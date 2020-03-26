Как Айзерману реанимировать «Детройт»? Перекупить у «Тампы» Сергачева!

На днях заокеанские СМИ сообщили, что «Коламбус» намерен предложить новый долгосрочный договор защитнику Владиславу Гаврикову, который летом становится неограниченно свободным агентом. А кто еще из наших хоккеистов 1 июля выйдет на трансферный рынок? Таковых оказалось почти три десятка.

ДМИТРИЙ КУЛИКОВ

Виннипег, 29 лет, защитник

Нынешняя зарплата – $ 4,333 млн

Предполагаемая зарплата – $ 5 млн

Впервые в карьере протестирует рынок неограниченно свободных агентов. Однако вряд ли получит щедрые предложения. Куликов – классический защитник-домосед: максимум – 28 очков за сезон. К тому же подвержен травмам – ни разу не отыграл все 82 матча регулярки.

ВЛАДИСЛАВ НАМЕСТНИКОВ

Колорадо, 27 лет, нападающий

Нынешняя зарплата – $ 4 млн

Предполагаемая зарплата – $ 2 млн

Тоже как неограниченно свободный агент вправе выбрать любой клуб НХЛ. Но два крайне слабых сезона с отставкой из «Рейнджерс», а потом – «Оттавы» говорят о том, что придется пойти на серьезное понижение зарплаты. Возможно, есть смысл заключить краткосрочный контракт-мостик, чтобы доказать, что достоин большего.

ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ

Флорида, 31 год, нападающий

Нынешняя зарплата – $ 4 млн

Предполагаемая зарплата – $ 4,5 млн

В этом сезоне его результативность несколько упала по сравнению с двумя предыдущими чемпионатами во «Флориде». Но свои деньги отрабатывает исправно. Наверняка поступят предложения из других команд. Почему бы, например, «Нью-Джерси» не восстановить связку СКА Дадонов – Гусев?

НИКИТА ЗАДОРОВ

Колорадо, 24 года, защитник

Нынешняя зарплата – $ 3,2 млн

Предполагаемая зарплата – $ 4,5 млн

Год назад специально подписал контракт только на год, чтобы показать себя и убедить руководство клуба поднять оклад. Удалось это отчасти. Были прекрасные матчи, когда Никита полностью закрывал лидеров соперника Макдэвида, Кейна, Мэттьюза, Пастрняка. Но случались и откровенно неудачные. Каких было больше, решать «Колорадо», который владеет всеми правами на Задорова.

АНТОН ХУДОБИН

Даллас, 33 года, вратарь

Нынешняя зарплата – $ 2,5 млн

Предполагаемая зарплата – $ 2,7 млн

По оценке многих экспертов, сильнейший второй вратарь в лиге. По проценту отраженных бросков – 93 вовсе лучший в сезоне среди голкиперов, отыгравших не менее 15 матчей. Однако вряд ли сможет претендовать на солидную прибавку к жалованью. За Худобиным прочно закрепилась репутация бэкапа. Да и возраст поджимает.

НИКОЛАЙ ПРОХОРКИН

Лос-Анджелес, 26 лет, нападающий

Нынешняя зарплата – $ 0,925 млн

Предполагаемая зарплата – $ 0,9 млн

От олимпийского чемпиона в расцвете лет, полагаю, в «Лос-Анджелесе» ждали много большего. В 43 матчах жалкие 4 гола и 10 передач – явно маловато для почти миллионного гонорара. Если Прохоркина и оставят в «Кингз», то, скорее всего, с урезанием зарплаты.

ВЛАДИСЛАВ ГАВРИКОВ

Коламбус, 24 года, защитник

Нынешняя зарплата – $ 0,925 млн

Предполагаемая зарплата – $ 3,5 млн

Прекрасно вписался в новую команду, за которую провел пару матчей еще в прошлогоднем плей-офф. По времени на льду (19 минут в среднем за игру) Гавриков – пятый в «Коламбусе», по очкам (5 голов, 13 передач) – третий среди защитников. Все будет зависеть от срока нового договора. Если Влад выберет контракт-мостик, ориентиром могут служить 3,2 млн Задорова. Подпишет лет на пять, стоит рассчитывать на миллион – полтора больше.

ИЛЬЯ МИХЕЕВ

Торонто, 25 лет, нападающий

Нынешняя зарплата – $ 0,925 млн

Предполагаемая зарплата – $ 1,5 млн

Ударно дебютировал в НХЛ. Одно время даже претендовал на титул лучшего новичка сезона. Но в ноябре заметно сдал, а перед Новым годом порезал кисть коньком и больше на лед не выходил. Всем ясно, что Михеев заслужил зарплату от 1,5 млн. Другой вопрос – изыщет ли «Торонто» средства под своим перегруженным потолком зарплат?

НИКОЛАЙ ГОЛДОБИН

Ванкувер, 24 года, нападающий

Нынешняя зарплата – $ 0,9 млн

Предполагаемая зарплата – –

Николаю придется возвращаться домой. В прошлом году «Ванкувер» безуспешно выставил нападающего на драфт отказов. Голдобину пришлось отправиться в АХЛ. Откуда его подняли в «Кэнакс» лишь на один матч.

ДЕНИС ГУРЬЯНОВ

Даллас, 22 года, нападающий

Нынешняя зарплата – $ 0,894 млн

Предполагаемая зарплата – $ 2,5 млн

Лучший снайпер – 20 шайб крепкого «Далласа» обязательно получит прибавку. Какую? Опять же зависит от протяженности нового соглашения. И пока это только один сезон. Денису еще предстоит доказать свою состоятельность. Вряд ли «Даллас» предложит длинный контракт, а значит, реально ждать суммы в районе двух-трех млн долларов.

МИХАИЛ СЕРГАЧЕВ

Тампа, 21 год, защитник

Нынешняя зарплата – $ 0,894 млн

Предполагаемая зарплата – $ 8,454 млн

Одна из самых лакомых фигур на рынке ограниченно свободных агентов. Жду от босса «Детройта» Стива Айзермана оффершита по типу того, который «Монреаль» прошлым летом сделал форварду «Каролины» Ахо – 42,27 млн за пять лет или 8,454 млн за сезон. Это максимальная сумма, чтобы отдать за игрока при оффершите один выбор в первом раунде драфта. При 8,455 млн «Канадиенс» пришлось бы расстаться с двумя выборами в первом раунде. Но «Каролина» повторила предложение «Монреаля», и финн никуда не ушел. Сергачев ничем не хуже Ахо. Вижу в этом защитнике сплав Фетисова и Константинова. Михаил успешно заменил Хедмана в первой спецбригаде «Тампы», а мощь кулаков молодого россиянина на себе прочувствовал габаритный капитан «Монреаля» Уэбер, которого Сергачев уложил на лопатки за десяток секунд.

ИЛЬЯ ЛЮБУШКИН

Аризона, 25 лет, защитник

Нынешняя зарплата – $ 0,874 млн

Предполагаемая зарплата – $ 0,9 млн

После дебютного сезона в «Аризоне» согласился на уменьшение контракта с 925 тысяч до 874 тысяч долларов. Если и останется в американской команде, то примерно на тех же условиях.

АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ

Тампа, 22 года, нападающий

Нынешняя зарплата – $ 0,864 млн

Предполагаемая зарплата – –

Набрав одно очко в девяти матчах при полезности «минус 6», не доказал, что необходим «Тампе». Вряд ли «Лайтнинг» дадут нападающему, которому в августе стукнет 23 года, новый шанс.

ЕВГЕНИЙ СВЕЧНИКОВ

Детройт, 23 года, нападающий

Нынешняя зарплата – $ 0,863 млн

Предполагаемая зарплата – –

Если даже в худшем клубе лиги не нашлось места в основе – лишь четыре матча на старте чемпионата, пора задуматься о смене обстановки. Тем более Свечников-старший тщетно штурмует НХЛ аж с 2016 года. В АХЛ можно окончательно загубить карьеру.

ВАЛЕРИЙ НИЧУШКИН

Колорадо, 25 лет, нападающий

Нынешняя зарплата – $ 0,85 млн

Предполагаемая зарплата – $ 3,5 млн

Вот кто удивил, так удивил! Отверженный в «Далласе» за ненужностью, расцвел в «Колорадо», где стал незаменимой частью коллектива. Второй после защитника Грэйвза в клубе по полезности – «плюс 26», седьмой по голам – 13. Все карты теперь на руках Ничушкина.

АРТЕМ ЗАГИДУЛИН

Калгари, 24 года, вратарь

Нынешняя зарплата – $ 0,843 млн

Предполагаемая зарплата – –

На самом деле заработал 70 тысяч долларов, ибо весь сезон провел в фарм-клубе «Калгари». В «Магнитке» уже заявили, что с нетерпением ждут своего воспитанника, который должен заменить дорогостоящего Кошечкина.

АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВ

Рейнджерс, 24 года, вратарь

Нынешняя зарплата – $ 0,793 млн

Предполагаемая зарплата – $ 2,5 млн

Блестящий дебют в «Рейнджерс» Шестеркина спутал боссам клуба все планы. Все теперь зависит от Лундквиста – согласится ли ветеран за год до окончания контракта завершить карьеру? Ньюйоркцы не смогут и дальше держать трех вратарей в основе. В любом случае желающие приобрести Георгиева непременно найдутся.

АНДРЕЙ ЧИБИСОВ

Виннипег, 27 лет, нападающий

Нынешняя зарплата – $ 0,793 млн

Предполагаемая зарплата – –

Два матча за «Виннипег» сыграл, мечта об НХЛ реализовалась – пора на родину.

МИХАИЛ ВОРОБЬЕВ

Филадельфия, 23 года, нападающий

Нынешняя зарплата – $ 0,784 млн

Предполагаемая зарплата – $ 0,75 млн

Три года настойчиво пытался зацепиться за НХЛ – 15 матчей, 2 (1+1) очка в прошлом сезоне; 20 матчей, 3 (1+2) очка при полезности «минус 5» в этом. Возможно, для страховки от травм нападающих основы Воробьева и сохранят в «Филадельфии», но на минимальной зарплате.

ВЛАДИСЛАВ КАМЕНЕВ

Колорадо, 23 года, нападающий

Нынешняя зарплата – $ 0,75 млн

Предполагаемая зарплата – –

Экс-капитану молодежной сборной однозначно нужно возвращаться в «Магнитку». Лучший пример тут Дмитрий Яшкин. У него в «Вашингтоне» тоже все разладилось, но в «Динамо» русский чех быстро обрел второе дыхание. В омоложенном «Металлурге» Каменев способен стать центральной фигурой, а уж игрового времени получит столько, сколько захочет. Плюс попадет на глаза тренерам национальной команды.

ЯКОВ ТРЕНИН

Нэшвилл, 23 года, нападающий

Нынешняя зарплата – $ 0,731 млн

Предполагаемая зарплата – $ 1 млн

Вроде сыграл в этом чемпионате немного – 21 матч, 6 (2+4) очков, но зарекомендовать себя как пробивного, напористого форварда сумел. А такие центры всегда в цене. Так ведь, «Нэшвилл»?

ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК

Вашингтон, 36 лет, нападающий

Нынешняя зарплата – $ 0,7 млн

Предполагаемая зарплата – $ 2,5 млн

После фиаско в «Лос-Анджелесе» доказал в «Монреале», что списывать со счетов его рано. Но в «Вашингтоне» выглядел уже не столь ярко. В любом случае Кови, которому в апреле исполнится 37 лет, вряд ли в том же «Канадиенс» положат хотя бы три млн. Основную сумму уведут в бонусы, как, к примеру, у капитана «Бостона» Хары, гарантированная зарплата которого два млн долларов.

РИНАТ ВАЛИЕВ

Калгари, 24 года, защитник

Нынешняя зарплата – $ 0,7 млн

Предполагаемая зарплата – –

Прошлым летом подал в арбитраж НХЛ, настаивая на повышении тогдашнего оклада в 650 тысяч долларов. До суда не дошло – ударили по рукам на 700 тысячах. Вот только за «Калгари» защитник так ни разу и не сыграл, а в АХЛ зарабатывал 120 тысяч. Наверное, в «Ак Барсе» своему бывшему игроку выделят больше.

МАКСИМ ЛЕТУНОВ

Сан-Хосе, 24 года, нападающий

Нынешняя зарплата – $ 0,7 млн

Предполагаемая зарплата – –

Хоккей помог ему получить в США высшее образование в университете Коннектикута. В этом сезоне исполнилась еще одна мечта – сыграть в НХЛ (3 матча). С почетным бонусом в виде заброшенной шайбы в ворота «Эдмонтона» самого Макдэвида.

ВАЛЕНТИН ЗЫКОВ

Вегас, 24 года, нападающий

Нынешняя зарплата – $ 0,675 млн

Предполагаемая зарплата – $ 0,7 млн

Судя по всему, останется в клубе, но за минимальные деньги. После того как Зыкова в октябре НХЛ дисквалифицировала на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов, мало кто верил, что «Вегас» вернет его в состав. «Рыцари» это все же сделали, россиянин даже голом отметился.

КИРИЛЛ КАПРИЗОВ

Миннесота, 22 года, нападающий

Нынешняя зарплата – –

Предполагаемая зарплата – $ 0,925 млн

Блеклая, старенькая «Миннесота» истосковалась по автору золотой шайбы Пхенчхана. Кирилл давно готов к НХЛ на все сто и обязан приватизировать «Колдер Трофи». Приз лучшему новичку и другие бонусы позволят гарантированный оклад в 925 тысяч долларов увеличить в несколько раз.

ИЛЬЯ СОРОКИН

Айлендерс, 24 года, вратарь

Нынешняя зарплата – –

Предполагаемая зарплата – $ 0,925 млн

– Все указывает на то, что в следующем сезоне Сорокин будет здесь, – заявил на днях генменеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло. Еще бы: Илья давно перерос КХЛ, а у сменщика Варламова немца Грайсса летом заканчивается трехлетний контракт на десять млн. Почему бы MVP Кубка Гагарина-2019 не побороться с Капризовым за титул лучшего дебютанта НХЛ?

АЛЕКСАНДР РОМАНОВ

Монреаль, 20 лет, защитник

Нынешняя зарплата – –

Предполагаемая зарплата – $ 0,925 млн

Лучший защитник молодежного ЧМ-2019, включенный в Олл Старз МЧМ-2019 и 2020, в принципе готов к покорению НХЛ. Тем более в «Монреале» ждут армейца – в третьей паре ему точно место найдется. После Генерала обороны Андрея Маркова к русским тыловикам в «Канадиенс» отношение особо почтительное.

ГРИГОРИЙ ДЕНИСЕНКО

Флорида, 19 лет, нападающий

Нынешняя зарплата – –

Предполагаемая зарплата – $ 0,925 млн

Летом сразу у восьми форвардов «Флориды» завершаются контракты. Так что лучший бомбардир молодежного ЧМ-2019, вполне возможно, получит шанс сразу дебютировать в основе. Готов ли он к НХЛ физически? Вот в чем вопрос.