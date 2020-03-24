Оттепель, война и восстание. Как отменяли чемпионаты мира в разные годы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
24 марта 2020 12:00ХоккейСлавин Виталий

Оттепель, война и восстание. Как отменяли чемпионаты мира в разные годы

На прошлой неделе ИИХФ из-за пандемии решила не проводить 84-й чемпионат мира, который должна была принять Швейцария в мае.

Однако за более чем столетнюю историю Международной федерации хоккея это далеко не первый турнир, сроки или место действия которого перенесли, а то и вовсе отменили.

ЧЕМПИОНАТ МИРА №1

1920 (23 – 29 АПРЕЛЯ)

АНТВЕРПЕН (БЕЛЬГИЯ)

Уникальный обратный случай. Более 60 лет это был, скажем так, чемпионат мира под номером 0. Хотя он прошел за три с половиной месяца до открытия Олимпиады, турнир единственный раз в истории отнесли к летним Играм. При этом хоккеисты вместе с фигуристами представляли свои дисциплины в качестве показательных.

Только в 80-е годы ИИХФ, систематизируя международные хоккейные соревнования, классифицировала турнир на Олимпиаде-1920 как первый чемпионат мира. Что абсолютно правильно и логично, ведь с 1924 по 1968 год все олимпийские чемпионы одновременно становились чемпионами мира. Пока в 1972 году ИИХФ не стала проводить в один сезон с Играми мировые первенства.

Второй аргумент Международной федерации - именно по ходу того показательного олимпийского турнира 26 апреля 1920 года Канада и США вступили в ИИХФ.

Беспрецедентной оказалась и формула первого ЧМ. Ее придумал шведский ватерполист Эрик Бергваль. Суть в том, чтоб максимально сгладить недостатки олимпийской системы с выбыванием после одного поражения. Побежденные продолжают встречаться с теми, кто в последующих кругах уступил их победителю, включая проигравшего финалиста.

На ЧМ-1920 это выглядело так. Канада повергла Чехословакию (15:0), США (2:0), Швецию (12:1) и 26 апреля была провозглашена победителем турнира. Это главный минус системы Бергваля – чемпион известен в середине турнира.

Далее в серебряном раунде спорили те, кто проиграл канадцам. США разгромили шведов (7:0) и чехословаков (16:0). В бронзовом раунде Чехословакия одолела Швецию – 1:0.

ЧЕМПИОНАТ МИРА №4

1930 (31 ЯНВАРЯ – 10 ФЕВРАЛЯ)

ШАМОНИ (ФРАНЦИЯ)

БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ)

ВЕНА (АВСТРИЯ)

Еще один исключительный чемпионат. Единственный раз прошел в трех странах. Виной всему… погода в Альпах.

В 1924 году Шамони под патронажем МОК принял Международную неделю зимних видов спорта по случаю VIII Олимпиады. Соревнования получились настолько успешными и резонансными, что спустя год МОК решил регулярно проводить зимние Игры в год летних, а состязания в Шамони задним числом признали первой зимней Олимпиадой. Хоккеисты тогда играли с 28 января по 3 февраля, никаких проблем не возникло.

Международная федерация хоккея после трех визитов на Олимпиады вслед за МОК тоже поняла: нужно развиваться – спрос на продукт достаточный. На 1930 год был назначен первый отдельный от Игр чемпионат мира. Премьера увенчалась конфузом, хотя место вроде выбрали проверенное.

Аж 12 стран, включая Японию, заявились на чисто хоккейное соревнование. Из-за обилия участников играли по олимпийской нокаут-системе на вылет. При этом канадцев как действующих чемпионов напрямую допустили в финал.

В стартовом раунде 31 января отвалились Италия, Великобритания и Бельгия. На следующий день собирали чемоданы Венгрия, Япония, Франция, Чехословакия. В полуфиналах 2 февраля Германия убрала Польшу (3:1), а Швейцария – Австрию (2:1) – и лед в Шамони… растаял!

Выручили Берлин и Вена. В столице Австрии 5 февраля определили четвертую команду ЧМ: хозяева взяли верх над поляками (2:0) и завоевали бронзу чемпионата Европы. Подготовка в столице Германии заняла больше времени. Только 9 февраля немцы схлестнулись со швейцарцами и выиграли 2:1. Но на следующий день ничего не сумели противопоставить канадцам – 1:6.

«Кленовые листья», которых представлял любительский клуб из Торонто, в четвертый раз стали чемпионами мира, а немцы – впервые чемпионами Европы. Природный катаклизм в предгорьях Монблана пошел им на руку.

ЧЕМПИОНАТ МИРА №14

1940

ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН (ГЕРМАНИЯ)

Этот город принимал Олимпиаду в 1936 году, когда в последний раз зимние и летние Игры в один год состоялись в одной стране, и увенчались самой громкой, не считая чуда на льду-1980, сенсацией в истории мирового хоккея – победой Великобритании, оставившей позади Канаду и США.

Первоначально белую Олимпиаду-1940 планировали провести в Саппоро с 3 по 12 февраля. Однако в 1937 году вспыхнула вторая японо-китайская война. В июле 1938 года на сессии МОК японцы отозвали заявку. МОК передал Игры нейтральной стране - швейцарскому Санкт-Морицу, столице Олимпиады-1928. Но теперь возникли проблемы по организационным вопросам, которые уладить так и не удалось. Тогда, весной 1939 года за пять месяцев до начала Второй мировой войны, МОК обратился за помощью к Гармиш-Партенкирхену, который обладал полностью готовой инфраструктурой. Игры назначили на 2 – 11 февраля 1940 года…

Санкт-Морицу Олимпиада все-таки досталась – там в 1948 году прошли первые зимние Игры после окончания войны, а Саппоро их провел в 1972-м.

Чемпионат мира №14 сыграли в Праге в феврале 1947 года. В отсутствие Канады золото впервые досталось Чехословакии.

ЧЕМПИОНАТ МИРА №36

1969 (15 – 30 МАРТА)

СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ)

10-4k-sots-sssr

Этот турнир вновь должна была принять Прага. Но в августе 1968 года войска стран Варшавского договора во главе с Советским Союзом вошли в Чехословакию. Совершенно справедливо опасаясь массовых беспорядков во время матчей, ИИХФ перенесла 36-й чемпионат мира из бурлящей ЧССР в вечно сонный Стокгольм.

Первенство проходило по новой формуле – вместо восьми команд стартовали шесть. Мало того, что избавились от слабаков: чехословаки, жаждавшие немедленной вендетты, получили два гарантированных матча против сборной СССР. И они сделали это!

Превратив ледовую арену в поле боя, чехословаки на запредельном волевом усилии дважды уложили на лопатки действующих чемпионов мира и Олимпиады – 2:0 и 4:3. Впервые в истории наша сборная дважды проиграла одному сопернику на международном турнире. После обеих триумфальных викторий вся Чехословакия высыпала на улицу с песнями-плясками и уже готовилась праздновать золотые награды. Но вмешались невозмутимые викинги.

При равенстве очков места распределялись по результатам матчей между собой, а затем - по общей разности шайб на турнире. СССР дважды взял верх над шведами – 4:2 и 3:2, но уступил чехословакам – 0:2 и 3:4. Те в свою очередь в первом круге проиграли «Тре Крунур» - 0:2. Все решалось в их второй встрече 30 марта.

Лично я после того, как наши повторно слили чехам, ни во что уже не верил – ну не может верблюд дважды просочиться сквозь игольное ушко! – и поначалу матч Швеция – ЧССР смотреть не стал. Каково же было мое удивление, когда в третьем периоде я включил телевизор и увидел счет 1:0 в пользу хозяев – именно тот, который нам единственно нужен! Это невероятно – но игра так и закончилась! Вдумайтесь только, еще один гол любой из команд мгновенно лишал нас шансов на золото. Но я что-то не припомню мало-мальски опасных моментов при счете 1:0.

В итоге у СССР, ЧССР и Швеции оказалась равная разница шайб в матчах между собой. Мы первенствовали по общей разнице, укатав в заключительном матче чемпионата Канаду – 4:2.

Журналисты тоже симпатизировали чехословакам и включили в Олл Старз ЧМ-1969 сразу трех их сборников - вратаря Владимира Дзуриллу, защитника Яна Сухи, нападающего Вацлава Недомански. От СССР этой чести удостоился лишь Анатолий Фирсов.

Через три года праздник все же пришел на чешскую улицу. На ЧМ-1972 в Праге сборная ЧССР остановила триумфальное шествие советской команды, выигравшей девять подряд чемпионатов мира и три Олимпиады.

ЧЕМПИОНАТ МИРА №37

1970 (14 – 30 МАРТА)

СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ)

Впервые турнир должна была принять Канада – Монреаль и Виннипег. Канадцы к тому времени четко осознали: без профи против СССР и ЧССР да и Швеции они неконкурентоспособны. После нескольких оплеух в начале 60-х основоположники хоккея с 1964 года стали возить на ЧМ и Олимпиады не любительские клубы, а сборную с включением нескольких профессионалов типа Карла Бревера, на время приостановивших карьеру в НХЛ. Однако и это ни к чему не привело, а ЧМ-1969 засвидетельствовал полное фиаско североамериканцев – Кленовые продули СССР, ЧССР, Швеции во всех шести матчах, а США и вовсе вылетели из элитной группы!

Прекрасно помню полемику, развернувшуюся перед 37-м чемпионатом мира в «Советском спорте». Поначалу на конгрессе ИИХФ в июле 1969 года канадцам разрешили на ЧМ-1970 заявить девять профессионалов. Но с одним условием – на момент вызова в сборную они не должны находиться на контракте в НХЛ. Как обходить это правило, всем было ясно на примере Карла Бревера. Напомню, после участия в ЧМ-1967 он еще четыре сезона отыграл в НХЛ, а в 1970 году его даже включили во вторую символическую сборную лиги.

Все было бы хорошо, если бы не МОК со своими Олимпиадами, которые еще долгие годы считались чисто любительскими соревнованиями. ИИХФ поставили ультиматум: любую сборную, сыгравшую с профессионалами, МОК мгновенно дисквалифицирует и отстранит от Олимпиад. Для нашей страны что тогда, что, наверное, и сейчас выше Игр ничего нет. СССР, а вслед за ней и ИИХФ вынуждены были принять условия МОК.

В январе 1970 года Международная федерация хоккея ввела тотальный запрет на участие в ЧМ профи. В ответ канадцы заявили, что отказываются от организации ЧМ-1970, и вообще больше никаких дел с ИИХФ иметь не хотят. Их самоизоляция продлилась до ЧМ-1977, пока ИИХФ полностью не сняла ограничения на привлечение в сборные Канады и США игроков НХЛ. Американцы, кстати, воспользовались этим правом годом ранее, позвав несколько энхаэловцев на ЧМ-1976.

Ну а в 1970 году снова выручила гостеприимная Швеция. ЧМ второй год подряд провели в Стокгольме. Наши дважды взяли реванш за ЧМ-1969 у чехословаков (3:1 и 5:1). В решающем поединке нокаутировали хозяев (3:1) и первенствовали с отрывом в три очка.

ЧЕМПИОНАТ МИРА №64

2000 (29 АПРЕЛЯ – 14 МАЯ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (РОССИЯ)

11-4k-tass-rus

Формально, как задумывался 64-й чемпионат мира, так он и прошел - в Северной столице. Но после того, как в 1996 году ИИХФ отдала право провести ЧМ-2000 Российской Федерации, в качестве соорганизаторов в пару к Санкт-Петербургу называли Ярославль, Москву и даже Подольск. Впрочем, всерьез все-таки рассматривали только старинный город на Волге. Там в 1998 году заложили первый камень арены по типу той, что в Хельсинки приняла ЧМ-1997.

С самого начала дворец в Ярославле возводили именно под одну из групп чемпионата мира-2000. Несколько лет все вроде бы шло по плану. Деньги выделяли. В расписании матчей ЧМ-2000, билетной и рекламной программах Ярославль неизменно фигурировал. Однако летом 1999 года поползли слухи, что из-за недостатка финансирования стадион сдать в срок не успеют. Городские и областные власти, казалось бы, добились поддержки от правительства страны и гарантировали завершение строительства к 1 апрелю. Но все это осталось на бумаге.

В итоге ЧМ-2000 взвалил на себя один Санкт-Петербург. «Юбилейный» капитально отремонтировали, а основную арену чемпионата - «Ледовый» доводили до ума чуть ли ни весь турнир. В Ярославле дворец ввели в строй в октябре 2001 года, а напоминанием о несостоявшемся в нем чемпионате служит название «Арена-2000».

Ну а чем закончился для сборной России ЧМ-2000, лучше не вспоминать.

Панарин упражняется с шуруповертом, а Ковальчук – с женой Глядя на то, что вытворяют россияне в свободное от хоккея время голкипер «Бостона» Тукка Раск задумывается о завершении карьеры. 23.03.2020 11:00 Хоккей Федоровский Александр
Дмитрий Живоглядов: Не знаю, как Семин будет совмещать тренировки с самоизоляцией 25-летний защитник «Локомотива» рассказал о буднях вице-чемпионов России во время вынужденного перерыва в чемпионате. 23.03.2020 20:15 Футбол Григорьевская Юлия
Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
ATP и WTA опубликовали «замороженные» рейтинги Хачанов понабивал рулон туалетной бумаги, бросив вызов Медведеву, Дзюбе, Черышеву и Смолову (видео) Теннисный сезон приостановлен до лета, ATP и WTA отменили восемь турниров
Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Артем Дзюба: В России всегда так: пока жареным не запахнет, никто не шелохнется Лидер «Зенита» и сборной России дал большое интервью официальному сайту питерского клуба. Приводим главное. 23.03.2020 19:30 Футбол
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Новости
12:42 ММА Глава UFC сделал важное заявление о поединке Нурмагомедова и Фергюсона
12:31 Хоккей Борис Миронов: Если две команды уже снялись с плей-офф, нужно завершать чемпионат
12:28 ММА Лобов хочет подраться с другом Нурмагомедова
12:27 Футбол Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире
12:05 Хоккей Владимир Крикунов: Пока я верю, что Кубок Гагарина можно продолжить
12:03 Футбол «Наполи» планирует купить Иммобиле
11:48 Олимпиада Источник: Япония согласится на перенос ОИ-2020
11:32 Футбол «МЮ» может выкупить Игало у «Шанхай Шеньхуа»
11:31 Футбол Кокорин признан лучшим игроком РПЛ по итогам марта
11:24 Биатлон Вольфганг Пихлер: Если Нильссон научиться стрелять, это будет очень сильная биатлонистка
11:09 Футбол Нападающий ЦСКА Нисимура вернулся в Японию
10:50 Футбол Кавани может перейти в «Бока Хуниорс»
10:30 Футбол «Манчестер Сити» заинтересовался защитником «Брешии»
10:29 Футбол Федотов признан лучшим тренером РПЛ в марте
10:19 Фигурное катание Алена Леонова: Отмена чемпионата мира – удар по фигуристам
10:11 Футбол Гол Фернандеса признан самым красивым в РПЛ в марте
09:42 Футбол Стадион «Пакаэмбу» в Бразилии переоборудуют в больницу
09:19 Футбол «Наполи» отказался от решения возобновить тренировки
09:11 Хоккей «Мэдисон Сквер Гарден» предложили переоборудовать под больницу
08:56 Футбол Чемпионат Австралии по футболу приостановлен из-за коронавируса
Цена на нефть выросла, но российская Urals осталась без покупателей
Названо количество госпитализированных с подозрением на коронавирус в Карелии
Ещё два жителя Приморья заразились коронавирусом
В минздраве Башкирии сообщили последние данные о первых зараженных коронавирусом
Оренбуржцам запретили ходить в бассейны, кинотеатры, фитнес-центры и аквапарк
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика