракт с фарм-клубом «Чикаго» досрочно расторгнут, а вратарь возвращается в Россию.

СРОКИ

Коммисионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что приоритетом является проведение полноценного следующего сезона, а также доигровка текущего со всеми положенными 82 матчами. О сроках было не сказано ни слова и в этом нет ничего удивительного – почти каждый день появляется какая-то новая информация из-за проклятой пандемии.

Следим за новостями и ждем очередного видео от Артемия Панарина. Без него было бы совсем уныло.

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