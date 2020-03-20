Денис Денисов: У Тихонова я полкоманды перебил

«В ЦСКА ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ РАЗЛОЖЕНО»

– Как сейчас работает хоккейный клуб ЦСКА? Нынешняя ситуация угнетает? Некоторые легионеры даже улетели домой и вроде бы не собираются возвращаться…

– Мы работаем в системе. В нашем правительстве – умные люди, профессионалы. В их числе медики. Они во всем разберутся, нам лишь останется подчиниться. Иначе будет анархия. Наш клуб работает в штатном режиме. Приходим на работу, как всегда. А пауза вынужденная. Все в равных условиях.

– Пауза выбывает из ритма?

– Что касается качества хоккея, то оно будет чуть ниже. Первое время – период, два, игра. Но затем уровень хоккеистов позволит это преодолеть.

– В плей-офф 2015 года ЦСКА после победы на «Сочи» не играл десять дней. И в первом матче второго раунда с «Йокеритом» армейцы не могли попасть в ритм. Во многом благодаря Николаю Прохоркину удалось внести перелом и выиграть.

– Эту паузу все преодолевают по-разному – кто-то быстрее, кто-то дольше. Видимо, Прохоркин – из первой категории, – смеется Денисов.

– Вы тогда носили букву «С» на свитере. В начале сезона делили ее с Александром Радуловым, но потом его разжаловали из капитанов.

– У нас было 22 капитана. Такая была великолепная команда, все были нацелены на результат.

– Что помешало такой великолепной команде удержать перевес 3-0 над СКА в финале конференции?

– Если б знать – такого бы не случилось. К сожалению, мы стали частью той истории с не очень хорошей стороны. Но что случилось – то прошло. Главное, потом команда достигла цели, к которой шла несколько лет.

– В 2016-м году история повторилась. Вышли в главный финал, в первом матче с «Магниткой» 5:1, но потом дело застопорилось.

– Если б знали заранее – постелили бы соломку. Но руководство клуба, тренерский штаб, ребята все это помнили, сделали выводы и в прошлом сезоне не наступили на старые грабли.

– После седьмого матча серии с ЦСКА Данис Зарипов сказал, что им удалось победить команду, игравшую в «бей – беги». Теперь он играет под руководством тренера, которого тогда победил. Парадокс…

– Иногда спортсмены в порыве чувств на эмоциях говорят такое… Если хоккеиста поставить перед выбором играть красиво и ничего не добиться или играть по системе и поднять кубок над головой, то он выберет второе.

– Дмитрий Квартальнов – эмоциональный человек?

– Очень! Это тот тренер, который полностью отдает себя работе здесь и сейчас. Это большой плюс в его системе организации процесса.

– А Игорь Никитин?

– Он менее эмоционален, как и Дмитрий Юшкевич. Они в основном начинают с объяснений, что и для чего, и только потом могут включить эмоции.

«ИГРУ АНИСИНА ЗА «ХУМО» РАЗБИРАЛИ»

– В штабе ЦСКА работал тренер Владимир Чебатуркин, который мог обуздать Радулова.

– Он и сейчас работает. Главным в «Звезде».

– Которая в этом сезоне показала лучший для себя результат – выиграла «регулярку». А в плей-офф остановилась в шаге от победы в серии над «Хумо» из Ташкента. Удастся ли доиграть?

– Все мы солдаты, подчиняемся приказам. Пока плей-офф в ВХЛ остановили до 24 марта. Будем ждать и надеяться.

– «Хумо» хотел проводить домашние матчи не в Воскресенске, а в Ледовом дворце ЦСКА на Ленинградском проспекте, но получил отказ.

– Дело в том, что в нашем клубе готовятся к плей-офф сразу три команды – в КХЛ, ВХЛ и МХЛ, не забывайте про школу. Дать лед, тренажеры и прочее «Хумо» означало бы недодать своим. Руководство клуба въедливо подошло к этому вопросу, все проанализировало и вынесло такое решение.

– Ваша зона ответственности в клубе – как раз «Звезда». Чем занимаетесь?

– Моя забота – обеспечить команду, чтобы она ни в чем не нуждалась. От питания и проживания до тренировочного процесса.

– Нападающий «Хумо» и воспитанник школы ЦСКА Михаил Анисин «Звезду» не обижает?

– Пока нет. Мы разбирали его игру. Знаем, что он может, несмотря на некоторые моменты в его жизни. Голы Анисина в Кубке Гагарина не забыты.

– Как вкатился в «Звезду» вратарь Максим Третьяк, вернувшийся из Риги?

– Что значит вкатился? Он знает нашу систему, требования. Концовку регулярного сезона он провел на «пятерку».

– Кого из своих «звездных» можете порекомендовать в ЦСКА?

– В КХЛ заиграны из наших семь человек. Закрепиться в ЦСКА очень сложно. Надо ухватиться за шанс. Так было с Ильей Сорокиным. Он пришел из Новокузнецка третьим, а то и четвертым вратарем. Но в матче с «Барысом» сыграл на ноль и закрепился в составе.

– Вытеснив Станислава Галимова и Виктора Фаста, приглашавшегося в сборную Швеции.

– Они с Фастом даже друг против друга играли.

– И шведы победили наших на Кубке Первого канала, а «Советский спорт» написал, что запасной вратарь ЦСКА выиграл у основного.

– Но помимо вратарей на лед выходят полевые игроки. С них тоже надо спросить.

«КОЛОТИЛ БОКСЕРСКУЮ ГРУШУ, ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ С ДЕДОВЩИНОЙ»

– ЦСКА для вас родной клуб?

– Я из Твери, воспитывался в семье военного. В 15 лет папа привез меня в Москву. Пришли в школу ЦСКА, встретили в коридоре тренера Александра Викторовича Бирюкова, занимавшегося с 1981 годом. Отец попросил посмотреть мальчика. Бирюков посмотрел, оставил на неделю. Я закрепился.

– Тот самый Бирюков, что возглавлял сборную юниоров на чемпионате мира в Казани?

– Да. Через полгода я стал лучшим защитником на первенстве России и попал в ЦСКА-2. Едва ли не на первую тренировку второй команды пришел Виктор Васильевич Тихонов. Посмотрел и сказал: «Этого защитника я забираю». Так в 16 лет я попал в команду мастеров. Тогда в суперлиге два ЦСКА играли.

– Сергей Гимаев рассказывал, что оба матча между ними были договорными…

– Я молодой был, много мог не знать. Но никогда в таких грязных делах не участвовал.

– Зачем соратник Тихонова Валерий Гущин заставлял вас колотить боксерскую грушу?

– Чтобы я набрался навыка и мог дать отпор всем, кто меня попытался унизить. Я ведь полкоманды перебил. Когда 30-летние просили принести их баул, отвечал: «У вас что, рук и ног нет?» Тогда же царила дедовщина. Ветераны заставляли молодых и шайбы собирать, и баулы с клюшками таскать.

– И в непобедимом ЦСКА подобное было. Юный Александр Могильный съездил по физиономии трехкратному чемпиону мира, который приказал ему собрать шайбы. Потом, правда, целую неделю скрывался на квартире Бобровых.

– Боксерские навыки мне сильно помогли. Вообще не допускаю, когда меня оскорбляют. Называют по папе и по маме. Наверное, эту неуступчивость, ершистость разглядел во мне Тихонов.

– Неужели он вас не ругал, не обзывал?

– Ругал и обзывал. Значит, я был ему небезразличен. Сам подходил к Виктору Васильевичу: «Что делаю так, а что не так?» Тихонов отговорил меня ехать в НХЛ, когда звали в «Баффало». Вспоминаю и Виктора Григорьевича Кузькина, нашего тренера по защитникам. Он тоже воспитывал во мне ершистость.

«МЕНЯ НИКТО НЕ МОГ ОБОГНАТЬ»

– Вы ведь считались быстрым защитником?

– Никто не мог меня обогнать.

– Даже Илья Ковальчук?

– На моей памяти – нет. Посмотрите наши матчи против СКА. Да и вообще я никого не боялся, у меня не было кумиров. Кроме отца.

– Самым ершистым в ЦСКА называли Григория Панина. На льду он зачастую жесток.

– Это его стиль. Защитник и должен быть беспощадным на льду. Он разрушитель. По жизни у Гриши на все свое мнение, он фанат тренировок. На предсезонный сбор прибывает подготовленным, как к плей-офф. Я приглашал его в гости. Очень приятный человек. Поэтому не удивился, когда в «Салавате Юлаеве» его назначили капитаном.

– Помните, как в ЦСКА пришел Сергей Мозякин?

– Да. Чуть позже меня. Прибыл вместе с Игорем Емелеевым. Уже тогда было видно, что Мозякин – большой мастер. Он умел все, принимал на льду неожиданные для соперников решения, забивал. Это тот нападающий, который с полмомента сделает два гола.

– Его полтысячи с лишним голов в чемпионатах страны…

– …Результат уникальный. Вряд ли этот рекорд будет скоро побит. Мы дружили семьями, ходили в гости. С детьми. Это очень добрый и светлый человек.

– У Мозякина пятеро детей. У Ковальчука – четверо. Сколько у вас?

– Трое. Есть к кому стремиться.

– Вы говорили, что меняя команды, совершали движение вверх.

– Так научил меня отец. ЦСКА свалился в высшую лигу, я перешел в «Крылья Советов». Потом была Уфа. В Казани играл во второй паре. И это в локаутном сезоне, когда в «Ак Барс» пришли звезды НХЛ – Лекавалье, Ричардс, Хитли, Ковалев, Ковальчук, Козлов, Каспарайтис, Хабибулин… Боюсь кого-то не назвать.

«ЗНАРОК ЗВОНИЛ И ПОЗДРАВЛЯЛ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ»

– Вспомним два победных чемпионата мира – в 2012-м и 2014-м.

– Начну с конца. У нас были великолепные команды. Отличные отношения.

– И у Овечкина с Малкиным?

– Это пресса нагнетает. Разве неприятные друг другу люди могли бы рядом друг с другом находиться? А они великолепно общались.

– Здено Хара в финале-2012 забил сборной России два гола…

– А как закончили?

– 6:2.

– Видите, мы обыграли сборную, в которой капитаном был такой великий защитник.

– Почему Малкин так доминировал тогда в Стокгольме и Хельсинки?

– Он был нашим лидером. Выходил с Поповым и Пережогиным, эта тройка забила половину шайб команды. За Малкина они выполняли черновую работу, он сохранял силы на решающий бросок.

– Как вы отреагировали на театр мимики и жеста Олега Знарка в минском полуфинале-2014?

– Знарок такой человек, очень хороший мотиватор. Сразу дал понять, что он для нас второй отец. Готов был за ребят перегрызть всем горло. Звонил мне и поздравлял с днем рождения. Другим пацанам – тоже. В команде собрались единомышленники, объединенные одной целью. По этим чемпионатам мира к нам вопросов не было.

– Даже после быстрого гола шведов в минском полуфинале? Вы ведь тогда находились на льду. Знарок потом напихал?

– А с чего он должен был мне «пихать»? Тогда не я был виноват. На персоны переходить не буду, но точно не я.

– Как капитан ЦСКА конфликтовали с судьями?

– Ох, было. Я их недолюбливал, они меня недолюбливали. Иногда на эмоциях наговоришь им лишнего. После игры подходишь, извиняешься. Нормально!

– В каких городах было играть сложнее всего?

– В Новосибирске и Нижнем Новгороде. Там болельщики – шестой игрок. Старые дворцы. Люди близко к площадке. Шум невероятный.

– Вы так и не объявили о завершении карьеры игрока. Почему?

– А зачем? Не вижу в этом какого-то особого смысла. Мне предлагали заявиться и сыграть за «Звезду», но я отказался. Занял пост в клубе и сосредоточился на новой работе.