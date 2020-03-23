Последний шанс Шипачева?

Однако турнир в Цюрихе и Лозанне отменили из-за пандемии коронавируса. Теперь притязания Вологодского Кросби на поездку в Пекин-2022 – в густом тумане. «Советский спорт» прикинул состав нашей сборной на ЧМ-2020, скомплектованной кадрами КХЛ.

ПРАВИЛЬНАЯ «ХИМИЯ» ДЛЯ ВОЛОГОДСКОГО КРОСБИ

Шипачев – чемпион мира (2014), олимпийский чемпион (2018), лучший бомбардир домашнего для России ЧМ-2016. Однако после Пхенчхана, где он в основном сидел в запасе, лучший российский центрфорвард КХЛ пропустил турниры в Дании и Словакии.

12 марта ему исполнилось 33 года. К Играм-2022 будет без малого 35. Сохранит ли к Пекину Вологодский Кросби набранный ход и драйв? Ведь летом «Динамо» наверняка покинет главный снайпер команды Дмитрий Яшкин, а ЦСКА – Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. Все они уедут или вернутся в НХЛ. Найти для Шипачева правильную «химию» - задача не из элементарного хоккея.

В творческом союзе с московскими армейцами Шипачев выстрелил на Кубке Первого канала. Тройка смотрелась нарядно и наверняка сохранилась бы к ЧМ-2020. Даже если бы в Швейцарии высадился многочисленный десант из НХЛ.

ТУРНИР ИМЕНИ СОРОКИНА

На вратарей у нас смотрят через призму НХЛ: если заигран в сильнейшей лиге – высший сорт, нет – первый, а то и второй. Игорь Шестеркин до «Рейнджерс» был в СКА на подхвате, ему удалось выйти из тени только в плей-офф-2019, но помочь своей команду завоевать Кубок Гагарина он не сумел и, объявив о продолжении карьеры за океаном, не получил приглашение на ЧМ в Братиславе.

А самый ценный игрок плей-офф-2019 Илья Сорокин отправился туда третьим номером и даже не раздевался в запас. Уверен, вернись в Россию «рейнджер» Александр Георгиев… Впрочем, нет смысла рассуждать, как вратарь российской сборной на МЧМ-2016 вписался бы в систему координат КХЛ.

В Швейцарии мы наверняка бы увидели Сорокина в серьезном деле. Шестеркину на ЧМ-2018 дали шанс, неожиданно поставив на четвертьфинал с канадцами. При этом основного голкипера Василия Кошечкина включили в тройку лучших игроков сборной на турнире.

Кто мог бы стать бэкапами Сорокина в Швейцарии – сказать трудно. Малоопытный Александр Самонов, которого усиленно натаскивают в сборной? Игорь Бобков, не показавший стабильности в серии с «Салаватом Юлаевым»? Иван Бочаров, проваливший концовку регулярного сезона и уступивший в плей-офф ворота ветерану Александру Еременко? А Тимур Билялов, хоть и переигрывает шведа Адама Рейдеборна в «Ак Барсе», получил черную метку уже в первом периоде матча с финнами на Шведских играх.

ПРЕМЬЕРА РОМАНОВА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

При всем богатстве выбор защитников для сборной из КХЛ скудный. Тысячу раз прав главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, заявив при возвращении из НХЛ олимпионика Богдана Киселевича об отсутствии рынка игроков обороны в нашей лиге. На Шведских играх-2020 капитан сборной России (как раз Киселевич) не стал оплотом надежности.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Вячеслав Войнов оконфузился в плей-офф, к тому же у него есть непреодолимое желание вернуться в НХЛ. Никита Нестеров только ближе к концу «регулярки» подкорректировал свой показатель полезности в чемпионской команде, которая в больших «плюсах». Уверенно смотрелись Артем Зуб и Игорь Ожиганов из СКА, а также Альберт Яруллин из «Ак Барса». Увы, первый из них пропустил этапы Евротура и смотрит за океан.

Дебют в сборной на Шведских играх зажигавшего на двух последних МЧМ Александра Романова оставил вопросы. Главный из них – о готовности к НХЛ. Уехать в систему «Монреаля» и ждать шанса или остаться еще на сезон в ЦСКА? Чемпионат мира в Швейцарии, увы, отмененный, помог бы с ответами. Если б Романова пригласили в сборную.

ВРЕМЯ МОЛОДЕЖНОЙ ТРОЙКИ ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО

Но кто из нападающих составил бы компанию птице-тройке Шипачева? С вариантами не густо, но выбор есть. Это и два Ткачева, Александр Барабанов, Андрей Кузьменко, нащупавший бомбардирский ритм Антон Слепышев, снайпер Никита Сошников (если бы не помешало сотрясение мозга).

А где же креативные центры? Неужели некому составить конкуренцию Шипачеву? Думается, готов выйти на новый уровень Денис Зернов, пропустивший полсезона из-за травмы. Не забываем и об Андрее Светлакове, если ему удастся подчинить эмоции разуму. Он двусторонний центрфорвард, бесстрашный, но заводящийся с пол-оборота.

В ЦСКА растет первоклассный чеккер Павел Карнаухов, на которого уже обратил внимание штаб сборной. Габаритному центрфорварду всего 23, его прогресс очевиден. Уже сейчас он заменил в клубе измученного травмами капитана Сергея Андронова. Карнаухов может не только хитовать и ловить на себя шайбы, но и забивать. Во втором матче серии с «Торпедо» он приятно удивил изящным голом, на исполнение.

Гренадеру (195 см, 99 кг) Александру Кадейкину из «Салавата Юлаева» непросто конкурировать с московским армейцем. Но в серии с «Авангардом» 26-летний уфимец показал лучшую для себя игру за последние сезоны. Пусть заброшенными шайбами и не отметился, зато стал королем на точке и вышел во второй раунд плей-офф в плюсах («+4»). Ему бы еще в силовой борьбе прибавить…

Что касается молодежной тройки из Питера, дебютировавшей в сборной на Шведских играх, то ее время непременно придет. Совсем скоро. Пока же Василий Подколзин – Иван Морозов – Кирилл Марченко сыроваты для чемпионата мира. А капитан серебряной команды в Остраве-2020 Григорий Денисенко после возвращения сник и взрывался, к сожалению, разово. Как в последних трех матчах плей-офф с «Йокеритом».

Ориентировочный состав на ЧМ-2020

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Игорь Бобков (Авангард).

Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич, Александр Романов (все – ЦСКА), Артем Зуб, Игорь Ожиганов (оба – СКА), Вячеслав Войнов (Авангард), Альберт Яруллин (Ак Барс), Андрей Миронов (Динамо М), Артем Сергеев (Салават Юлаев).

Нападающие: Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Андрей Светлаков, Антон Слепышев, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Вадим Шипачев (Динамо М), Владимир Э. Ткачев, Александр Барабанов, Андрей Кузьменко (все – СКА), Никита Сошников, Александр Кадейкин (оба – Салават Юлаев), Владимир А. Ткачев (Локомотив).