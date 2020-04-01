Вслед за «Адмиралом» и «Лучом» от государственной халявы нужно оторвать весь профессиональный спорт

Почти 30 лет наш спорт, в отличие от всей страны, живет в своем зазеркалье – не на то, что сам зарабатывает, а нагло грабя местные бюджеты и госкорпорации. Хватит этого бреда! Остается надеяться, что хоккейный «Адмирал» и футбольный «Луч» - первые ласточки здравого смысла.

Читаю комментарии – и диву даюсь. Печальная новость, жертва пандемии, страшные слова…

Люди, окститесь! Да это самое радостное известие в постсоветскую эпоху! Почему кто-то решил, что государство – то есть все мы! – должны содержать здоровенных бугаев, в том числе легионеров из благополучных стран, игрища которых интересуют жалкие проценты населения России?! Да еще платить им не стандартные, как в госучреждениях, ставки в реальные суммы, условно говоря, 100-150 тысяч рублей в месяц, а миллионы долларов?! Что за идиотизм?!

Хорошо, не устраивает вас сумма в 150 тысяч рублей, отпочкуйтесь полностью от государства, создавайте на свои деньги частный клуб и частную лигу, стройте или арендуйте у государства ледовые дворцы, набирайте в команду хоть сплошь иностранцев, назначайте свою цену на билеты – и процветайте! Как НХЛ. Чего проще?!

Но нет – все, как при социализме, который у нас успешно похоронили, если кто забыл, 29 лет назад, предпочитают сладко сосать сиську у государства. Вместе с менеджерами, тренерами, скаутами, агентами и прочим околоспортивным людом. Ну а почему бы этого ни делать, если можно? Если народ безмолвствует?

- Говорил всегда, что у команды, которая получает деньги из бюджета, основная цель – расхищение. Идет обычный дербан выделяемых денег.

- Ни один агент не получит даже на копейку больше, если к этому не будет причастен менеджер клуба.

- Если тот, кто выделяет деньги, не будет контролировать расходы, половина денег окажется на стороне.

- Иногда у клуба вырисовывается прибыль, надо платить налоги, делиться прибылью. И народ решает – лучше сделать убыток, чем делиться прибылью. В итоге смывают куда-то деньги, уравнивая баланс за год. Для этого и нужны игроки-прачки, которых берут за миллионы, а они сидят на лавке.

Как вам? Нормально? И сказано было в интервью «Советскому спорту» аж шесть лет назад, в январе 2014 года. То есть давным-давно все всё прекрасно знают и понимают: госфинансирование профессионального спорта – банальное тотальное расхищение в особо крупных размерах наших с вами денег.

Кто это сказал? Сейчас сами догадаетесь. Заключительная часть интервью.

- Государство не должно финансировать футбольные клубы. Придумали какую-то социальную нагрузку, хотя футбол – это развлекуха, которой должны заниматься те, кто имеет желание. А присутствие государства развращает, деньги ведь ничьи. Смерть клуба – явление для региона не трагическое. Умерла команда, но там, где любят футбол, спорт, она возродится. Ну, вот не будет клуба в Нальчике – и что? В бюджете Кабардино-Балкарии добавится денег на социальные нужды.

- Какой ваш прогноз – примут закон о запрете на финансирование клубов со стороны госмонополий?

- А я не могу понять, зачем его принимать. Государство в этих монополиях – главный акционер, зачем ему закон? Ведь и само государство может сказать – все, ребята, денег на профессиональные команды больше не даем. И одна компания на эти деньги будет проводить газ, а другая строить больше двухэтажных вагонов.

Да, это Андрей Червиченко, экс-президент «Спартака».

Так и хочется воскликнуть, Государство, какие тебе еще нужны аргументы?! Почему РЖД содержит «Локомотив», Газпром – «Зенит» и СКА, Роснефть – ЦСКА?! У нас, что, в стране больше некуда деньги потратить? У нас дороги и поезда, как в США, а пенсии и медицина, как в Германии? Что вообще происходит?!

Почему во всем мире профессиональный спорт мало того что сам себя содержит, через огроменные налоги поддерживает стариков и детей, инвалидов и безработных. Вспоминать в этом смысле о НХЛ, НБА и прочих лигах, по-моему, уже дурной тон. Хотя… Спросите у Овечкина, какие налоги он заплатил в федеральный бюджет США и округа Колумбия со своего 124-миллионного контракта. Я отвечу за него – порядка 55 млн долларов. Которые пошли на те самые дороги, пособия по безработице, помощь малоимущим…

Все. Баста. Государство – вон из профессионального спорта России! Не только во Владивостоке, а по всей стране!

Ну а депутату Госдумы Вячеславу Фетисову на его высказывание, дескать, госкорпорации должны финансировать не отдельные клубы, а всю КХЛ, отвечу в следующей заметке.