Капризов и Яшкин, до свидания! КХЛ объявила о завершении сезона

Еще вчера мне по секрету сообщили, что клубы-олигархи настаивают на продолжении чемпионата. Ведь за победу в Кубке Гагарина им посулили космические премиальные, которые, к слову, и в дальнейшем не будут учитываться под жестким потолком зарплат.

Более того, в среду «Динамо» собиралось возобновить тренировки в подмосковном Новогорске. Об этом без обиняков заявил главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов. Наставник-ветеран вообще ратовал за продолжение чемпионата, не понимая, как уговорить легионеров, у которых 30 апреля истекают контракты, остаться и доиграть сезон.

Рулевой «Сибири» Николай Заварухин намекнул, что клубу вскоре придется отпустить своих финнов домой, а вернутся они в Новосибирск вряд ли. Это же касается уфимцев Умарка, Хартикайнена, Метсолы, Маннинена.

Теперь все могут вздохнуть спокойно. Но горестно. Наступила определенность. Сезон завершен после первого раунда плей-офф. Все клубы в равных условиях. Можно констатировать: последний гол сезона-2019/2020 забил форвард бело-голубых Дмитрий Яшкин. Русский чех, ставший украшением КХЛ, стопудово вернется в НХЛ.

Уедет в «Миннесоту» московский армеец Кирилл Капризов. Компанию ему составит лучший вратарь лиги Илья Сорокин. И не только. У 14 московских армейцев заканчиваются контракты. В ЦСКА придется строить новую команду.

Можно сколько угодно указывать за океан и лить слезы: мол, там, в НХЛ, сезон собираются закончить летом в полном формате, а наш чемпионат «кастрировали». Впервые в истории.

Теперь о раздаче «слонах». Кубок Гагарина, разумеется, никому не вручат. Он на год останется у ЦСКА. Объявят ли чемпионом России победителя «регулярки»? Большой вопрос. В 2015-м уже объявляли, но это было прописано в регламенте.

Лично я порадуюсь за Алексея Кудашова. Теперь главный тренер СКА и сборной России останется у руля клуба и главной команды страны. Ведь его контракты скоро заканчиваются. А поскольку он избежал провалов-неудач, то подписание новых соглашений – вопрос чисто технический.

Правда, очень хотелось увидеть в серьезных кубковых сражениях молодежную питерскую тройку Подколзин – Морозов – Марченко. Увы, не срослось. По уважительной причине.

Теперь вряд ли грянет кадровая революция в «Салавате Юлаеве», которую предрекали едва ли не со старта сезона. Менеджмент уфимского клуба и его главный тренер Николай Цулыгин – на коне. Сняли с пробега прошлогоднего финалиста плей-офф «Авангард» и тем самым заслужили карт-бланш от высшего руководства республики.

Теперь наступает межсезонье. Время трансферной активности . Многие клубы остались без тренеров – «Автомобилист», «Локомотив», «Трактор»… Пока не продлил контракт со «Спартаком» Олег Знарок, но в клубе говорят, что это вопрос решенный.

Пока же по горячем следам хочется сказать спасибо Капризову и Сорокину, Яшкину и Григоренко, Денисенко и многим другим, которых мы в следующем сезоне в КХЛ не увидим.