Почему Фетисов не предлагал госкорпорациям США финансировать НХЛ?

Но то, что экс-сенатор, а ныне депутат Госдумы порой на полном серьезе говорит во всеуслышание, взрывает мозг. Вот и на упразднение «Адмирала» экс-капитан сборной СССР и ЦСКА отреагировал весьма оригинально.

Читаю интервью Вячеслава Александровича, комментирующего отказ властей Приморья финансировать из регионального бюджета профессиональный спорт в лице хоккейного «Адмирала» и футбольного «Луча», и будто одновременно нескольких человек слушаю.

С одной стороны: «Регионы, спонсирующие клубы из своего бюджета, отнимают деньги у развития детско-юношеского спорта». Ну да, это тоже самое, что сказать - солнце восходит на Востоке. Но миллионам людей в России и такие вещи все еще надо объяснять.

С другой стороны: «Больше всего вопросов к КХЛ. Сложно представить, что в НХЛ такое могло произойти».

С третьей: «Уже не раз говорил, что госкорпорации должны финансировать не клубы выборочно, а всю КХЛ».

С четвертой: «Нужно дать возможность клубам получать деньги от местных предпринимателей и бизнесменов, меценатов и спонсоров».

Каково? Оказывается, региональным толстосумам, мечтающим вложениями в профессиональный хоккей топить бездонную печку собственными ассигнациями, кто-то – из психдиспансера, что ли? – мешает это делать?! Ведь дураку понятно: с этими сумасшедшими, никаким мировым рынком труда не обусловленными зарплатами на спорте в России никогда ничего не заработаешь.

По поводу сравнений с НХЛ. Нет, там случай Владивостока не просто сложно представить. Подобного не может быть по определению!

Во всем мире профессиональный спорт на то и профессиональный, что не клянчит ни у кого деньги, а сам зарабатывает! Сколько вам заплатили болельщики за билеты на стадионе и различную атрибутику, ТВ за право показа, частные спонсоры за рекламу, столько и получили, на то и живут. Причем делят эти доходы в той же НХЛ в пропорции 50 на 50 между владельцами клубов и хоккеистами.

Где тут государство? Нет его! Ему тут элементарно нечего делать. Но оно непременно появляется, когда приходит время собирать налоги. И тогда выкатывает ультиматум: а ну-ка, друзья миллионеры, заплатите 39 процентов с контракта каждого игрока федерального налога, а также от 3,07 процента в Пенсильвании до 13,05 процента в Калифорнии налога штата!

Представьте на минутку, что Арнольду Шварценеггеру в бытность губернатором Калифорнии в один прекрасный день моча стукнула в голову, и он решил из бюджетных средств профинансировать «Лос-Анджелес Кингз». А что: если в России с пенсиями в 100-150 долларов подобное в порядке вещей, чем хуже мы в процветающем регионе Америки?

Вопрос к Вячеславу Александровичу:

- Что с нашим культуристом-терминатором народ США сделал бы за одну только мысль такую?

Ну а власти, полагаю, тут же препроводили бы зарвавшегося чиновника в уютную камеру в условном Алькатрасе. За расхищение государственных средств в особо крупных размерах.

«Больше всего вопросов к КХЛ». Позвольте, но какие могут быть вопросы к замку на песке, целиком и полностью зависящему от государства?! Что КХЛ зарабатывает сама, тогдашний президент лиги Дмитрий Чернышенко озвучил в начале сентября прошлого года – 3,6 млрд рублей по итогам сезона-2018/19. Около 60 млн долларов – вроде неплохо. Но сколько КХЛ, по словам Чернышенко, собиралась выплатить клубам? 419 млн рублей.

- Каждому! – ударил бы кулаком по столу Бывалый.

Нет! 419 млн – это на все 24 команды КХЛ. Причем чемпиону – ЦСКА выделили 72,5 млн, финскому «Йокериту» - 39,4 млн (за рекордный телеспрос ему насчитали 31,3 млн), а «Адмиралу» достались крошки с барского стола – 8219114 рублей, из них 2,77 млн – за телеспрос и 5,44 млн за участие в сезоне.

Не мне вам разъяснять, что можно сделать в клубе КХЛ за 8,2 млн рублей помощи от лиги, если в минувшем сезоне более 50 игроков получали миллион и более долларов в год. Иначе говоря, тому же ЦСКА 72,5 млн рублей от КХЛ хватило бы на зарплату одному Кириллу Капризову. И то не факт.

Совсем другой коленкор – НХЛ. Там, действительно, лига спасает клубы. Может взять на себя выплаты игрокам по контрактам, если где-то засбоило. Как, например, произошло в «Оттаве» в 2003 году, когда «Сенаторз» признали банкротом. Владелец клуба Род Брайден кинулся к правительству Канады: так, мол, и так – освободите от налогов! Получил в ответ, разумеется, увесистую фигу: дескать, вот молодец-миллионер, наделал долгов на 350 млн долларов, а гасить их теперь должны 30 млн законопослушных канадских граждан?!

В подобных случаях НХЛ либо помогает перепродать клуб новым хозяевам, либо просто перевозит команду в другой город – из Квебека в Колорадо, из Миннеаполиса в Даллас, из Атланты в Виннипег, из Финикса в Аризону, из Хартфорда в Каролину и так далее.

Ну и о самом главном. Вообще-то это я первым предложил, чтобы госкорпорации содержали не отдельные клубы, а всю КХЛ. Было это жестом отчаяния. Не было сил терпеть бесконечное лицемерие, когда одни команды жировали на щедрые подачки от государственных монополий, а легендарный «Спартак» из-за безденежья в 2014 году снялся с соревнований и был расформирован. В итоге деньги нашлись. Команду восстановили, а потом КХЛ с новым президентом Дмитрием Чернышенко приступила к планомерному снижению потолка зарплат. До 900 млн рублей в следующем сезоне.

Но сегодня всем понятно – дальше так жить нельзя. Пришло время государству уйти из профессионального спорта. Полностью и навсегда. Хватит этого чудовищного зазеркалья, рассадника коррупции, островка коммунизма в стране дикого капитализма!

Вячеслав Александрович, вы почти десять лет отыграли в НХЛ, взяли там Кубок Стэнли как игрок и как тренер. У меня к вам напоследок один-единственный вопрос:

- Почему публично, через мировую прессу, вы ни разу не предложили госкорпорациям США финансировать НХЛ?