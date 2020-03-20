Смерть на льду. 101 год назад НХЛ уже останавливали из-за опасной болезни - Советский спорт
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20 марта 2020 21:00ХоккейФедоровский Александр

Смерть на льду. 101 год назад НХЛ уже останавливали из-за опасной болезни

Не считая локаутов, чемпионат НХЛ остановлен всего второй раз в истории. Первый случился 101 год назад – в 1919-м. И тоже из-за эпидемии смертоносного вируса.

ФИНАЛ КОШМАРОВ

Хроника событий в НХЛ столетней давности напоминает пряничный домик с узорами на окнах, которые можно съесть. И вообще оторваться от ветхих веб-папирусов тех времен непросто.

Судите сами: в сезоне-1918/19 годов впервые добавлены в правила игры синие линии. Отныне и впредь теперь можно подрабатывать шайбу коньком, а при удалениях выписывалось два вида штрафа – три и пять минут.

В канун 1919 года голкипер «Монреаля» Джордж Везина (знакомая фамилия, не так ли?) волевым решением решает преподнести самому себе подарок на Новый год и становится первым вратарем в истории лиги, сделавшим результативную передачу. Он же, чуть ранее, вошел в историю как вратарь, сумевший первым отыграть матч «на ноль».

Везина скончался от туберкулеза в марте 1926 года и кто знает – возможно именно события, о которых пойдет речь ниже, имели к продолжительности жизни вратаря если не прямое, то косвенное отношение.

Спустя год после смерти Везины НХЛ учредила приз его имени – трофей вручался лучшему голкиперу сезона по итогам голосования менеджеров всех клубов лиги.

Всего три участника регулярного чемпионата вышли на старт в декабре 1918 года. Это «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз» и «Торонто Аренас». По итогам двух этапов каждая из команд провела по 18 матчей, «Торонто» оба раз занимал почетное последнее место и был изгнан из плей-офф, который еще нужно было как-то провести из оставшихся двух команд.

На этот случай был предусмотрен финал Хоккейной Ассоциации Тихоокеанского Побережья (он же второй полуфинал НХЛ) в котором схлестнулись «Ванкувер Миллионерз» и «Сиэтл Метрополитанс».

ВЫЙТИ НА СМЕНУ ИЛИ УМЕРЕТЬ?

«Монреаль» размазал «Оттаву», а «Сиэтл» расправился с «Ванкувером» и это значило, что в марте 1919 года в финале Кубка Стэнли сойдутся «Монреаль» и «Сиэтл». И вот тут-то и выяснилось – финал командам не будет суждено доиграть до конца, а кому-то придется расстаться с жизнью.

В тот год по всему миру лютовала так называемая «испанка» – испанский грипп, выкосивший по всем миру огромное количество человек (по разным оценкам – от 50 до 100 миллионов человек, или около 2,7-5,3 процентов населения планеты). Тяжелое наследие Первой мировой войны. Почему грипп был «испанским» – точно неизвестно. Известно лишь, что именно Испания первой публично сообщила всему миру о наличии пандемии, которая в тот момент разлеталась по всему миру со скоростью кораблей, пароходов и дирижаблей.

«Сиэтл», тем временем, катком шел к трофею, не подозревая, что в его рядах есть хоккеисты, подцепившие «испанку». «Монреаль» дважды получал по семь шайб в свои ворота, хотя во второй встрече все-таки скромно взял верх 4:2, затем снова получил семь пробоин, а дальше начиналось все самое драматичное.

В четвертом матче команды не смогли забить друг другу ничего, так что прямо по ходу игры, во втором овертайме было принято волевое решение о переигровке.

И уже по ходу нее стало ясно, что с игроками «Сиэтла» происходит что-то неладное. «Монреаль» выиграл тот матч в овертайме со счетом 4:3, но это уже не имело никакого значения. Парни из «Сиэтла» просто не могли двигаться. Вирус заработал на полную катушку.

Особо повезло (во всех смыслах) Берни Моррису – главной звезде «Сиэтла» того сезона (29 очков в 20 матчах) – он угодил в тюрьму, пропустил финал, но таким образом, избежал заболевания и прожил долгие 72 года. А вот его партнерам по команде пришлось тяжело.

Кто-то сидел на скамье запасных без движений, кого-то уже отправляли срочно в больницу, а кого-то своими силами тащили до дома. Было ясно, что в этот сезон Кубок Стэнли разыгран не будет. Решающая, шестая игра финала между «Сиэтлом» и «Монреалем» была отменена.

К этому моменту болели уже почти все участники финала – температура у игроков колебалась от 38 до 40 градусов. Спустя четыре дня после финала скончался защитник «Сиэтла» Джо Холл, тренер канадцев Джордж Кеннеди после выписки из госпиталя поначалу вроде бы чувствовал себя нормально, но спустя два дня умер и он.

Наставник «Сиэтла» Пит Мандун ушел из жизни от сердечного приступа спустя десять лет после описываемых событий, но врачи доказали, что «испанка» серьезно ослабила его иммунитет.

ЖИЗНЬ ИЛИ СМЕРТЬ? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

С тех пор прошло сто лет. Огромное количество свободного времени у игроков НХЛ заполняет информационное пространство. Нынче в моде так называемые аудиоподкасты, в которых можно услышать море самых разных историй: смешных, грустных, познавательных.

Кто-то говорит о том, что нужно наплевать на регулярный чемпионат, но обязательно сыграть в плей-офф. Для кого-то чемпионат – это святое, а в плей-офф – хоть трава не расти.

Произносятся речи, осторожно оглашаются планы, двигаются сроки возобновления сезона. Но когда читаешь про «испанку» столетней давности, то понимаешь простую вещь – никакой кубок и никакой плей-офф не перевесит цены человеческой жизни.

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