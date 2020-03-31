СКА терпит крушение в виртуальном плей-офф КХЛ - Советский спорт
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31 марта 2020 12:00ХоккейФедоровский Александр

СКА терпит крушение в виртуальном плей-офф КХЛ

«Советский спорт» листает ленту хоккейных новостей за последние сутки и смотрит в окно. На улице никого нет.

Начнут с плей-офф?

Игроки НХЛ разбрелись по видеочатам, где развлекают публику, как могут. Но как только тема обсуждения касается возобновления сезона, то все больше выдвигается версий о том, что регулярный чемпионат доигрывать не стоит, а начинать сразу с розыгрыша Кубка Стэнли. Понятно, что данные спичи принадлежат в основном тем игрокам, чьи команды находятся в зоне плей-офф.

Наши высоко не котируются

Первым номером драфта-2020 совершенно точно станет канадец Алексис Лафренье, а лучшим юниором по версии издания The Hockey News будет либо финский нападающий Аату Рату из «Кярпята», либо защитник Оуэн Пауэр или же центральный нападающий Кент Джонсон. Россияне в топ-10 юниоров не вошли, а вот в основном драфте Ярослав Аскаров («СКА-Нева») и Родион Амиров («Салават Юлаев») заползли в топ-20.

Врачи должны хорошо питаться

Добрые новости никто не отменял. Защитник «Монреаля» Джефф Петри и его супруга оплатят обеды для сотрудников медицинских учреждений города на сумму 2500 долларов. Для этого нужно лишь предъявить удостоверение врача. По последним данным в Канаде зафиксировано свыше пяти тысяч случаев заражения коронавирусом.

С кого еще скрутят голоса?

В КХЛ тем временем продолжается душераздирающий виртуальный плей-офф в котором уже успели выяснить накрутку голосов в пользу казахстанского «Барыса». В серии ЦСКА и «Динамо» настоящий замес, а вот в остальных трех противостояниях пока побеждает кто-то один. «Йокерит» и вовсе собрал голосов в два раза больше СКА и виртуально возвращается на два матча в Хельсинки, ведя в серии со счетом 2-0.

В НХЛ устроили настоящую битву логотипов из… домино. Оптимальное видео для того, чтобы основательно залипнуть над этим процессом.

Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин сравнил паузу в чемпионате с падением метеорита в Челябинске. Игрок находится сейчас на карантине в Милуоки, так как в последний момент не успел вернуться в Россию из-за отмены авиасообщений.

Напомним, что Тренин в составе «Предаторз» в этом сезоне провел 21 матч и набрал 6 очков.

Артемий Панарин в инстаграме подшутил над катанием Сергея Бобровского, отметив, что очевидно «Боб что-то подцепил». Все это, конечно, очень весело ровно до тех пор, пока все здоровы и вообще в каждой шутке есть доля шутки.

Чемпион мира в составе сборной Швеции голкипер Эдди Лэк принял решение завершить карьеру. 32-летний вратарь пропустил весь прошлый сезон из-за травмы бедра. В НХЛ швед провел 144 матча за «Ванкувер», «Каролину», «Калгари» и «Нью-Джерси», в которых 9 раз сыграл «на ноль» и всего четыре минуты не дотянул до отметки в восемь тысяч минут на льду.

Шедевр голкипера «Амура» Евгения Аликина признан лучшим спасением года в КХЛ. Летающая клюшка, «поплывшие» комментаторы, арбитр, фиксирующий взятие ворот и исчезновение шайбы – все это венчает подборку лучших вратарских сэйвов сезона. К просмотру!

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