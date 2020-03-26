Мозякину предложили 40 миллионов. Он просил 60

Во вторник генеральный директор «Металлурга» Сергей Ласьков объявил, что клуб сделал его лидеру Сергею Мозякину предложение по новому контракту, от которого сторона игрока отказалась. Агент лучшего в истории КХЛ и чемпионатов страны бомбардира Сергей Паремузов сообщил, что его переговоры с «Магниткой» завершены и если клуб не изменит условий, то эта страница будет для Мозякина перевернута. Однако контракт форварда заканчивается 30 апреля, шайба на стороне «Металлурга».
Так какую зарплату предложил клуб игроку, который дважды помог завоевать Кубок Гагарина и признавался MVP плей-офф? Всего 40 миллионов рублей. Что в 4,5 раза ниже прежней – 180 миллионов.
При этом сам Мозякин просил не так много – всего 60 «лимонов» плюс бонусы. Но Ласьков сказал «40» и ни копейкой больше. Кстати, те же 60 зарабатывает вратарь Василий Кошечкин по двухлетнему контракту, который действует и в следующем сезоне. Ему тоже хотели урезать зарплату, однако агент голкипера – Паремузов – отстоял деньги своего клиента. Пусть Кошечкин и допустил решающую ошибку в овертайме третьего матча серии с «Барысом» («Магнитка» уступила 1:2 ОТ), замены ему в команде пока не видно.
Ласьков еще пообещал поднять к сводам арены в Магнитогорске свитер Мозякина, которому 30 марта исполнится 39 лет, на предсезонном Мемориале Рамазана. Хотя форвард не объявлял о завершении карьеры. В феврале он принял решение провести еще один сезон.
Напомним, Мозякин начал карьеру в ХК ЦСКА Виктора Тихонова, продолжил в Мытищах, 9 последних сезонов он провел в Магнитогорске. Во всех перечисленных командах ему доверяли капитанскую нашивку.
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