В «Магнитке» режут. Пока контракты - Советский спорт
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29 марта 2020 18:30ХоккейДомрачев Владислав

В «Магнитке» режут. Пока контракты

В «Металлурге» включили режим жесткой экономии. Лидерам предложили новые финансовые условия, в разы меньше прежних. Не все на них согласились.  

Сменивший уволенного по ходу досрочно завершившегося сезона Геннадия Величкина Сергей Ласьков сразу удивил. Не только безапелляционными заявлениями на разные хоккейные темы (чего только стоит тема зарплаты Ковальчука), в которых он попросту некомпетентен. Новый босс решил экономить буквально на всем. Накануне московского матча с ЦСКА Ласьков обнаружил, что почти вся команда пропустила ужин в отеле. Очевидно, игроки трапезничали в более привлекательных местах, нежели гостиница. Ситуация не из ряда вон. Однако гендир возмутился: «А за что мы тогда платим деньги?!».

Президент клуба Виктор Рашников отдал на откуп Ласькову трансферную кампанию. Тот сражу урезал зарплаты звездам, предложив им по 40 миллионов рублей. В том числе и Сергею Мозякину, отработавшему свой контракт от и до.

Сторона главного в истории КХЛ и всех отечественных чемпионатов бомбардира не согласилась на столь унизительные условия. «Советский спорт» писал, что Мозякин готов был играть за 60 плюс бонусы.

Его примеру последовал 26-летний защитник Виктор Антипин, зарабатывавший 125 миллионов. Воспитанник Магнитогорска против троекратного понижения щаработка и подыскивает себе новую команду.

А его партнеры Николай Кулемин и Егор Яковлев (тоже доморощенные хоккеисты) приняли новые условия. В противном случае с ними разорвали бы контракт, выплатив установленную регламентом компенсацию. Вряд ли бы первый из них, которому 14 июля исполнится 34 года, подыскал бы себе клуб даже за 40 миллионов. Поэтому и пошел на понижение. Как и 28-летний Яковлев. Последний, впрочем, заявил по горячим следам, что в НХЛ так ни за что не поступили бы. И по возвращении из «Нью-Джерси» у него были долгосрочные привлекательные предложения от клубов КХЛ.

Предъявлять претензии новому гендиректору «Металлурга» можно сколько угодно. Он насмерть стоит на своем, за тем и поставлен (простите за каламбур) на эту должность. Просто Ласьков делает то, что ему предписано президентом и владельцем клуба.

Буквально день назад новый контракт подписал форвард Богдан Потехин, тоже из доморощенных. Его вернули из «Куньлуня» забытого, но он в родной среде расцвел. Плей-офф Потехин завершал с нашивкой «А» на свитере, которая перекочевала с джерси Кулемина, нетрудно понять, по какой причине.

Дурной пример, как известно, заразителен. Интересно, как поступят в клубах с игроками, имеющими тяжелые зарплаты? Как их втиснут под жесткий потолок?

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