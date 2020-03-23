Панарин упражняется с шуруповертом, а Ковальчук - с женой - Советский спорт
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23 марта 2020 11:00ХоккейФедоровский Александр

Панарин упражняется с шуруповертом, а Ковальчук - с женой

Глядя на то, что вытворяют россияне в свободное от хоккея время голкипер «Бостона» Тукка Раск задумывается о завершении карьеры.

«Советский спирт» следит за развитием событий внутри гаража Панарина.

Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук призывает всех и каждого, несмотря на карантин, активно заниматься спортом в домашних условиях и предлагает комплекс занимательных упражнений. Но есть важный нюанс: прежде чем приступить к данным упражнениям, поставьте жену на весы.

Скворечник, калитка и эксклюзивные клюшки – все это пройденный этап в насыщенной жизни нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина. Новый вызов – утепление гаража.

В ролях: Артемий Панарин, Владислав Гавриков и шуруповерт. Все это под чудовищный саундтрек, но о вкусах, как говорится, не спорят.

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Do you think we’re gonna finish the job or quit half way?

Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin)

«Нью-Джерси» по итогам этого сезона может заняться обменом своего голкипера Кори Шнайдера, которому на днях стукнуло 34 года. В этом сезоне вратарь провел всего 13 матчей, пропуская в среднем без малого 4 шайбы за игру.

Цель «Нью-Джерси» - страж ворот «Далласа» Антон Худобин, который в новом сезоне вполне может стать одноклубником Никиты Гусева.

Вратарь проводит добротный сезон и на равных ведет борьбу с Беном Бишопом за право быть первым номером «Старз».

Есть новости и еще про одного россиянина в составе «Далласа». Александр Радулов проводит худший по результативности сезон в карьере, а в последних матчах перед паузой на коронавирус и вовсе перестал попадать в состав своей команды. С высокой долей вероятности «Даллас» будет менять игрока в межсезонье. Вопрос только в том, когда это самое межсезонье начнется.

Обладатель Кубка Стэнли, финский голкипер «Бостона» Тукка Раск через год может завершить карьеру. В апреле в семействе голкипера ожидается пополнение – должен родиться третий ребенок, так что вопрос с переездами и перелетами становится все острее.

Контракт с «Бостоном» рассчитан еще на год и скорее всего он станет последним в карьере вратаря. Играть у себя на родине Раск пока не собирается.

Перестройка в «Чикаго» отменяется. Последний месяц ходило много слухов о том, что в клубе в полном составе сменится менеджмент, но только сейчас этим разговорам пришел конец. Это значит, что костяк команды на будущий сезон, скорее всего, будет сохранен.

Голкипер Кори Кроуфорд и защитник Данкан Кит остаются в команде. Едва ли решат расставаться с топовым нападением в лице Джонатана Тэйвза, Патрика Кейна и Брэндона Саада.

«Анахайм» вслед за «Айлендерс» предлагает поклонникам команды врубить креатив и с пользой проводить время в домашних условиях.

Мы уже писали о том, как «островитяне» выложили в Твиттере два вариант логотипа клуба для раскраски. «Утиные истории» - примерно так можно назвать соревнование рисунков среди болельщиков «Анахайма».

Лукаш Радил может вернуться в «Спартак». Чешский нападающий уже выступал за красно-белых в течение двух сезонов, после чего отправился в систему «Сан-Хосе», где особенных успехов не добился.

В прошлом году он набрал 11 очков в 36 матчах, а в этом сезоне в 14 играх набранных очков у него нет. Предполагается, что в составе «Спартака» чех заменит кого-то из пары легионеров Каспарс Даугавиньш и Мартиньш Карсумс.

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