Ответ Фастовскому и его «Сибири»: не нужна сборная, живите и стройте новый дворец за свои деньги - Советский спорт
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30 марта 2020 19:33ХоккейСлавин Виталий

Ответ Фастовскому и его «Сибири»: не нужна сборная, живите и стройте новый дворец за свои деньги

Что ни день, то новое и новое подтверждение, что КХЛ с ее топ-менеджерами продолжают припеваючи жить в своем коммунистическом зазеркалье.

Где люди все имеют не по труду и за свои кровно заработанные, а по щучьему велению и их хотенью. Последним на днях мощно подставился генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский.

- Я очень хочу, чтобы в российском чемпионате никогда больше не звучала фраза: «Базовый клуб сборной». Это то, что больше всего мешает как раз развитию хоккея, - ничтоже сумняшеся заявил на прошлой неделе в СМИ новосибирский революционер.

Тут можно ограничиться одним-единственным замечанием, например, таким:

- Я очень хочу, чтобы в российском чемпионате никогда больше не звучала фраза: «Региональные власти выделили профессиональному клубу Игрек ХХХ миллионов рублей, к чему госкомпании добавили ХХХ миллиардов рублей». Это то, что больше всего мешает как раз развитию хоккея.

Но пока нефть не рухнула до десяти долларов за баррель, об этом остается только мечтать. А потому разовью свою – уж извините за банальность и надоедливость – простую как кирпич мысль.

Я понимаю, если бы подобную ересь – или, как он сам ее назвал, крамолу – выдал очередной дилетант-младореформатор. Но вы, Кирилл Валерьевич?! Вы же почти мой ровесник. Наверное, даже Супересерию-1972 помните. Не говоря уже о непобедимой Красной машине.

Хотя нет. Согласен – почти непобедимой. Но вы-то, Кирилл Валерьевич, прекрасно знаете, за счет чего американские студенты сотворили главную сенсацию в истории хоккея. Потому что в США идею ненавистного вам базового клуба сборной перед домашней Олимпиадой возвели в абсолют. Полгода Херб Брукс натаскивал своих мальчишек на самую важную битву их жизни. Когда она наступила, в ее решающие минуты, каждый из его парней знал, что делать, равно как каждый был абсолютно уверен друг в друге. А вот наша сборная рассыпалась в третьем периоде на молодых и ветеранов, на армейцев, спартаковцев, динамовцев… Да и тренеры, как сам позже признал Виктор Тихонов, поплыли.

Или другой пример, когда мы, наоборот, в последний момент избежали вселенского позора. Я об этом сто миллионов раз писал, а потому ограничусь самоцитированием из заметки по итогам Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

1. Секрет нашего успеха по-прежнему в планомерной длительной подготовке. Впервые с 1992 года сборная готовилась к Играм по апробированной советской методике и сразу вернула олимпийскую корону. «Физика» определяет все, что доказал и Пхенчхан: в овертайме немцы попросту встали.

2. В нашем чемпионате обязательно должен быть базовый клуб сборной, а лучше – два, как сейчас, или три – например, еще «Ак Барс». Без сыгранных связок, накатанного большинства-меньшинства, отработанных тактических моделей нам на крупных турнирах делать нечего.

3. Предыдущий пункт чрезвычайно важен и для тренера. Ведь что нас спасло в последние пару минут? Знарок досконально знал возможности всех своих игроков! Если бы, условно говоря, в Сочи у Билла в подобной ситуации гарантированно вышли бы Овечкин, Малкин, Ковальчук, Дацюк, то Знарок выпустил помимо уже надежных Гусева и Капризова вроде бы неприметных Зуба, Зубарева и Каблукова – и они спасли, считайте, честь всех олимпийцев России!

А кто-то удивлялся, зачем брали Каблукова – вот ради этого Знарок его и брал, потому что по клубной работе прекрасно знал как его возможности, так и потенциал других 14 представителей СКА. Вот для того и нужен базовый клуб и неосвобожденный тренер, чтобы в критический момент в матче всей жизни нескольких поколений наших игроков и болельщиков в считанные мгновения принимать единственно правильные решения. Чего, кстати, не хватило немцам и прежде всего их необстрелянному тренеру Штурму. Имея на фигуру больше за три хода до конца партии, опытный гроссмейстер проигрывать не имеет права.

4. Только после провала в Сочи до всех наконец дошло, что все наши беды не только от НХЛ, с которой мы ничего поделать не можем, а прежде всего - КХЛ. Лига, которая финансируются государством, с первых дней существования объявила войну национальной команде. Как следствие - два самых жестоких за всю историю фиаско в олимпийских Ванкувере и Сочи. Только после этого до верхов дошло, что превыше всего должны быть интересы сборной: итог – четыре медальных ЧМ и золото ОИ.

5. Вообще-то КХЛ пришла пора упразднить. Нашему хоккею от нее по-прежнему только вред. С какой стати мы финансируем клубы Латвии, Словакии, Финляндии?! Нам в своей стране некуда деньги девать? Надо вернуться к привычному чемпионату страны, может быть, открытому (для наших друзей из Минска и Астаны) с традиционным вылетом-входом клубов из топ-лиги в нижнюю. Хотите свою коммерческую лигу? Нет проблем – стройте дворцы, учреждайте клубы, платите игрокам астрономические зарплаты… Но строго за свои личные деньги! Государство не должно содержать профессиональный спорт. Наоборот, он через налоги должен содержать государство. Как НХЛ щедро пополняет бюджет США и Канады. А если вы по-прежнему сидите на шее у госкомпаний, так и делайте то, что выгодно исключительно отечественному хоккею и его вершине – национальной сборной.

После той заметки минуло более двух лет, а ничего не изменилось. За исключением того, что словаки без российских денег тут же загнулись. А сборная России, скоропостижно весной поменяв тренера и провалив подготовку, закономерно слила ЧМ-2018. Зато на ЧМ-2019 вновь взошла на пьедестал благодаря сыгранной с детства связке Кучеров – Гусев, а также работягам из ЦСКА. При этом Ови, Кови и прочие Малычи по традиции ничего не показали.

Кирилл Валерьевич, пусть вам интересы сборной по барабану, но вы со своей «Сибирью» когда-нибудь пробовали жить строго на свои деньги – те, что сами заработали, а не на те, что тупо через госбюджет и госкомпании вынули из карманов детей, пенсионеров, инвалидов? Вы давно сетуете, что у вас дворец очень старенький и маленький. Так чего же не взяли кредит в банке и не построили новый? Но нет, вы ждете, когда государство подарит вам арену к молодежному чемпионату мира-2023. Кстати, на интересы молодежной сборной России вам тоже с высокой колокольни?

И еще. В 1960-70-е годы в СССР был базовый клуб сборной – ЦСКА. Но от этого чемпионат Союза интриги нисколько не терял. Армейцев регулярно покусывали «Спартак», четырежды становившийся чемпионом, «Крылья Советов» (чемпион-1974), «Динамо» московское и рижское, «Химик», даже «Автомобилист»…

Кто спорит, любую хорошую идею можно довести до абсурда. Что и сделали в 80-е годы, когда в ЦСКА Тихонова собрали вообще всех сильнейших игроков со всего СССР, и золотые медали можно было вручать до старта чемпионата. Этот бред тогда бумерангом ударил и по сборной, проигравшей ЧМ-1985 и ЧМ-1987.

Но сейчас такое ведь невозможно! У нас по крайней мере есть четыре клуба с примерно равными финансовыми возможностями – СКА, ЦСКА, «Ак Барс», «Магнитка». Грядущий твердый потолок зарплат в 900 млн рублей еще более уравняет шансы. Если разобраться, директивного базового клуба сборной не было уже в последнем сезоне. СКА или ЦСКА становятся им по факту числа приглашенных оттуда в сборную игроков.

Так что Фастовский со своей «крамолой» опоздал лет на пять.

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