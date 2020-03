Панарин упражняется с шуруповертом, а Ковальчук - с женой

«Советский спирт» следит за развитием событий внутри гаража Панарина.

Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук призывает всех и каждого, несмотря на карантин, активно заниматься спортом в домашних условиях и предлагает комплекс занимательных упражнений. Но есть важный нюанс: прежде чем приступить к данным упражнениям, поставьте жену на весы.

Скворечник, калитка и эксклюзивные клюшки – все это пройденный этап в насыщенной жизни нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина. Новый вызов – утепление гаража.

В ролях: Артемий Панарин, Владислав Гавриков и шуруповерт. Все это под чудовищный саундтрек, но о вкусах, как говорится, не спорят.

«Нью-Джерси» по итогам этого сезона может заняться обменом своего голкипера Кори Шнайдера, которому на днях стукнуло 34 года. В этом сезоне вратарь провел всего 13 матчей, пропуская в среднем без малого 4 шайбы за игру.

Цель «Нью-Джерси» - страж ворот «Далласа» Антон Худобин, который в новом сезоне вполне может стать одноклубником Никиты Гусева.

Вратарь проводит добротный сезон и на равных ведет борьбу с Беном Бишопом за право быть первым номером «Старз».

Есть новости и еще про одного россиянина в составе «Далласа». Александр Радулов проводит худший по результативности сезон в карьере, а в последних матчах перед паузой на коронавирус и вовсе перестал попадать в состав своей команды. С высокой долей вероятности «Даллас» будет менять игрока в межсезонье. Вопрос только в том, когда это самое межсезонье начнется.

Обладатель Кубка Стэнли, финский голкипер «Бостона» Тукка Раск через год может завершить карьеру. В апреле в семействе голкипера ожидается пополнение – должен родиться третий ребенок, так что вопрос с переездами и перелетами становится все острее.

Контракт с «Бостоном» рассчитан еще на год и скорее всего он станет последним в карьере вратаря. Играть у себя на родине Раск пока не собирается.

Перестройка в «Чикаго» отменяется. Последний месяц ходило много слухов о том, что в клубе в полном составе сменится менеджмент, но только сейчас этим разговорам пришел конец. Это значит, что костяк команды на будущий сезон, скорее всего, будет сохранен.

Голкипер Кори Кроуфорд и защитник Данкан Кит остаются в команде. Едва ли решат расставаться с топовым нападением в лице Джонатана Тэйвза, Патрика Кейна и Брэндона Саада.

«Анахайм» вслед за «Айлендерс» предлагает поклонникам команды врубить креатив и с пользой проводить время в домашних условиях.

Мы уже писали о том, как «островитяне» выложили в Твиттере два вариант логотипа клуба для раскраски. «Утиные истории» - примерно так можно назвать соревнование рисунков среди болельщиков «Анахайма».

We know you’re probably stuck at home, so let’s have a little fun: Show us your best Ducks drawing (or one from a family member), and we’ll share our favorites. And just for kicks, go ahead and tag 5 fellow fans to challenge them to beat yours! pic.twitter.com/ulRtt377p9