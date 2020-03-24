Оттепель, война и восстание. Как отменяли чемпионаты мира в разные годы

Однако за более чем столетнюю историю Международной федерации хоккея это далеко не первый турнир, сроки или место действия которого перенесли, а то и вовсе отменили.

ЧЕМПИОНАТ МИРА №1

1920 (23 – 29 АПРЕЛЯ)

АНТВЕРПЕН (БЕЛЬГИЯ)

Уникальный обратный случай. Более 60 лет это был, скажем так, чемпионат мира под номером 0. Хотя он прошел за три с половиной месяца до открытия Олимпиады, турнир единственный раз в истории отнесли к летним Играм. При этом хоккеисты вместе с фигуристами представляли свои дисциплины в качестве показательных.

Только в 80-е годы ИИХФ, систематизируя международные хоккейные соревнования, классифицировала турнир на Олимпиаде-1920 как первый чемпионат мира. Что абсолютно правильно и логично, ведь с 1924 по 1968 год все олимпийские чемпионы одновременно становились чемпионами мира. Пока в 1972 году ИИХФ не стала проводить в один сезон с Играми мировые первенства.

Второй аргумент Международной федерации - именно по ходу того показательного олимпийского турнира 26 апреля 1920 года Канада и США вступили в ИИХФ.

Беспрецедентной оказалась и формула первого ЧМ. Ее придумал шведский ватерполист Эрик Бергваль. Суть в том, чтоб максимально сгладить недостатки олимпийской системы с выбыванием после одного поражения. Побежденные продолжают встречаться с теми, кто в последующих кругах уступил их победителю, включая проигравшего финалиста.

На ЧМ-1920 это выглядело так. Канада повергла Чехословакию (15:0), США (2:0), Швецию (12:1) и 26 апреля была провозглашена победителем турнира. Это главный минус системы Бергваля – чемпион известен в середине турнира.

Далее в серебряном раунде спорили те, кто проиграл канадцам. США разгромили шведов (7:0) и чехословаков (16:0). В бронзовом раунде Чехословакия одолела Швецию – 1:0.

ЧЕМПИОНАТ МИРА №4

1930 (31 ЯНВАРЯ – 10 ФЕВРАЛЯ)

ШАМОНИ (ФРАНЦИЯ)

БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ)

ВЕНА (АВСТРИЯ)

Еще один исключительный чемпионат. Единственный раз прошел в трех странах. Виной всему… погода в Альпах.

В 1924 году Шамони под патронажем МОК принял Международную неделю зимних видов спорта по случаю VIII Олимпиады. Соревнования получились настолько успешными и резонансными, что спустя год МОК решил регулярно проводить зимние Игры в год летних, а состязания в Шамони задним числом признали первой зимней Олимпиадой. Хоккеисты тогда играли с 28 января по 3 февраля, никаких проблем не возникло.

Международная федерация хоккея после трех визитов на Олимпиады вслед за МОК тоже поняла: нужно развиваться – спрос на продукт достаточный. На 1930 год был назначен первый отдельный от Игр чемпионат мира. Премьера увенчалась конфузом, хотя место вроде выбрали проверенное.

Аж 12 стран, включая Японию, заявились на чисто хоккейное соревнование. Из-за обилия участников играли по олимпийской нокаут-системе на вылет. При этом канадцев как действующих чемпионов напрямую допустили в финал.

В стартовом раунде 31 января отвалились Италия, Великобритания и Бельгия. На следующий день собирали чемоданы Венгрия, Япония, Франция, Чехословакия. В полуфиналах 2 февраля Германия убрала Польшу (3:1), а Швейцария – Австрию (2:1) – и лед в Шамони… растаял!

Выручили Берлин и Вена. В столице Австрии 5 февраля определили четвертую команду ЧМ: хозяева взяли верх над поляками (2:0) и завоевали бронзу чемпионата Европы. Подготовка в столице Германии заняла больше времени. Только 9 февраля немцы схлестнулись со швейцарцами и выиграли 2:1. Но на следующий день ничего не сумели противопоставить канадцам – 1:6.

«Кленовые листья», которых представлял любительский клуб из Торонто, в четвертый раз стали чемпионами мира, а немцы – впервые чемпионами Европы. Природный катаклизм в предгорьях Монблана пошел им на руку.

ЧЕМПИОНАТ МИРА №14

1940

ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН (ГЕРМАНИЯ)

Этот город принимал Олимпиаду в 1936 году, когда в последний раз зимние и летние Игры в один год состоялись в одной стране, и увенчались самой громкой, не считая чуда на льду-1980, сенсацией в истории мирового хоккея – победой Великобритании, оставившей позади Канаду и США.

Первоначально белую Олимпиаду-1940 планировали провести в Саппоро с 3 по 12 февраля. Однако в 1937 году вспыхнула вторая японо-китайская война. В июле 1938 года на сессии МОК японцы отозвали заявку. МОК передал Игры нейтральной стране - швейцарскому Санкт-Морицу, столице Олимпиады-1928. Но теперь возникли проблемы по организационным вопросам, которые уладить так и не удалось. Тогда, весной 1939 года за пять месяцев до начала Второй мировой войны, МОК обратился за помощью к Гармиш-Партенкирхену, который обладал полностью готовой инфраструктурой. Игры назначили на 2 – 11 февраля 1940 года…

Санкт-Морицу Олимпиада все-таки досталась – там в 1948 году прошли первые зимние Игры после окончания войны, а Саппоро их провел в 1972-м.

Чемпионат мира №14 сыграли в Праге в феврале 1947 года. В отсутствие Канады золото впервые досталось Чехословакии.

ЧЕМПИОНАТ МИРА №36

1969 (15 – 30 МАРТА)

СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ)

Этот турнир вновь должна была принять Прага. Но в августе 1968 года войска стран Варшавского договора во главе с Советским Союзом вошли в Чехословакию. Совершенно справедливо опасаясь массовых беспорядков во время матчей, ИИХФ перенесла 36-й чемпионат мира из бурлящей ЧССР в вечно сонный Стокгольм.

Первенство проходило по новой формуле – вместо восьми команд стартовали шесть. Мало того, что избавились от слабаков: чехословаки, жаждавшие немедленной вендетты, получили два гарантированных матча против сборной СССР. И они сделали это!

Превратив ледовую арену в поле боя, чехословаки на запредельном волевом усилии дважды уложили на лопатки действующих чемпионов мира и Олимпиады – 2:0 и 4:3. Впервые в истории наша сборная дважды проиграла одному сопернику на международном турнире. После обеих триумфальных викторий вся Чехословакия высыпала на улицу с песнями-плясками и уже готовилась праздновать золотые награды. Но вмешались невозмутимые викинги.

При равенстве очков места распределялись по результатам матчей между собой, а затем - по общей разности шайб на турнире. СССР дважды взял верх над шведами – 4:2 и 3:2, но уступил чехословакам – 0:2 и 3:4. Те в свою очередь в первом круге проиграли «Тре Крунур» - 0:2. Все решалось в их второй встрече 30 марта.

Лично я после того, как наши повторно слили чехам, ни во что уже не верил – ну не может верблюд дважды просочиться сквозь игольное ушко! – и поначалу матч Швеция – ЧССР смотреть не стал. Каково же было мое удивление, когда в третьем периоде я включил телевизор и увидел счет 1:0 в пользу хозяев – именно тот, который нам единственно нужен! Это невероятно – но игра так и закончилась! Вдумайтесь только, еще один гол любой из команд мгновенно лишал нас шансов на золото. Но я что-то не припомню мало-мальски опасных моментов при счете 1:0.

В итоге у СССР, ЧССР и Швеции оказалась равная разница шайб в матчах между собой. Мы первенствовали по общей разнице, укатав в заключительном матче чемпионата Канаду – 4:2.

Журналисты тоже симпатизировали чехословакам и включили в Олл Старз ЧМ-1969 сразу трех их сборников - вратаря Владимира Дзуриллу, защитника Яна Сухи, нападающего Вацлава Недомански. От СССР этой чести удостоился лишь Анатолий Фирсов.

Через три года праздник все же пришел на чешскую улицу. На ЧМ-1972 в Праге сборная ЧССР остановила триумфальное шествие советской команды, выигравшей девять подряд чемпионатов мира и три Олимпиады.

ЧЕМПИОНАТ МИРА №37

1970 (14 – 30 МАРТА)

СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ)

Впервые турнир должна была принять Канада – Монреаль и Виннипег. Канадцы к тому времени четко осознали: без профи против СССР и ЧССР да и Швеции они неконкурентоспособны. После нескольких оплеух в начале 60-х основоположники хоккея с 1964 года стали возить на ЧМ и Олимпиады не любительские клубы, а сборную с включением нескольких профессионалов типа Карла Бревера, на время приостановивших карьеру в НХЛ. Однако и это ни к чему не привело, а ЧМ-1969 засвидетельствовал полное фиаско североамериканцев – Кленовые продули СССР, ЧССР, Швеции во всех шести матчах, а США и вовсе вылетели из элитной группы!

Прекрасно помню полемику, развернувшуюся перед 37-м чемпионатом мира в «Советском спорте». Поначалу на конгрессе ИИХФ в июле 1969 года канадцам разрешили на ЧМ-1970 заявить девять профессионалов. Но с одним условием – на момент вызова в сборную они не должны находиться на контракте в НХЛ. Как обходить это правило, всем было ясно на примере Карла Бревера. Напомню, после участия в ЧМ-1967 он еще четыре сезона отыграл в НХЛ, а в 1970 году его даже включили во вторую символическую сборную лиги.

Все было бы хорошо, если бы не МОК со своими Олимпиадами, которые еще долгие годы считались чисто любительскими соревнованиями. ИИХФ поставили ультиматум: любую сборную, сыгравшую с профессионалами, МОК мгновенно дисквалифицирует и отстранит от Олимпиад. Для нашей страны что тогда, что, наверное, и сейчас выше Игр ничего нет. СССР, а вслед за ней и ИИХФ вынуждены были принять условия МОК.

В январе 1970 года Международная федерация хоккея ввела тотальный запрет на участие в ЧМ профи. В ответ канадцы заявили, что отказываются от организации ЧМ-1970, и вообще больше никаких дел с ИИХФ иметь не хотят. Их самоизоляция продлилась до ЧМ-1977, пока ИИХФ полностью не сняла ограничения на привлечение в сборные Канады и США игроков НХЛ. Американцы, кстати, воспользовались этим правом годом ранее, позвав несколько энхаэловцев на ЧМ-1976.

Ну а в 1970 году снова выручила гостеприимная Швеция. ЧМ второй год подряд провели в Стокгольме. Наши дважды взяли реванш за ЧМ-1969 у чехословаков (3:1 и 5:1). В решающем поединке нокаутировали хозяев (3:1) и первенствовали с отрывом в три очка.

ЧЕМПИОНАТ МИРА №64

2000 (29 АПРЕЛЯ – 14 МАЯ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (РОССИЯ)

Формально, как задумывался 64-й чемпионат мира, так он и прошел - в Северной столице. Но после того, как в 1996 году ИИХФ отдала право провести ЧМ-2000 Российской Федерации, в качестве соорганизаторов в пару к Санкт-Петербургу называли Ярославль, Москву и даже Подольск. Впрочем, всерьез все-таки рассматривали только старинный город на Волге. Там в 1998 году заложили первый камень арены по типу той, что в Хельсинки приняла ЧМ-1997.

С самого начала дворец в Ярославле возводили именно под одну из групп чемпионата мира-2000. Несколько лет все вроде бы шло по плану. Деньги выделяли. В расписании матчей ЧМ-2000, билетной и рекламной программах Ярославль неизменно фигурировал. Однако летом 1999 года поползли слухи, что из-за недостатка финансирования стадион сдать в срок не успеют. Городские и областные власти, казалось бы, добились поддержки от правительства страны и гарантировали завершение строительства к 1 апрелю. Но все это осталось на бумаге.

В итоге ЧМ-2000 взвалил на себя один Санкт-Петербург. «Юбилейный» капитально отремонтировали, а основную арену чемпионата - «Ледовый» доводили до ума чуть ли ни весь турнир. В Ярославле дворец ввели в строй в октябре 2001 года, а напоминанием о несостоявшемся в нем чемпионате служит название «Арена-2000».

Ну а чем закончился для сборной России ЧМ-2000, лучше не вспоминать.