Нож вместо клюшки, подружка вместо гантели! Что делают хоккеисты в режиме самоизоляции

Недавно нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук и его супруга Николь запустили отличный челлендж – домашние тренировки вместе. Илья делал приседания с утяжелением, в роли которого выступила жена, растяжку и другие упражнения. Эта идея быстро разлетелась, и инстаграм наполнился похожей зарядкой с налетом романтики. Вот и словацкий форвард «Северстали» Адам Лишка не остался в стороне – поддерживает тонус в компании своей подруги Ребеки.

Сам же Ковальчук соблюдает домашний режим самоизоляции и помимо тренировок посвящает освободившееся время детям.

Центрфорвард «Оттава Сенаторз» Артем Анисимов тоже проводит время в компании дочери Адрианы. К домашнему карантину они подошли творчески – занялись изобразительным искусством. Коллега по льду Михаил Сергачев, увидев фото, сразу же начал «троллить» Анисимова, утверждая, что руки Анисимова принадлежит левая снизу картина. Артем не стал переубеждать защитника! А некоторые подписчики отметили, что видят на ней скрытую рекламу «Макдональдса».

Внимательными оказались и подписчики Евгения Малкина. Форвард «Питтсбург Пингвинз» выложил фото перед бьюти-ритуалом бритья, и многие заметили марку пены. Это Gillete. Какая разница спросите вы? Да все дело в том, что Малкин – лицо их конкурента, бренда Nivea Man. Или рекламный контракт подошел к концу? Скоро узнаем. А пока супруга Анна попросила Евгения не слишком увлекаться во время бритья. «Брови только не трогай!», – написала Кастерова. Этот комментарий очень понравился поклонникам пары, которые отметили, что союз, построенный на взаимных шутках, самый крепкий.

Автором нового челленджа в хоккейной среде стал нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. Он предложил заменить клюшки на ножи, а ледовую площадку на кухню. Сам он уже приготовил пиццу и ждет остальных присоединившихся к кулинарной битве.

Тарасенко зовет всех на кухню за океаном, а в КХЛ есть свой «шеф-повар». Подписчикам защитника московского «Динамо» Андрея Миронова так понравились его истории с приготовлением шурпы и плова, что хоккеист записал для них полноценные видеорецепты. Кроме того, он серьезно задумался над созданием своего канала на просторах YouTube – уже и название готово! «Кудрявая Кухня»:

Форвард «Авангарда» Кирилл Семенов видимо тоже увлекся набирающей оборот кулинарной темой и отправился вместе с супругой Викторией в магазин за продуктами. Все меры безопасности ребята соблюдали четко.

А есть и те, кто вируса не так уж и боится. Конечно же, это суровые челябинские парни! Одноклубники Семенова Денис Зернов и Сергей Шумаков прогулялись по окрестностям малой Родины. «Отстреливаемся от вируса» – так подписал 69-й номер «ястребов» фото с танком.

Капитан «Салавата Юлаева» бесстрашный Григорий Панин тоже не сидит на месте – путешествует по России. Подписчики не успевают следить за передвижениями защитника Уфы. Крайний пост Григорий выложил из Оренбургской области. Там и совершил прогулку на лошади. Болельщики уже сравнили Панина с самим Салаватом Юлаевым.

Нападающий «Нефтехимика» Павел Падакин и его супруга Александра с юмором подходят к эпидемиологической ситуации. Костюм космонавта как ответ заканчивающимся маскам и перчаткам.