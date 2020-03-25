Кови победил грипп. Но пострадал от кулаков - Советский спорт
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25 марта 2020 12:00ХоккейДомрачев Владислав

Кови победил грипп. Но пострадал от кулаков

Рассказ о спаренных дерби «Спартак» – ХК ЦСКА, состоявшихся в январе 2001 года, когда в команде Виктора Тихонова свирепствовал грипп. Соперники выступали в высшей лиге. Главным героем этих матчей стал 17-летний Илья Ковальчук.

СНАЧАЛА ПОКЕР…

«Спартак» лидировал и рвался в суперлигу. ХК Москва (так тогда назывался руководимый Виктором Тихоновым ХК ЦСКА после решения суда) занимал позицию на экваторе турнирной таблицы Запада. После неудачи в переходном турнире предыдущего сезона красно-белые собрали богатый на звонкие имена состав – Гоголев, Евтюхин, Ткачук, Агарков, Клевакин, Арекаев, Болдин, Тюриков, Иванников, Тихомиров... Опыт разбавляла даже не молодость, а юность – в лице 17-летнего Ильи Ковальчука. Забегая вперед, скажу, что он первенствовал в бомбардирской гонке турнира.

После провала на МЧМ-2001 в Москве и Подольске, где наша сборная под руководством Петра Воробьева заняла позорное седьмое место, Кови был очень сердит. В состав «молодежки» не попал лидер атак ХК Москва Сергей Мозякин.

Перед тихоновцами больших турнирных задач не ставилось, поэтому они (а Мозякин в первую очередь) могли творить на льду, импровизировать и прогрессировать на радость болельщикам.

На беду в двадцатых числах января команду Тихонова накрыла эпидемия гриппа. Полсостава слегло с высокой температурой. Тренерам с трудом удалось наскрести игроков на две пятерки. Впрочем, многие из оставшихся в строю чувствовали себя не в своей тарелке.

Первый матч состоялся 20 января в Сокольниках. К середине игры счет был равный – 2:2. Третью шайбу тихоновцы пропустили перед сиреной на второй перерыв. Потом в их ворота влетели еще семь шайб подряд. На которые Коньков ответил одной – 10:3.

Счет открыл в первом периоде Ковальчук. А в третьем – в интервале 51.08-55.30 он еще трижды поразил ворота, которые защищал гренадер Михаил Солодухин. Запасной голкипер вышел на лед, когда на секундомере горели цифры «50.08». Пропустив четыре (!) шайбы за 4 минуты и 22 секунды, он вернулся на лавку.

После разгрома к вратарю-бедолаге подошел босс клуба Валерий Гущин:

– Я все понимаю, но сдавай форму.

Потом Солодухин признался, что у него кружилась голова, тело ломило, но он скрыл от тренеров недомогание.

…ПОТОМ ДРАКА

Вторая часть спектакля вышла не менее интересной. На следующий день соперники схлестнулись во Дворце спорта ЦСКА на Ленинградском проспекте. После гола Кови на четвертой минуте спартаковцы повели 2:0. На этом юниор не остановился и решил показать себя в другой ипостаси.

Ковальчук разбегался чуть ли не с красной линии и с грохотом впечатывал хозяев в лицевой борт. Его решил осадить защитник Вадим Хомицкий. Он редко сбрасывал перчатки. Но если делал это, то соперник пощады не знал. В кулачном бою Хомицкий был силен и легко навешал тумаков зарвавшемуся «масочнику».

Конфликт перерос в драку «стенка на стенку». Соперники суммарно схватили 170 минут штрафа. Война на льду перетекла на трибуны. Фанаты ЦСКА и «Спартака» вырывали прикрученные к полу кресла и с силой бросали друг в друга. Остановить вакханалию был некому. Милиции на арене не оказалось.

Впервые попавшие на хоккей женщины долго не могли прийти в себя.

В концовке хозяева сократили отставание – 5:6, однако гости довели встречу до победы 8:5.

Потом «Спартак» решит задачу и вернется в суперлигу. Но без Ковальчука. Он продолжит карьеру в НХЛ. Его клуб «Атланта Трэшерз» выплатит красно-белым компенсацию 200 тысяч долларов.

Летом 2002-го, когда Кови прилетел в Москву после своего дебютного сезона в НХЛ, я напомнил ему о том покере и отчисленном по его «вине» вратаре.

– Я ведь не хотел, чтобы его отчислили, так получилось – виновато ответил Ковальчук, к тому моменту бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и заслуженный мастер спорта.

Команда Тихонова вернется в элиту в 2002-м. Вскоре будет покончено с расколом ЦСКА. Две армейские команды объединятся под руководством мэтра. «Спартак» же в 2003-м опять покинет суперлигу. Красно-белые переживут еще немало потрясений.

СТАТИСТИКА

Спартак – ХК Москва – 10:3 (2:1, 1:1, 7:1). 20 января. ДС «Сокольники». 3500 зрителей.

Голы: Ковальчук (4), Клевакин, Гоголев (2), Арекаев, Шалдыбин, Ткачук – Щедров, Яковенко, Коньков.

ХК Москва – Спартак – 5:8 (2:3, 1:2, 2:3). 21 января. ЛДС ЦСКА. 2500 зрителей.

Голы: Боровков, Коньков, Пронин, Сахаров, Яковенко – Гоголев, Ковальчук, Комаров, Лучинкин, Купреенков, Семин (2), Евтюхин.

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