Драфт НХЛ отменен. На очереди остановка сезона?

Зуб нужен всем

Российский защитник СКА Артем Зуб рассматривает всего два предложения из НХЛ. Отсюда следует, что когда-то их было больше. Но так или иначе, а именно «Оттава» остается в приоритете. Не исключено, что сделка состоится в ближайшие недели.

Александр Романов в «Монреале»?

Защитник ЦСКА может отправиться за океан уже в этом сезоне. Двадцатилетний игрок обороны красно-синих в этом сезоне провел 43 матча за основной состав и сделал в них семь результативных передач.

Также нужно отметить, что несмотря на то, что российская молодежка снова осталась без золота чемпионата мира, защитник здорово проявил себя на турнире, став одним из лидеров команды Валерия Брагина - в семи матчах Романов набрал шесть очков.

Впрочем, нельзя исключать, что Романов подпишет новое соглашение с ЦСКА. Напомним, что «Монреаль» выбрал российского защитника в 2018 году под 38 номером во втором раунде драфта.

Умарк покидает Уфу с зеленым сердцем

Обычно кто-то покидает кого-то с тяжелым сердцем, но тут победили цвета «Салавата Юлаева».

Линус Умарк написал трогательное послание поклонникам уфимской команды и уже появилась информация о том, что шведский нападающий продолжит карьеру в Швейцарии.

Напомним, что Линус Умарк перебрался в Уфу из финского «Йокерита» в 2015 году, провел в составе «Салавата» пять сезонов в каждом из которых стабильно набирал не менее 50 очков и стабильно помогал выходить команде в плей-офф.

Сохранить здоровье чтоб

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев подхватил посыл Ильи Ковальчука проводить тренировки при помощи жены, но усилил эффект от просмотра упражнений, использовав любопытный вариант гантели и актуальное музыкальное сопровождение.

Как говорится, для всех времен и народов.

Виртуальный хет-трик

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем забросил три шайбы в ворота «Сент-Луиса», а его команда одержала победу со счетом 5:3. Сейчас все больше игроков уходят в виртуальные развлечения и этот матч не просто проходил на игровой приставке, но и транслировался на местном телеканале. На что только не пойдешь со скуки!

«Вот что бывает, когда я не слышу воплей Овечкина о том, чтобы я немедленно отдал ему пас» - подытожил Бэкстрем свой виртуальный триумф.

The @Capitals go 1-0 in #NHL20 simulations on @NBCSWashington!@Bdillon04 called game, @backstrom19 netted a hatty 🎩 and we all got to hear @JoeBpXp & @Laughlin18 again! Relive the action: https://t.co/DG9C6JDSom#CapsBlues | #ALLCAPS pic.twitter.com/UGcZVUEiW4