В «Магнитке» режут. Пока контракты

Сменивший уволенного по ходу досрочно завершившегося сезона Геннадия Величкина Сергей Ласьков сразу удивил. Не только безапелляционными заявлениями на разные хоккейные темы (чего только стоит тема зарплаты Ковальчука), в которых он попросту некомпетентен. Новый босс решил экономить буквально на всем. Накануне московского матча с ЦСКА Ласьков обнаружил, что почти вся команда пропустила ужин в отеле. Очевидно, игроки трапезничали в более привлекательных местах, нежели гостиница. Ситуация не из ряда вон. Однако гендир возмутился: «А за что мы тогда платим деньги?!».

Президент клуба Виктор Рашников отдал на откуп Ласькову трансферную кампанию. Тот сражу урезал зарплаты звездам, предложив им по 40 миллионов рублей. В том числе и Сергею Мозякину, отработавшему свой контракт от и до.

Сторона главного в истории КХЛ и всех отечественных чемпионатов бомбардира не согласилась на столь унизительные условия. «Советский спорт» писал, что Мозякин готов был играть за 60 плюс бонусы.

Его примеру последовал 26-летний защитник Виктор Антипин, зарабатывавший 125 миллионов. Воспитанник Магнитогорска против троекратного понижения щаработка и подыскивает себе новую команду.

А его партнеры Николай Кулемин и Егор Яковлев (тоже доморощенные хоккеисты) приняли новые условия. В противном случае с ними разорвали бы контракт, выплатив установленную регламентом компенсацию. Вряд ли бы первый из них, которому 14 июля исполнится 34 года, подыскал бы себе клуб даже за 40 миллионов. Поэтому и пошел на понижение. Как и 28-летний Яковлев. Последний, впрочем, заявил по горячим следам, что в НХЛ так ни за что не поступили бы. И по возвращении из «Нью-Джерси» у него были долгосрочные привлекательные предложения от клубов КХЛ.

Предъявлять претензии новому гендиректору «Металлурга» можно сколько угодно. Он насмерть стоит на своем, за тем и поставлен (простите за каламбур) на эту должность. Просто Ласьков делает то, что ему предписано президентом и владельцем клуба.

Буквально день назад новый контракт подписал форвард Богдан Потехин, тоже из доморощенных. Его вернули из «Куньлуня» забытого, но он в родной среде расцвел. Плей-офф Потехин завершал с нашивкой «А» на свитере, которая перекочевала с джерси Кулемина, нетрудно понять, по какой причине.

Дурной пример, как известно, заразителен. Интересно, как поступят в клубах с игроками, имеющими тяжелые зарплаты? Как их втиснут под жесткий потолок?