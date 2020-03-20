Крутой хоккейный челлендж с туалетной бумагой: КХЛ присоединится?

Такой стремительный и резкий, хоккей остановился. Чем занимаются игроки в вынужденный перерыв? Кто-то закрылся дома на карантин, кто-то отправился из мегаполисов на природу, а кто-то придумывает развлечения на злобу дня – все это в обзоре соцсетей:

Александр Овечкин проводит время вместе с семьей в домашней обстановке. Недавно супруга форварда Анастасия рассказала подписчикам в Instagram, что большое количество закупаемых ими продуктов – это не паника, а возможность провести время дома. Гражданская позиция Овечкиных такова – две недели домашнего времяпрепровождения ради здоровья, своего и окружающих. Тем более, Овечкины в ожидании пополнения, поэтому меры предосторожности лишними не будут. В сториз Анастасии можно увидеть, как Александр поддерживает тонус в личном тренажерном зале, а также как они смотрят фильмы и играют в карты.

Артемий Панарин освободившееся время с удовольствием тратит на новый дом. Не так давно нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» и его возлюбленная Алиса Знарок приобрели жилье. Теперь нужно обставить жилище – Алиса занимается декором, а Артемий изготовил скворечник и сделал щеколду на забор. Правда, с последней вышел казус – хоккеист приделал ее не той стороной.

Юхо Олкинуора, вратарь «Адмирала» разместил послание для своего земляка, форварда «Сибири», финна Юусо Пуустинена. «Держись там! И скорее приезжай – я приготовил все для костра и придумал новые веселые шутки», - написал пост Олкинуора

Если в Финляндии запасаются юмором, в России гречкой. На эту тему пошутил Максим Чудинов, подписал фото с пастой: «Пока мы все не перешли на гречку».

Защитник московского «Динамо» в паузу решил заняться кулинарией – в сторизАндрей Миронов на даче нарезает овощи и обжаривает помидоры на гриле. Витамины – наше все в период пандемии.

Вратарь московского «Спартака» Никита Беспалов тоже проводит время за городом. Со своим отцом голкипер отправился на рыбалку и вернулся с отличным уловом.

Форвард ЦСКА Антон Слепышев уделяет время домашнему любимцу – прогуливается со шпицем.

Нападающий «Витязя» Алексей Бывальцев успел улететь в отпуск и теперь греется под солнечными лучами в ОАЭ.

А вот хоккеистам СКА все ни по чем – команда Алексея Кудашова продолжает тренировки на льду.

Большинство хоккеистов, все-таки, проводит время карантина дома. Поэтому, как же тут не родиться очередному веселому челленджу! МихалМикеска, чешский хоккеист, который ранее выступал за «Салават Юлаев» и «Сибирь», а ныне является ассистентом главного тренера ХК «Пардубице», предложил оригинальное развлечение. Для участия в челлендже понадобится клюшка и туалетная бумага (этот предмет гигиены в эпоху карантина становится «культовым» не только в России). Микеска набивает рулон, а потом запускает его в камеру! Чех уже передал эстафету челленджа#STAYATHOMECHALLENGEсвоим друзьям. Может и до КХЛ дойдет?