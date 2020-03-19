Финал Кубка Стэнли-2020 – в декабре,  чемпионат мира-2020 – в ноябре - Советский спорт
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19 марта 2020 22:30ХоккейСлавин Виталий

Финал Кубка Стэнли-2020 – в декабре,  чемпионат мира-2020 – в ноябре

Хоккея в мире до следующего сезона не будет, с чем жесткая реальность заставляет смириться. Однако я согласен с комиссаром НХЛ Гари Беттманом – Кубок Стэнли-2020 должен быть разыгран. Давайте вместе разбираться, как это сделать.

Но сперва о нескольких приятных весточках из-за океана, связанных с пандемией. У форварда «Далласа» Александра Радулова, пропустившего из-за недомогания два матча регулярного чемпионата незадолго до остановки сезона, тест на инфекцию дал отрицательный результат. Все здоровы и в «Анахайме» с «Лос-Анджелесом» - эти команды последними 10 и 11 марта встречались с «Оттавой», где официально установлен первый заболевший игрок в НХЛ. Пока, правда, нет известий из лагерей «Питтсбурга», «Айлендерс», «Сан-Хосе», с которыми «сенаторы» сыграли ранее. Впрочем, в нынешней ситуации отсутствие новостей – лучшая новость.

ЧТО ИМЕЕМ НА СЕГОДНЯ…

Прежде чем рассуждать о структуре будущего сезона, договоримся о незыблемых отправных точках.

1. Летом проводить Кубок Стэнли-2020 бессмысленно. На планете его никто не заметит – все внимание будет привлечено к Олимпиаде в Токио. Об отмене Игр ничего не слышно. Да и повода для этого по большому счету нет. Число заболевших в Японии вообще не растет и даже до тысячи человек не дотягивает. И это при жуткой скученности населения в 130 млн человек.

2. Суперсерия-1972, Кубки Канады/мира показали, что серьезные матчи можно проводить уже с начала сентября, а значит, тренировочные лагеря клубов НХЛ ничего не мешает открыть в первой декаде августа.

3. Забастовка игроков 1992 года, три локаута многому научили. Даже не так. Учитывая те четыре случая, можно констатировать, что допустимы абсолютно все варианты. От полной отмены сезона, как в 2005 году. До укорочения его почти вдвое (48 игр в регулярке вместо 82) с продлением розыгрыша Кубка Стэнли. Как это случилось в 1995 году, когда финал «Нью-Джерси» - «Детройт» завершился 24 июня, но мог закончиться на неделю позже, если бы серия растянулась на семь матчей, а не уложилась в четыре. В 2013 году, когда из-за локаута регулярку начали 19 января (на день раньше, чем в 1995-м) и срезали до тех же 48 туров, «Чикаго» и «Бостон» выявили обладателя Кубка Стэнли в шести матчах 24 июня.

Выводы:

- После того как НХЛ дважды отказалась от первой половины регулярного чемпионата, ничто не мешает сознательно разбить сезон на две части;

- Сезон НХЛ вполне можно продлить до конца июня, в крайнем случае – до середины июля, а стартовать в начале сентября.

4. Два Кубка Стэнли за один сезон, конечно, хорошо. Но в плей-офф участвуют только 16 клубов. Что делать остальным 15? Об этом тоже надо подумать.

5. Отбор и посев в Кубке Стэнли-2020 должен проводиться по состоянию в чемпионате на день остановки сезона 12 марта. Но только в том случае, если не удастся доиграть регулярный чемпионат-2020.

…ЧТО МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ЗАВТРА

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Если НХЛ в лице вице-комиссара лиги Билла Дейли, все еще надеющегося в следующем сезоне провести полноценный регулярный чемпионат из 82 туров, не будет заниматься популизмом, а спустится на землю, положение у североамериканцев – просто роскошное. И самое важное – опыт есть.

Давайте снова разложим по пунктам.

1. За образец организации регулярного чемпионата-2020/21 и плей-офф-2021 берем два локаутных сезона. То есть однозначно начинаем после Нового года. Дата старта и финиша турнира, количество матчей, начало Кубка Стэнли-2021 определяем отдельно. Здесь вариаций предостаточно, есть и пространство для маневра: имею в виду дату окончания сезона – конец июня или середина июля.

2. За крайнюю дату завершения возобновленного после весенне-летней паузы нынешнего сезона принять 23 декабря – за два дня до католического Рождества. На этот главный на Западе новогодний праздник НХЛ все равно всегда делает паузу. Остановку можно будет удлинить до 10 – 14 дней. Разбить этим два сезона, позволить тем же финалистам плей-офф перевести дух, перезагрузиться.

3. В итоге на завершение нынешнего сезона у НХЛ не менее трех с половиной месяцев. Этого более чем достаточно, чтобы в сентябре спокойно доиграть регулярный чемпионат-2019/20, а в октябре приступить к Кубку Стэнли-2020.

4. Основной и самый сложный вопрос: чем заниматься до конца декабря 15 клубам, не попавшим в плей-офф, а также еще восьми командам, которые освободятся после первого раунда? Полтора - два с половиной месяца простоя посреди сезона, конечно, перебор. Что делать? Есть несколько опций:

а) Ничего не делать. Уже трижды вся (!) НХЛ не играла полгода – и никто вроде как не разорился, лига только крепче стала;

б) Для освободившихся клубов придумать какое-то отдельное соревнование. Возможно, организовать их показательные встречи в Европе, а еще лучше против местных команд. В идеале в течение октября - декабря устроить некий разъездной клубный Кубок мира. В России его точно воспримут на ура. Это уникальное соревнование априори вызовет бешеный ажиотаж в Европе, даст мощнейший толчок развитию хоккея в Старом Свете.

в) Самое революционное предложение. Очевидно, что чемпионат мира-2020 не пройдет в мае в Швейцарии ни при каких обстоятельствах. Если НХЛ решится разбить свой следующий сезон на две отдельные половинки, возникает отличная возможность провести чемпионат мира-2020 во второй половине ноября! Тогда в нем смогут принять участие игроки всех команд НХЛ, кроме четырех, вышедших в полуфинал плей-офф. В разгар сезона, когда все хоккеисты уже успеют набрать оптимальную форму, это будет сказка-ЧМ!

РЕЗЮМЕ

Все сказанное может показаться фантастикой. Но и о Суперсерии-1972 еще за четыре месяца до нее никто даже не мечтал. Равно как в 70-е, 80-е годы никто и представить не мог, что НХЛ соизволит постоянно играть на Олимпиадах. Все когда-то происходит впервые. В любом случае лучше делать что-то, чем тупо отменять полсезона, а то и весь целиком, как НХЛ это провернула уже трижды.

Кстати, эксперт канадского спортивного канала Sportsnet Джефф Марек на днях тоже предложил до сентября распустить всех по домам. Осенью играть Кубок Стэнли и определить чемпиона НХЛ в декабре. В январе открыть новый регулярный чемпионат и в июне выявить очередного обладателя Кубка Стэнли.

Что касается драфта новичков и рынка свободных агентов. Драфт можно организовать как обычно летом. Но играть задрафтованные смогут лишь со следующего сезона, то есть с января 2021 года. А вот выход свободных агентов на рынок стоит отложить до 23 декабря, крайней даты Кубка Стэнли-2020.

Мы все – НХЛ, профсоюз игроков лиги, ИИХФ, КХЛ, европейские национальные федерации и лиги – сейчас в одной лодке, а потому обречены на совместную работу.

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