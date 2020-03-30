Пойдет ли Атюшов на 25-й «круг»? Ветеран может установить отечественный рекорд долгожительства - Советский спорт
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30 марта 2020 21:57ХоккейДомрачев Владислав

Пойдет ли Атюшов на 25-й «круг»? Ветеран может установить отечественный рекорд долгожительства

Профессор Игорь Ларионов в эмоциональном интервью по горячим следам МЧМ-2020 заявил: «В КХЛ засилье ветеранов».

В досрочно ушедшем сезоне в лиге играла дюжина хоккейных долгожителей. Обсудим их перспективы продолжить карьеру.

Павел Дацюк
41 год
Нападающий
«Автомобилист»

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Волшебник не вписался в тренерскую концепцию Андрея Мартемьянова. Не сработался с капитаном команды Найджелом Доусом. Ждем, когда член «Тройного золотого клуба» объявит о завершении карьеры. Его сватают в топ-менеджеры «Автомобилиста».

Виталий Атюшов
41 год
Защитник
«Нефтехимик»

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Прошлый сезон стал для капитана «Нефтехимика» 24-м в чемпионатах страны. Контракт с клубом из Нижнекамска истекает, однако ветеран заявил, что вешать коньки на гвоздь и зачехлять клюшку не собирается. Следующий чемпионат станет для чемпиона мира 25-м в отечественном хоккее. А он сам – рекордсменом.

Максим Афиногенов
40 лет
Нападающий
«Динамо» М

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Главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов похвалил «физику» своего ветерана. Почти весь сезон-2019/2019 он пропустил, а в прошлом играл в щадящем режиме. Тем не менее забил 8 голов, отличился и в плей-офф, его шайба принесла победу в пятом матче серии со «Спартаком». Вопрос с продлением контракта пока открыт.

Александр Еременко
39 лет
Вратарь
«Динамо» М

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На дважды MVP плей-офф рассчитывали как на бэкапа и дядьки наставника молодого Ивана Бочарова. Но неистовый Иван так провел концовку регулярного чемпионата, что заставил Еременко выйти из тени на первый план. Серию со «Спартаком» Александр провел настолько уверенно (он сыграл пять из шести матчей), что заработал новый контракт. Похоже, «Динамо» сохранит вратарскую бригаду.

Дмитрий Калинин
39 лет
Защитник
«Трактор»

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Трехкратный чемпион мира, носивший капитанскую нашивку в «Спартаке» и «Тракторе», пока не принял решение о продолжении карьеры. Думается, найдутся клубы, заинтересованные в его услугах. Главным образом - дальневосточные.

Алексей Терещенко
39 лет
Нападающий
«Авангард»

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В декабре трехкратный чемпион мира подписал контракт с «Авангардом» после трех матчей на просмотровом соглашении. Наставник омичей Боб Хартли даже предположил, что Терещенко может вообще ни разу не выйти на лед. Его час пробил в шестом матче серии с «Салаватом Юлаевым». Ветеран вел за собой молодого Александра Яремчука и даже отметился результативной передачей. Однако новый контракт Терещенко – в тумане.

Александр Попов
39 лет
Нападающий
ЦСКА

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Сан Саныч остался еще на один сезон в чемпионской команде, чтобы вторично завоевать Кубок Гагарина. Не удалось по независящим от него причинам. Он выходил на лед реже, чем в прошлом чемпионате, кое-кто его даже критиковал. Однако Попов был нужен армейской команде и ее тренеру. Как нужен был и «Авангарду», предлагавшему ему вернуться в родной клуб летом 2018 года. Контракт с ЦСКА у него заканчивается, а планы на будущее ветеран пока не обнародовал.

Данис Зарипов
39 лет
Нападающий
«Ак Барс»

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Капитану «Ак Барса» и самому почитаемому спортсмену Татарстана трудно выживать в творческой лаборатории Дмитрия Квартальнова. Досрочное завершение сезона окончательно развязало тренеру руки в комплектовании команды. Найдется ли в ней место ветерану? Вопрос… Сам Зарипов готов к новому вызову. Он не прочь завоевать шестой для себя Кубок Гагарина и перегнать в снайперской гонке чемпионатов страны самого Бориса Михайлова. Цель близка – каких-то 9 шайб.

Сергей Мозякин
39 лет
Нападающий
«Металлург»

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Капитан «Магнитки» был лучшим в команде как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф. Но получил унизительное предложение продлить контракт. Новый гендиректор клуба Сергей Ласьков на компромисс идти не желает. Поэтому прошлый сезон станет для Мозякина, которому 30 марта исполнилось 39 лет, последним в Магнитогорске. Однако он хочет еще на год продлить карьеру. В каком клубе? Ласьков успел отправить Мозякина в Ярославль. Но этот вариант видится маловероятным. Пока «Локомотив» возглавляет Юрий Яковлев. Нам лишь остается дождаться официальной информации.

Алексей Семенов
38 лет
Защитник
«Салават Юлаев»

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Габаритный защитник в этом сезоне играл не хуже, чем в прошлом. В условиях скудности рынка игроков обороны вполне может быть полезен команде из Уфы в следующем сезоне. Думается, у участника первой в НХЛ «Зимней классики» (он играл за «Эдмонтон» против «Монреаля») имеются и запасные аэродромы.

Василий Кошечкин
37 лет
Вратарь
«Металлург»

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Чемпион мира следующий сезон проведет в Магнитогорске. Его контракту пока ничто не угрожает. Хотя попытки урезать ему зарплату предпринимались. Несмотря на возраст, Кошекин незаменим в «Магнитке». Он переиграл всех сменщиков. Сейчас «Металлург» пытается вернуть Артема Загидуллина из фарм-клуба «Калгари», обещая ему как минимум 50 процентов игрового времени. А на повестке дня у Васи и личное достижение – до 100-го «сухаря» в чемпионатах страны (в элите) ему осталось всего четырежды сохранить ворота на замке.

Алексей Бондарев
37 лет
Защитник
«Авангард»

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Решающий гол в уфимские ворота, забитый год назад в финале Восточной конференции, укрепил кредит тренерского доверия к защитнику-ветерану. «Регулярку» Бондарев провел на приличном уровне, в плей-офф был менее успешен. Впрочем, это относится ко всей омской команде. Вполне может рассчитывать на продолжение карьеры у Боба Хартли.

Александр Семин
36 лет
Нападающий
«Витязь»

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В начале сезона-2018/2019 главный тренер «Витязя» Валерий Белов хотел отчислить Семина. Форвард ответил 19 голами и 23 передачами (с учетом плей-офф). В ушедшем чемпионате Александр в статусе капитана подмосковной команды набрал 38 (18+20) очков. Правда, плей-офф пропустил, получив травму в концовке «регулярке». В «Витязе» считают, что у Семина появятся привлекательные предложения. От топ-клубов. Только вот сможет ли ветеран сохранить на новом месте работы запал? Несколько лет назад в чемпионской «Магнитке» это не удалось.

P.S. По ходу прошлого сезона объявил о завершении карьеры 37-летний защитник, бывший капитан «Авангарда» Евгений Медведев. Прошлый сезон пропустил защитник Илья Никулин, бывший капитан московского «Динамо», которому 12 марта исполнилось 38.

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