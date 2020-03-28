Зарипова боготворят в Казани. Но нужен ли он Квартальнову?

Зарипов едва ли не громче всех призывал к закрытию сезона. Капитан «Ак Барса», которому 27 марта исполнилось 39 лет, пропустил весь первый круг плей-офф.

И неизвестно, вышел бы на лед во втором – против «Салавата Юлаева». На этот счет оставались большие сомнения. Ведь в «зеленом дерби» пленных не берут. Тем паче в плей-офф. Тем паче игра команд Дмитрия Квартальнова в кубковых матчах упрощается, и тренеру нужны не «художники», а штыки.

Регулярный сезон Зарипов провел хорошо, забил 13 голов, больше только у Станислава Галиева (16) и Эмиля Галимова (14). Записной лидер Джастин Азеведо наколотил ту же чертову дюжину шайб.

Сейчас Зарипов ведет переговоры о продлении контракта. Разумеется, перед глазами пример его друга Сергея Мозякина, которому «Магнитка» предложила зарплату в 4,5 раза меньше прежней. 40 миллионов рублей при жестком потолке зарплат – сумма неплохая. Интересно, согласился бы на такие условия Зарипов, у которого статистика скромнее, чем у Мозякина?

И согласится ли оставить его в команде Квартальнов? Думается, досрочное завершение сезона лишь укрепило позиции тренера в клубе. Он вышел победителем в Восточной конференции, правда, отдав ЦСКА в последнем матче «регулярки» Кубок континента. Не удивлюсь, если Квартальнову предоставят карт-бланш на селекцию. В голову к Дмитрию Вячеславовичу не залезешь. Но хочу напомнить, что ему не особенно был нужен в ЦСКА сам Александр Радулов.

У Квартальнова есть обойма неприкасаемых – Кирилл Петров, Виктор Тихонов, Михаил Фисенко. Второе дыхание открылось у Эмиля Галимова. Семимильными шагами прогрессирует молодой Артем Галимов (однофамилец Эмиля). Его 13 голов – тому свидетельство. На тренерском доверии растет Дмитрий Воронков.

Вряд ли Квартальнов откажется от таких кубковых бойцов, как Азеведо, Мэтт Фрэттин, Патрис Кормье…

Зарипов – гордость Татарстана, его называли лучшим спортсменом республики. Сам он хочет продолжить карьеру. У него есть цели и задачи – обойти по матчам за «Ак Барс» Алексея Морозова, догнать и перегнать в снайперской гонке чемпионатов страны самого Бориса Михайлова с его 428 голами. Сейчас у Зарипова – на восемь меньше. Напомню, на недосягаемой вершине – Мозякин с 542 заброшенными шайбами.