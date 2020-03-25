Кубок Гагарина попал в ЧП

Не понятно, почему это было сделано только сейчас. Завершать сезон КХЛ была обязана еще больше недели тому назад – после того как от дальнейшего выступления в Кубке Гагарина отказались сначала финский «Йокерит», а следом за ним и казахстанский «Барыс». Играть, когда два участника лиги вынуждены были прекратить борьбу не по спортивному принципу, а из-за свалившегося на мир ЧП, из-за риска здоровью людей, было недопустимо.

В официальном заявлении лиги вчера спортивный принцип был упомянут. «Несколько клубов были вынуждены заявить об отказе от дальнейшего участия в плей-офф. Кроме того, возникли бы сложности с возвращением иностранных игроков на территорию России... Проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа», - говорится в пресс-релизе.

Все это, однако, не мешало последние дни руководителям КХЛ разрабатывать варианты возобновления турнира, в том числе и такой, при котором Кубок Гагарина был бы разыгран шестеркой оставшихся команд. То есть без клубов из Хельсинки и Нур-Султана. Так что сомнительно, что спортивный принцип сильно принимался во внимание.

КХЛ успела создать себе реноме лиги неравных возможностей, а потому потерю на переправе двух бойцов даже не заметилабы. Можно не сомневаться. В итоге же и красиво выйти из игры не сумели, хотя могли, если бы проявили корпоративную солидарность с финнами и казахстанцами, и чемпионат не довели до конца.

Экономических доводов для продолжения плей-офф изначально не существовало. Это НХЛ строит планы на возобновление летом своего турнира, потому что заработает на телетрансляциях приличные деньги, которые сегодня в кризис точно не станут лишними. Даже играя без зрителей. Наш хоккей находится многие годы в другом измерении, и чем больше гоняют шайбу в Континентальной лиге, тем больше невозвратных денег отнимает эта игра у его спонсоров. Большой частью - государственных корпораций, которым сегодня стало точно не до дорогих игрушек.

Переполненные трибуны лишь немного хоккейные убытки покрывают, но поступления от билетов не идут ни в какое сравнение с расходами на контракты игроков.Большой разницы - играть ли со зрителями или без – не было, и этот фактор также не мог серьезно повлиять на решение о продолжении или остановки хоккея КХЛ. Материально заинтересованными в продолжении кубковых баталий были лишь те его участники, которым по итогам полагались приличные премиальные.

Однако контракты игроков действуют до 30 апреля, и это действительно большая проблема, которую надо было решать, если играть намеревались после этого срока. После 30-го хоккеисты, у которых соглашения с клубами не пролонгировались на следующий сезон, могли идти на все четыре стороны. Чтобы продолжать игру с ними в составе, клубам необходимо было как-то договариваться. Что непросто и тоже стоило денег.

Вероятно, пока люди из лиги еще тешили себя надеждой уложиться с матчами до начала мая, могли отстаивать свою позицию в больших коридорах. Но как только поняли, что в эти сроки не укладываются, стали сворачивать лавочку.

Напоследок лига сообщила, что успела разработать множество сценариев дальнейшего развития событий. В том числе и с продолжением сезона в июне и июле. Однако в этом случае начинал страдать уже сезон следующий. Ведь в конце второго месяца лета по традиции стартуют предсезонные турниры. И подготовка клубов, которые доигрались бы с Кубком Гагарина-2020 до этих пор, полетела бы в тартарары.

Единственная причина, по которой планы на продолжение сезона все еще оставались, было желание ряда клубов (но не всей шестерки)и его руководителей играть несмотря ни на что. Вполне возможно, в конце концов оно воплотилось бы во что-то реальное, и Кубок Гагарина в том или ином формате, но все-таки доиграли бы. Не случайно даже после официального заявления КХЛ, появились прогнозы, что в августе кубок могут все-таки разыграть.

Хотя логичнее было бы для желающих продолжить чемпионат даже в этих условиях побороться за другой трофей, не компрометируя успевший полюбиться болельщикам главный приз континентального хоккея. Сказать, что обладатель такого кубка в нынешних реалиях был бы справедливым – язык не повернется.