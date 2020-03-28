В Уфе Умарка назвали Легендой, а он «запомнил лишь номера, как в концлагере» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 марта 2020 14:00ХоккейСлавин Виталий

В Уфе Умарка назвали Легендой, а он «запомнил лишь номера, как в концлагере»

Виталий Славин – о карьере шведа в «Салавате Юлаеве».

Внимание-внимание, я сделал сногсшибательное открытие! Почитал тут вести из Уфы, и словно в горбачевский СССР с его вечными дефицитами вернулся. Железный занавес почти 30 лет как рухнул, а в иных наших краях по-прежнему пышно процветает преклонение перед Западом.

«Мы не прощаемся. До скорой встречи, Легенда», именно так – с большой буквы! обратилась на своем сайте пресс-служба «Салавата Юлаева» к ушедшему из клуба Линусу Умарку в подписи к видеролику, посвященному шведскому форварду. Гендиректор уфимцев Александр Курносов развил мысль админов:

Умарк – целая эпоха в истории клуба. Считаю, это лучший легионер, который играл столь продолжительное время в КХЛ. Хотим его достойно проводить.

Ну что тут сказать… Я-то, наивный, считал легендами башкирского хоккея Ирека Гимаева и Александра Семака, Игоря Кравчука и Рафаила Ишматова, Сергея Михалева и Андрея Зюзина, Андрея Василевского и Олега Гросса, Сергея ГимаеваАлександра Радулова, наконец.

Но этот пластилиновый скандинав… Что он выиграл для республики? Ответ известен всем – ничего! Что это за игрок? Мягкий. Плюшевый. От силовой борьбы увиливал. В защите не отрабатывал. При любом удобном случае готов был нырнуть – симулянт, короче. Недаром за три сезона так и не сумел пробиться в НХЛ. Хотя шансов ему давали предостаточно что в «Эдмонтоне», что в «Баффало». Но нет: нормальной лиге с нормальными коллективами не нужны люди, работающие на себя, а не на команду.

Дилетантов в КХЛ забавляли дешевые трюки Умарка, которые иначе как самолюбование я расценить не могу. Но профи всегда зрят в корень. Вот, например, крик души от двукратного чемпиона страны в составе «СЮ», экс-капитана команды Игоря Григоренко в декабре прошлого года:

Другие игроки смотрят на Умарка, как на лидера, а он ерундой, не пойми чем занимается. Привозит голы, удаления не нужные… Менеджеры и тренеры должны его остепенить. Такие действия Умарка просто непозволительны. Если он не хочет играть, пусть едет в отпуск, на нем свет не сошелся. Он портит картину команде. От его действий и другие хоккеисты заводятся, возможно, есть небольшой конфликт. Линусу позволяют играть по две минуты, а он делает на льду всякую фигню. Партнеры все видят. Может раздор пойти.

Большой мастер высказался предельно дипломатично, а нам ничто не мешает рубить правду-матку. Вообще-то, за такие вещи снобов-балерин бьют в раздевалке. По крайней мере в моей команде, когда мы 40 с гаком лет назад шли к победе в чемпионате Москвы, так было. Это закон: паршивой овце не место в команде, ставящей перед собой серьезные цели.

Ну да, сейчас все поменялось. Во главе всего – банальное бабло. Где бы еще ему дали 120 млн рублей за сезон – или два миллиона долларов по старому курсу?! Риторический вопрос. Разумеется, нигде! Сейчас он в чемпионате Швейцарии легко согласился за полмиллиона баксов свои понты прокачивать. И кто-то еще уверяет, что КХЛ потолок зарплат в 11,5 млн долларов занижен?! Никуда эти леги не денутся!

Если для тебя страна оторвала у пенсионеров, детей, инвалидов и из госбюджета либо из средств госкомпаний платит сумасшедшие деньги, ты хотя бы относись к ней с уважением. Выучи для начала местный язык, как все наши легионеры в НХЛ. Как же! Пюре, мама, курица и одно матерное… вот четыре слова, которые соизволил запомнить Умарк за шесть сезонов в России.

А его лицемерное прощальное письмо в инстаграме просто песня:

С первого дня меня и мою семью встречали в Уфе с распростертыми объятиями. Это место, где мои дети начали расти, и мы всегда будем носить его в сердце. Большое спасибо моим товарищам по команде, особенно №16, №92 и №70, которые были со мной все время. И спасибо вам, болельщикам. Вы были удивительны, без вас хоккей не может быть веселым. У меня всегда будет зеленое сердце, где бы я ни играл. Спасибо!

Ну да, вывез в социалистическую, благополучную Швецию десяток миллионов бюджетных долларов из страны, где миллионы людей прозябают за чертой бедности, теперь можно и спасибо сказать. Но даже из этих нескольких строк просто прет изощренным высокомерием.

Представьте, что это был бы Александр Овечкин и о Бэкстреме, Карлсоне, Оши сказал бы: «Большое спасибо моим товарищам по команде, особенно №19, №74 и №77, которые были со мной все время». Как «ЛЕГЕНДА» сделал это, имея в виду Максима Майорова, Захара Арзамасцева и Теему Хартикайнена.

«…Особенно №16, №92 и №70»… Странно. Провел пять лет в клубе. Но запомнил лишь номера. Как в концлагере», прочитал я в комментариях болельщиков.

Народ не обманешь.

«Чик-зарядка» и «Славия-Мозырь». Это все, что осталось от спортивного ТВ Практические все соревнования поотменяли, а значит телеканалы лишились главного спортивного ресурса – прямых трансляций. Как же они выкручиваются? 26.03.2020 19:00 Футбол Тигай Лев
Еще по теме:
«Рух» на своем поле проиграл «Энергетику-БГУ» «Торпедо-БелАЗ» обыграло бобруйскую «Белшину» Дарко Бодул: К счастью, люди не воспринимают слова Лукашенко о коронавирусе всерьез
4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Капризов и Яшкин, до свидания! КХЛ объявила о завершении сезона Сезон-19/20 завершен. Досрочно. Президент КХЛ Алексей Морозов сделал соответствующее заявление на сайте лиги. О распределении мест будет сообщено дополнительно после заседания совета директоров. 25.03.2020 14:00 Хоккей Домрачев Владислав
Династию остановили на взлете. Звезды ЦСКА и сборной уедут в НХЛ уже в этом сезоне Досрочно прерванный чемпионат КХЛ усилит отток российских игроков за океан. 27.03.2020 16:00 Хоккей
Еще по теме:
Никита Сошников: Есть досада, что мы не сыграем в серии с «Ак Барсом» Каспарс Даугавиньш: Надеялся, что «Спартак» предложит хоть какой-то контракт «Салават» – Умарку: До встречи, легенда (видео)
Чалов войдет в топ-5 крупнейших трансферов из РПЛ – дороже Аршавина и Павлюченко (видео) Гинер наверняка уже пожалел, что отказал «Кристал Пэлас» в приобретении форварда. Ближайшим летом у него будет второй шанс. 26.03.2020 21:00 Футбол Зибрак Артем
Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Роман Зобнин: Попав в «Спартак», не мог привыкнуть к красно-белым цветам Полузащитник «Спартака», находящийся в эти дни, как и вся команда, на карантине, ответил на вопросы болельщиков. 27.03.2020 16:00 Футбол Григорьевская Юлия
Иржи Ярошик: Не испугался бы возглавить ЦСКА, но пока – рано Бывшего полузащитника ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Челси» пандемия коронавируса застала в родной Чехии, куда ему позвонил наш корреспондент. 26.03.2020 18:00 Футбол Августин Александр
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Вирус их не изменит. «Барса» и «Реал» снова готовят трансферы на 100 миллионов Несмотря на тяжелое положение в экономике в связи с эпидемией коронавируса, суперклубы не хотят отказываться от безумных трат на трансферы 27.03.2020 09:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Новости
14:18 Футбол Дмитрий Черышев: У Дениса все хорошо, коронавируса нет
14:02 Хоккей Жена Овечкина – о поведении москвичей во время коронавируса: Люди, вы чего? (видео)
13:46 Футбол Карло Анчелотти: Если все игроки поддерживают форму, то даже четырех дней хватит, чтобы сыграться
13:43 ММА Фабрисио Вердум: Нурмагомедов «разобьет» Фергюсона
13:31 Футбол Анзор Кавазашвили: Селихову нужно искать клуб, где бы он был основным вратарем
13:18 Футбол Форвард «Метца» Диалло летом может оказаться в одном из клубов АПЛ
13:17 Биатлон Первый тренер Логинова: И у меня, и у дочки отрицательный анализ на коронавирус
13:06 Футбол Роналду пошел на понижение зарплаты, он потеряет почти четыре млн евро
13:05 Футбол Лоренцо Инсинье: Огромный опыт Гаттузо в качестве игрока помогает команде развиваться
12:55 Футбол СМИ: «Зенит» решил продлить контракт с Семаком
12:49 Легкая атлетика Централизованные сборы сборной России были прерваны в связи с коронавирусом
12:42 Бокс Бои с участием Поветкина и Усика перенесли из-за коронавируса
12:16 Футбол Лотар Маттеус: Прекрасно представляю себе переход Санчо в «Баварию»
12:15 ММА Алдо – о поединке с Сехудо: Он завершится очень быстро, нокаутом в первом раунде
12:04 Футбол Ведущие игроки «Ювентуса» согласились с предложением Кьеллини сократить зарплату
11:45 Футбол Стало известно о трех возможных вариантах возобновления чемпионата Испании
11:28 Биатлон Халиуллина находится в больнице с подозрением на коронавирус
11:19 Футбол Педро – о карантине: Тяжело не иметь возможность быть рядом со своими родственниками
11:00 Футбол «Реал» готов продать Васкеса
10:43 Футбол «Наполи» желает продлить контракт с Ди Лоренцо
Золотой дождь от Трампа: американцы получат по 260 тысяч рублей ($3,4 тыс). А мы?
Неделя Ростова: коронавирус в регионе, штрафы за несоблюдение карантина и меры борьбы
Осторожно, фейк! Как мировая инфодемия добралась до Нижнего Тагила
У шестого жителя Ставрополя заподозрили коронавирус
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика