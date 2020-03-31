Нож вместо клюшки, подружка вместо гантели! Что делают хоккеисты в режиме самоизоляции - Советский спорт
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31 марта 2020 16:00ХоккейКузютина Елена

Нож вместо клюшки, подружка вместо гантели! Что делают хоккеисты в режиме самоизоляции

Домашние тренировки, кулинария и уход за собой – в обзоре соцсетей известных игроков.

Недавно нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук и его супруга Николь запустили отличный челлендж – домашние тренировки вместе. Илья делал приседания с утяжелением, в роли которого выступила жена, растяжку и другие упражнения. Эта идея быстро разлетелась, и инстаграм наполнился похожей зарядкой с налетом романтики. Вот и словацкий форвард «Северстали» Адам Лишка не остался в стороне – поддерживает тонус в компании своей подруги Ребеки.

Лишка

Сам же Ковальчук соблюдает домашний режим самоизоляции и помимо тренировок посвящает освободившееся время детям.

Ковальчук

Центрфорвард «Оттава Сенаторз» Артем Анисимов тоже проводит время в компании дочери Адрианы. К домашнему карантину они подошли творчески – занялись изобразительным искусством. Коллега по льду Михаил Сергачев, увидев фото, сразу же начал «троллить» Анисимова, утверждая, что руки Анисимова принадлежит левая снизу картина. Артем не стал переубеждать защитника! А некоторые подписчики отметили, что видят на ней скрытую рекламу «Макдональдса».

Анисимов

Внимательными оказались и подписчики Евгения Малкина. Форвард «Питтсбург Пингвинз» выложил фото перед бьюти-ритуалом бритья, и многие заметили марку пены. Это Gillete. Какая разница спросите вы? Да все дело в том, что Малкин – лицо их конкурента, бренда Nivea Man. Или рекламный контракт подошел к концу? Скоро узнаем. А пока супруга Анна попросила Евгения не слишком увлекаться во время бритья. «Брови только не трогай!», написала Кастерова. Этот комментарий очень понравился поклонникам пары, которые отметили, что союз, построенный на взаимных шутках, самый крепкий.

Малкин

Автором нового челленджа в хоккейной среде стал нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. Он предложил заменить клюшки на ножи, а ледовую площадку на кухню. Сам он уже приготовил пиццу и ждет остальных присоединившихся к кулинарной битве.

Тарасенко

Тарасенко зовет всех на кухню за океаном, а в КХЛ есть свой «шеф-повар». Подписчикам защитника московского «Динамо» Андрея Миронова так понравились его истории с приготовлением шурпы и плова, что хоккеист записал для них полноценные видеорецепты. Кроме того, он серьезно задумался над созданием своего канала на просторах YouTube – уже и название готово! «Кудрявая Кухня»:

Миронов

Миронов 2

Форвард «Авангарда» Кирилл Семенов видимо тоже увлекся набирающей оборот кулинарной темой и отправился вместе с супругой Викторией в магазин за продуктами. Все меры безопасности ребята соблюдали четко.

Семенов

А есть и те, кто вируса не так уж и боится. Конечно же, это суровые челябинские парни! Одноклубники Семенова Денис Зернов и Сергей Шумаков прогулялись по окрестностям малой Родины. «Отстреливаемся от вируса» так подписал 69-й номер «ястребов» фото с танком.

Шумаков

Капитан «Салавата Юлаева» бесстрашный Григорий Панин тоже не сидит на месте – путешествует по России. Подписчики не успевают следить за передвижениями защитника Уфы. Крайний пост Григорий выложил из Оренбургской области. Там и совершил прогулку на лошади. Болельщики уже сравнили Панина с самим Салаватом Юлаевым.

Панин

Нападающий «Нефтехимика» Павел Падакин и его супруга Александра с юмором подходят к эпидемиологической ситуации. Костюм космонавта как ответ заканчивающимся маскам и перчаткам.

Падакин

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