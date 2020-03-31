Охотники за головами. Кого будут стремиться получить топ-клубы в это межсезонье

Но есть и те, кто заявил о себе в этом, не до конца сыгранном, чемпионате и может рассчитывать на хорошее предложение. За кем же будут охотится менеджеры клубов КХЛ в надежде переманить талант и усилить свою команду:

Дамир Жафяров, «Торпедо» (Нижний Новгород)

То, что Нижний Новгород в этом межсезонье лишится одного из лучших бомбардиров, сомнений не вызывает. Неплохо проведенный сезон, а также выступление за сборную на Евротуре заметно подогрели интерес топ-клубов КХЛ к талантливому форварду. Есть слухи, что Дамир задумывается и про НХЛ. Но вряд ли нападающий туда отправится – отъезд за океан ведущих игроков ряда клубов дает возможность для роста и получения места в первых звеньях сильнейших команд КХЛ.

Дмитрий Яшкин, «Динамо» (Москва)

Получить такого форварда к себе в команду мечтает любой тренер КХЛ. В прошлом межсезонье московское «Динамо», определенно, сделало лучшее приобретение. За 58 игр регулярки Дмитрий выбил 63 (31+32) очка. Не сник Яшкин и в плей-офф – 6 игр, 6 очков. Решающая шайба в первом раунде против «Спартака» тоже его. Многие говорили, что КХЛ – не уровень чеха с русскими корнями. А вот Владимир Крикунов, наставник бело-голубых отметил, что Яшкину посчастливилось играть в связке с Шипачевым – одним из лучших центрфорвардов лиги. У Вадима еще год контракта с «Динамо», а вот у 23-го номера он подходит к концу. Продолжит ли Яшкин выступать за бело-голубых или рассмотрит предложения других клубов? Большинство экспертов склоняется ко второму варианту, и клубы эти скорее всего будут из НХЛ.

Андре Петерссон, «Динамо» (Москва)

Шведа переманили из «Барыса» в московское «Динамо» с мыслью, что он сможет заменить ушедшего Кагарлицкого. И Андре не подвел, став одним из ведущих игроков состава, а также в очередной раз доказал, что является незаменимым во время плей-офф. Если в прошлом году Дмитрия Кагарлицкого критиковали за слабое выступление в Кубковом розыгрыше, то Петерссон за 6 игр «наколотил» 5 шайб и сделал передачу. Вообще, если посмотреть на выступления Андре в плей-офф в последние годы, складывается впечатление, что у нападающего в этот период открывается второе дыхание – его статистика совсем недурна! Будут ли предложения у Петерссона? Наверняка, но, скорее всего «Петя», как называются Андре одноклубники, останется в бело-голубых цветах. У него и тут все хорошо.

Вячеслав Войнов, «Авангард» (Омск)

Несмотря на неоднозначный сезон, Вячеслав Войнов остается одним из топовых защитников КХЛ. Да, у него все чаще и чаще случаются провалы в обороне, но действия хоккеиста в атаке, если не компенсируют, то хоть как-то уравновешивают его игру. По слухам, Войнов может покинуть «Авангард». Хоккеист был бы не против отправиться за океан, то ждут ли его там? Может быть там Вячеслав и смог бы перезапустить карьеру – он не мальчишка, но 30 лет преклонным возрастом не назовешь уж точно. А вот репутация, которую так ценят в НХЛ, подмочена. Дело о домашнем насилии, несколько месяцев тюрьмы и год дисквалификации – вряд ли полностью забыты. Войнову лучше остаться в России. Для попадания в Тройной Золотой клуб Вячеславу не хватает золота чемпионата мира. Через команду КХЛ попасть в сборную будет несложно, а получить контракт от кого-то из топ-клубов не должно составить труда.

Стефан Да Коста, «Локомотив» (Ярославль)

В этом сезоне выступал за «Локомотив». Ситуация в Ярославле была непростая – за регулярку сменилось три наставника. Этим ли объяснить то, что статистика Да Косты снизилась? Или тем, что «Локомотив» ему не совсем подошел? По какому пути покатит «паровоз» в ближайшем будущем неизвестно, ищут главного тренера. Что делать Да Косте? Следить за новостями из Ярославля и рассматривать предложения других клубов. Главное – не пролететь с выбором. Стефан может и должен быть лидером. Сидеть полсезона на лавке в ротации в клубе-фаворите или играть первую скрипку в клубе с амбициями? Переведите ему поговорку: «Мал золотник, да дорог».

Найджел Доус, «Автомобилист» (Екатеринбург)

Любимец Нур-Султана, любимец Екатеринбурга, Доус – одна из ярких звезд КХЛ. Два года форвард провел в «Автомобилисте». Контракт истекает, и, по некоторой информации, продлевать его не собираются. Всему виной провальный плей-офф, в котором Найджел не смог помочь команде, пять игр и всего одна передача. Но стоит ли разбрасываться игроками такого уровня? Да, кубковый розыгрыш командой из Екатеринбурга провален. Но кто был за рулем автомобиля, привезшего их в плей-офф? В регулярке Доус невероятно крут: 59 игр – 50(20+30) очков. Год назад было лучше, но разве этот результат плох? Думается, что у Найджела будет из чего выбирать.

Александр Кадейкин, «Салават Юлаев» (Уфа)

К форварду еще в прошлом сезоне проявлял интерес СКА. Сейчас же все склоняются к тому, что Кадейкин рванет в «Детройт Ред Уингз», которому принадлежат права на игрока в НХЛ. Есть ли смысл? Да, если Александр готов идти к мечте через АХЛ. Лишь малое число российских хоккеистов, уезжающих в НХЛ, могут рассчитывать на место в основе.

Александр Барабанов, СКА (Санкт-Петербург)

В последнее время хоккейные новости то и дело перемигиваются друг с другом сообщениями об интересе к Барабанову со стороны то одного, то другого клуба НХЛ. Агент Дэн Мильштейн сказал, что Александр сам будет принимать решение о том, где продолжит карьеру. Воспитанник петербургского хоккея обладает прекрасным катанием и универсальными качествами – он и игровик, и черновой работы не гнушается. Решится ли Барабанов на переезд? Наверняка, СКА будет бороться за своего форварда.

Эмиль Гарипов, «Авангард» (Омск)

Когда-то во время интервью Эмиль признавался мне, что готов играть за «Ак Барс» всю карьеру. Вот только в Казани не разделили желание Гарипова. В сезоне ему попросту не давали играть, поэтому переход в «Авангард» - прекрасный исход ситуации для Эмиля. В омском клубе первым номером является Игорь Бобков. Пришедшему Гарипову удалось сыграть всего 11 матчей за ястребов. Но возможность подвинуть Игоря у Эмиля есть. Вспомните неудачное выступление Бобкова в серии с «Салаватом». Однако, пока контракт у Гарипова подходит к концу. Не стоит и забывать про Александра Судницына – у него пока тоже контракт с Омском, и это соглашение тоже истекает в апреле. Откуда получит предложения Гарипов и где продолжит карьеру? Скоро узнаем.

Денис Вихарев, «Адмирал» (Владивосток)

Главная «причина» классного выступления «Адмирала» на старте сезона. Форвард моряков в некоторые отрезки буквально феерил, даже становился лучшим нападающим недели в КХЛ. И пусть статистика в 37(17+20) очков в 55 матчах не такая как у лидеров лиги, но это точно прорыв для Дениса. Думается, что теперь Вихарев подпишет одностороннее соглашение и, возможно, с каким-то другим клубом, находящимся ближе к середине турнирной таблицы. Единственное, что может смутить потенциальные работодателей – пока это первый сезон Вихарева с такими показателями, раньше его выступления были значительно скромнее.

Сергей Толчинский, ЦСКА (Москва)

Контракт с армейцами заканчивается, но врядли ЦСКА захочет расставаться с форвардом. Хотя не так давно красно-синие не спешили подписывать Толчинского, долго держали на просмотровом контракте. Статистика игрока (22 очка (14+8) в 40 играх регулярки) была бы лучше, но ротация в ЦСКА не дает показать все в максимальном объеме. Возможно, переход Сергея в другой клуб, не с такой длинной лавкой, сделал бы из него одного из лидеров команды. Если Толчинский останется в ЦСКА, то отъезд ведущих хоккеистов нападения в НХЛ поможет форварду чаще получать игровое время.

Павел Порядин, «Нефтехимик» (Нижнекамск)

Что же здесь делает Порядин, спросите вы? У него же контракт с «Нефтехимиком» до 2021 года. Но и у Самонова, и у Аалтонена были контракты с «Витязем». Однако, ничего не помешало оказаться этим игрокам в СКА в середине регулярки. Думаю, что при огромном желании «выковырять» Павла из Нижнекамска получится. А желание это наверняка есть – парень ярко заявил о себе во время выступления за сборную на Шведских хоккейных играх. На том турнире он, определенно, был лучшим в составе «Красной машины». После этого этапа Евротура Порядин попал на карандаш менеджеров топ-клубов.