Капризов и Яшкин, до свидания! КХЛ объявила о завершении сезона - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
25 марта 2020 14:00ХоккейДомрачев Владислав

Капризов и Яшкин, до свидания! КХЛ объявила о завершении сезона

Сезон-2019/2020 завершен. Досрочно. КХЛ сказала «стоп». Президент лиги Алексей Морозов сделал соответствующее заявление на ее официальном сайте. О распределении мест в чемпионате будет сообщено дополнительно после заседания совета директоров.

Еще вчера мне по секрету сообщили, что клубы-олигархи настаивают на продолжении чемпионата. Ведь за победу в Кубке Гагарина им посулили космические премиальные, которые, к слову, и в дальнейшем не будут учитываться под жестким потолком зарплат.

Более того, в среду «Динамо» собиралось возобновить тренировки в подмосковном Новогорске. Об этом без обиняков заявил главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов. Наставник-ветеран вообще ратовал за продолжение чемпионата, не понимая, как уговорить легионеров, у которых 30 апреля истекают контракты, остаться и доиграть сезон.

Рулевой «Сибири» Николай Заварухин намекнул, что клубу вскоре придется отпустить своих финнов домой, а вернутся они в Новосибирск вряд ли. Это же касается уфимцев Умарка, Хартикайнена, Метсолы, Маннинена.

Теперь все могут вздохнуть спокойно. Но горестно. Наступила определенность. Сезон завершен после первого раунда плей-офф. Все клубы в равных условиях. Можно констатировать: последний гол сезона-2019/2020 забил форвард бело-голубых Дмитрий Яшкин. Русский чех, ставший украшением КХЛ, стопудово вернется в НХЛ.

Уедет в «Миннесоту» московский армеец Кирилл Капризов. Компанию ему составит лучший вратарь лиги Илья Сорокин. И не только. У 14 московских армейцев заканчиваются контракты. В ЦСКА придется строить новую команду.

Можно сколько угодно указывать за океан и лить слезы: мол, там, в НХЛ, сезон собираются закончить летом в полном формате, а наш чемпионат «кастрировали». Впервые в истории.

Теперь о раздаче «слонах». Кубок Гагарина, разумеется, никому не вручат. Он на год останется у ЦСКА. Объявят ли чемпионом России победителя «регулярки»? Большой вопрос. В 2015-м уже объявляли, но это было прописано в регламенте.

Лично я порадуюсь за Алексея Кудашова. Теперь главный тренер СКА и сборной России останется у руля клуба и главной команды страны. Ведь его контракты скоро заканчиваются. А поскольку он избежал провалов-неудач, то подписание новых соглашений – вопрос чисто технический.

Правда, очень хотелось увидеть в серьезных кубковых сражениях молодежную питерскую тройку Подколзин – Морозов – Марченко. Увы, не срослось. По уважительной причине.

Теперь вряд ли грянет кадровая революция в «Салавате Юлаеве», которую предрекали едва ли не со старта сезона. Менеджмент уфимского клуба и его главный тренер Николай Цулыгин – на коне. Сняли с пробега прошлогоднего финалиста плей-офф «Авангард» и тем самым заслужили карт-бланш от высшего руководства республики.

Теперь наступает межсезонье. Время трансферной активности . Многие клубы остались без тренеров – «Автомобилист», «Локомотив», «Трактор»… Пока не продлил контракт со «Спартаком» Олег Знарок, но в клубе говорят, что это вопрос решенный.

Пока же по горячем следам хочется сказать спасибо Капризову и Сорокину, Яшкину и Григоренко, Денисенко и многим другим, которых мы в следующем сезоне в КХЛ не увидим.

Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Абдулманап Нурмагомедов - о месте проведения боя Хабиб - Фергюсон: США не будет - это железно Александр Емельяненко: Если Шлеменко хочет, чтобы я его побил по правилам ММА — ради Бога (видео) «Мы без проблем можем встретиться». Шлеменко ответил на вызов Емельяненко
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:00 Биатлон Иванова Дарья
Последний шанс Шипачева? Чемпионат мира в Швейцарии должен был стать предолимпийскими смотринами для капитана московского «Динамо» Вадима Шипачева, вернувшегося в сборную. 23.03.2020 19:15 Хоккей Домрачев Владислав
Ковальчук лепит пельмени, Панарин взялся за клюшку, а бегемот Тарасенко остался без обеда «Советский спорт» не отчаивается и верит, что хоккейный сезон однажды возобновится. 21.03.2020 06:00 Хоккей Федоровский Александр
Кови победил грипп. Но пострадал от кулаков Рассказ о спаренных дерби «Спартак» – ХК ЦСКА, состоявшихся в январе 2001 года, когда в команде Виктора Тихонова свирепствовал грипп. Соперники выступали в высшей лиге. Главным героем этих матчей стал 17-летний Илья Ковальчук. 25.03.2020 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
Одиночество в «Сельте». Смолов переживает карантин без друзей и семьи Российский нападающий оказался в незавидной ситуации – в результате жестких условий карантина он оказался наедине с самим собой и интернетом. 23.03.2020 22:00 Футбол Зибрак Артем
Сергей Кисляк: Президент рассказал, как бороться с вирусом, и Белоруссия успокоилась Чемпионат Белоруссии продолжается. Полузащитник брестского «Динамо», выступавший за «Рубин» и «Краснодар», объяснил, как это возможно. 24.03.2020 15:00 Футбол Джума Иван
Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег
Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Новости
14:33 Хоккей Владислав Третьяк: ФХР с оптимизмом смотрит в будущее
14:13 Футбол Доменико Тедеско: Живу один, плохая ситуация
14:02 Футбол «Рубин» приступил к тренировкам
13:55 Хоккей Кожевников разочарован решением КХЛ завершить сезон
13:39 Плавание Юлия Ефимова: Перенос ОИ-2020 – оптимальный выход из ситуации
13:37 Хоккей Вячеслав Быков: Люди теряют близких. Хоккеисты должны принять решение КХЛ завершить сезон
13:20 Футбол «Милан» может купить игрока «Нанта»
13:17 ММА Абдулманап Нурмагомедов - о месте проведения боя Хабиб - Фергюсон: США не будет - это железно
13:07 Хоккей Крикунов - о завершении сезона: Со спортивной точки зрения небольшое сожаление есть
13:02 Футбол «Барселона» готова расстаться с Гризманном, Юмтити и Ракитичем
12:51 Футбол Игорь Черевченко: В «Арсенале» серьезно отнеслись к ситуации
12:48 Хоккей Алексей Морозов: Решение о досрочном завершении сезона далось нелегко
12:28 Хоккей Официально: КХЛ приняла решение досрочно завершить сезон
12:22 Хоккей В возрасте 48 лет ушел из жизни спортивный директор «Авангарда» Родионов
12:20 Футбол «Челси» может купить защитника «Аякса»
12:09 Фехтование Яна Егорян: Проводить Олимпийские игры в такое время было нельзя
11:59 Футбол «Наполи» готов продать Милика
11:54 Футбол «Оренбург» приостановил тренировки и ушел на карантин
11:42 Бокс Алексей Егоров: Мой следующий бой должен стать чемпионским
11:40 Гандбол Анна Сень: Угроза пандемии коронавируса сильно преувеличена
Олег Дерипаска: «Центробанк пробил дно в своем болотце»
В Волгоградской области на карантине по коронавирусу находятся 866 человек
Ижевские хроники коронавируса: ограничения на развлечения
Еще один случай заражения коронавирусом подтвердился на Ставрополье
Мэрия Нижнего Тагила закрыла от журналистов совещание штаба по коронавирусу
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика