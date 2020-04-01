Хит из будущего. После него Александр Мальцев завершил карьеру - Советский спорт
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01 апреля 2020 08:00ХоккейДомрачев Владислав

Хит из будущего. После него Александр Мальцев завершил карьеру

История – первоапрельская, но правдивая. Веселая и грустная. Тренеру-чемпиону Олегу Знарку посвящается.

Время действия – 1 апреля 1984 года. Место действия – Малая спортивная арена в Лужниках. Событие – дерби «Динамо» - ЦСКА в чемпионате СССР, круг четвертый. На трибунах – 9000 зрителей, аншлаг. Действующие лица и исполнители: защитник ЦСКА Сергей Гимаев, нападающий «Динамо» Александр Мальцев, вратарь армейцев Владислав Третьяк, нападающие красно-синих Сергей Макаров, Владимир Крутов, голкипер бело-голубых Владимир Мышкин, их форвард Сергей Светлов, главный судья матча Николай Морозов.

…К тому времени армейцы досрочно обеспечили себе золотые медали, их триумфальное шествие по турнирной дистанции растянулось на 36 матчей.

«Динамо» сражалось со «Спартаком» и «Химиком» за медали. Забегая вперед, скажу: бело-голубым достались «деревянные» награды, серебро завоевали красно-белые, бронзу – сине-желтые.

Динамовцы решительно вознамерились прервать победную серию чемпионов, бело-голубые атаковали остро, яростно, им не хватало последнего штриха. Светлов выскочил один на один с Третьяком, но забыл… бросить, укатив с шайбой за ворота. Зал отреагировал свистом.

В середине третьего периода Крутов кистевым броском из-под защитника открыл счет, через 6 минут Макаров реализовал большинство, подкараулив отскок. 0:2.

Этим беды бело-голубых не ограничились. Гренадер Гимаев взял Мальцева на «вилы», провез с полплощадки и впечатал в борт. Двукратный олимпийский чемпион получил серьезную травму плеча и завершил не только сезон, но и карьеру.

- Что это было? – поинтересовался Мальцев у рефери Морозова.

- Это хоккей будущего, - объяснил судья.

- Да, но мы же в настоящем, - парировал Мальцев.

- Продолжать карьеру не имело смысла, в сборную меня не приглашали, поэтому я решил закончить, - признался знаменитый динамовец.

Этот диалог он воспроизвел в еженедельнике «Футбол-Хоккей».

Много лет спустя Гимаев поделился с автором этой заметки мнением о случившемся 1 апреля 1984 года:

- В то время хоккей был другим, разрешалось сажать на «вилы».

Летом «Динамо» возглавил Юрий Моисеев, бывший помощник и соратник Виктора Тихонова. В творческой лаборатории нового тренера ветерану Мальцеву выжить было бы проблематично.

Гимаев покинул ЦСКА через сезон, ушел доигрывать в ленинградский СКА.

…Эта история едва не всплыла 18 мая 2014 года на чемпионате мира в Минске. В матче против сборной Германии травму колена получил Александр Овечкин, который называл Мальцева своим кумиром. Участие нашего капитана в турнире оказалось под вопросом.

- Так бывает, это хоккей, правда, Наильич? – заявил на пресс-конференции главный тренер россиян Знарок, обращаясь к сидевшему на галерке Гимаеву.

- Бывает, как с Мальцевым… - это я с первого ряда напомнил о той самой истории.

- Не надо тявкать, - нанес упреждающий удар Сергей Наильевич.

- А что Мальцев? – неожиданно спросил меня Знарок.

Мальцев тогда был консультантом в «Динамо», его приглашали на все домашние матчи бело-голубых, с ним иногда советовался Знарок.

- Олег Валерьевич, давайте потом, не стану же я при всех рассказывать, - ответил ваш покорный слуга.

«Потом» длилось без малого шесть лет. Сегодня я решил отдать должок Знарку. Поведать историю «Гимаев vs Мальцев».

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