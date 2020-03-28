В Уфе Умарка назвали Легендой, а он «запомнил лишь номера, как в концлагере»

Внимание-внимание, я сделал сногсшибательное открытие! Почитал тут вести из Уфы, и словно в горбачевский СССР с его вечными дефицитами вернулся. Железный занавес почти 30 лет как рухнул, а в иных наших краях по-прежнему пышно процветает преклонение перед Западом.

«Мы не прощаемся. До скорой встречи, Легенда», – именно так – с большой буквы! – обратилась на своем сайте пресс-служба «Салавата Юлаева» к ушедшему из клуба Линусу Умарку в подписи к видеролику, посвященному шведскому форварду. Гендиректор уфимцев Александр Курносов развил мысль админов:

– Умарк – целая эпоха в истории клуба. Считаю, это лучший легионер, который играл столь продолжительное время в КХЛ. Хотим его достойно проводить.

Ну что тут сказать… Я-то, наивный, считал легендами башкирского хоккея Ирека Гимаева и Александра Семака, Игоря Кравчука и Рафаила Ишматова, Сергея Михалева и Андрея Зюзина, Андрея Василевского и Олега Гросса, Сергея Гимаева… Александра Радулова, наконец.

Но этот пластилиновый скандинав… Что он выиграл для республики? Ответ известен всем – ничего! Что это за игрок? Мягкий. Плюшевый. От силовой борьбы увиливал. В защите не отрабатывал. При любом удобном случае готов был нырнуть – симулянт, короче. Недаром за три сезона так и не сумел пробиться в НХЛ. Хотя шансов ему давали предостаточно – что в «Эдмонтоне», что в «Баффало». Но нет: нормальной лиге с нормальными коллективами не нужны люди, работающие на себя, а не на команду.

Дилетантов в КХЛ забавляли дешевые трюки Умарка, которые иначе как самолюбование я расценить не могу. Но профи всегда зрят в корень. Вот, например, крик души от двукратного чемпиона страны в составе «СЮ», экс-капитана команды Игоря Григоренко в декабре прошлого года:

– Другие игроки смотрят на Умарка, как на лидера, а он ерундой, не пойми чем занимается. Привозит голы, удаления не нужные… Менеджеры и тренеры должны его остепенить. Такие действия Умарка просто непозволительны. Если он не хочет играть, пусть едет в отпуск, на нем свет не сошелся. Он портит картину команде. От его действий и другие хоккеисты заводятся, возможно, есть небольшой конфликт. Линусу позволяют играть по две минуты, а он делает на льду всякую фигню. Партнеры все видят. Может раздор пойти.

Большой мастер высказался предельно дипломатично, а нам ничто не мешает рубить правду-матку. Вообще-то, за такие вещи снобов-балерин бьют в раздевалке. По крайней мере в моей команде, когда мы 40 с гаком лет назад шли к победе в чемпионате Москвы, так было. Это закон: паршивой овце не место в команде, ставящей перед собой серьезные цели.

Ну да, сейчас все поменялось. Во главе всего – банальное бабло. Где бы еще ему дали 120 млн рублей за сезон – или два миллиона долларов по старому курсу?! Риторический вопрос. Разумеется, нигде! Сейчас он в чемпионате Швейцарии легко согласился за полмиллиона баксов свои понты прокачивать. И кто-то еще уверяет, что КХЛ потолок зарплат в 11,5 млн долларов занижен?! Никуда эти леги не денутся!

Если для тебя страна оторвала у пенсионеров, детей, инвалидов и из госбюджета либо из средств госкомпаний платит сумасшедшие деньги, ты хотя бы относись к ней с уважением. Выучи для начала местный язык, как все наши легионеры в НХЛ. Как же! Пюре, мама, курица и одно матерное… – вот четыре слова, которые соизволил запомнить Умарк за шесть сезонов в России.

А его лицемерное прощальное письмо в инстаграме просто песня:

– С первого дня меня и мою семью встречали в Уфе с распростертыми объятиями. Это место, где мои дети начали расти, и мы всегда будем носить его в сердце. Большое спасибо моим товарищам по команде, особенно №16, №92 и №70, которые были со мной все время. И спасибо вам, болельщикам. Вы были удивительны, без вас хоккей не может быть веселым. У меня всегда будет зеленое сердце, где бы я ни играл. Спасибо!

Ну да, вывез в социалистическую, благополучную Швецию десяток миллионов бюджетных долларов из страны, где миллионы людей прозябают за чертой бедности, теперь можно и спасибо сказать. Но даже из этих нескольких строк просто прет изощренным высокомерием.

Представьте, что это был бы Александр Овечкин и о Бэкстреме, Карлсоне, Оши сказал бы: «Большое спасибо моим товарищам по команде, особенно №19, №74 и №77, которые были со мной все время». Как «ЛЕГЕНДА» сделал это, имея в виду Максима Майорова, Захара Арзамасцева и Теему Хартикайнена.

«…Особенно №16, №92 и №70»… Странно. Провел пять лет в клубе. Но запомнил лишь номера. Как в концлагере», – прочитал я в комментариях болельщиков.

Народ не обманешь.