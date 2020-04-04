Почему бы болельщикам «Адмирала» не написать письмо Абрамовичу или Гейтсу?

Думаете, попросили выделить дополнительные средства на медицину, дороги, образование, строительство социального жилья? Нет, с какого-то перепуга первое лицо страны должен спасать профессиональный спорт Владивостока?!

Откуда взялся этот чудовищный бред? Я прекрасно помню, как загибался в Квебеке «Нордикс». Как в Миннеаполисе погасли «Старз». Как «Джетс» закрыли бизнес в Виннипеге. Помешанный на хоккее город прозябал без НХЛ долгие 15 лет, пока в Атланте не окочурился «Трешерз», и команду из США перепродали в Канаду. В общем, за океаном банкротств тоже хватает. Но что-то я ни разу не слышал, чтобы фанаты ледовой забавы строчили слезные письма президенту США, премьер-министру Канады или – для того чтоб наверняка! - Елизавете Второй.

Более того, даже в самом фантасмагоричном сне в советские времена никому не могло присниться, чтоб болельщики, например, московского «Локомотива» потребовали от Леонида Брежнева или Юрия Андропова спасти от упразднения их горемычный клуб. А он, между прочим, дал мировому хоккею Виктора Якушева и Виктора Цыплакова, Евгения Зимина и Евгения Мишакова, Александра Пашкова и Бориса Михайлова…

Друзья, какое дело президенту страны до шоу-бизнеса, каковым только и может быть профессиональный спорт? Он, что, должен подкинуть четырем приморским командам суперпрофи, о двух из которых, подозреваю, в России мало кто вообще слышал, деньжат из собственного кармана? Но над официальным окладом Владимира Владимировича в 773 тысячи рублей в месяц наши величайшие профессионалы, которых мечтает, наверное, заполучить в свои ряды каждый клуб планеты, только рассмеются. Еще бы: с зарплатным бюджетом «Адмирала» в сезоне-2017/18, по неофициальным данным, в 460 млн рублей!

Если во Владивостоке есть люди, которые столь страстно переживают за тяжелую судьбу миллионеров от спорта за наш с вами счет, адресовали бы свою душераздирающую депешу Роману Абрамовичу. Или Биллу Гейтсу. Что для них выкинуть на ветер несколько сот миллионов рублей? Семечки!

Нет, глубокоуважаемые профи, дальше так дело не пойдет. Хотите сладко сосать сиську у государства, встраивайтесь в систему. С какого бодуна вы должны получать больше министров и депутатов, не говоря уже о высших чинах страны?! Сколько во Владивостоке зарабатывают артисты Драматического театра имени Горького или Приморского краевого театра кукол? Ясно, что не сотни тысяч в месяц. Это и есть ваш, хоккеисты и футболисты, баскетболисты и волейболистки, уровень.

А неравнодушным поклонникам профессионального спорта Владивостока могу посоветовать брать пример с коллег из Новокузнецка. Когда «Металлург» подобным образом распрощался с КХЛ, сибиряки тоже сочинили письмо Президенту, губернатору и мэру города. Не дождавшись ответа, бросили клич – скинемся всем миром на любимую команду. И сколько собрали? Не поверите! Страшно сказать – аж 245 тысяч рублей! Куда потратили? Обновили форму подававшему в 2013 году надежды вратарю Илье Сорокину.

Вот так бы и во Владивостоке! Не представляете свою жизнь без профессионального спорта, помогите ему сами! Вы готовы для начала платить за поход на «Адмирал» сотню долларов? Конечно, нет – у вас же зарплаты не такие, как в США и Канаде. Но 250 тысяч рублей, как в Новокузнецке, собрать-то точно сможете. Найдите перспективного паренька в вашем городе, купите ему на народные деньги форму. Глядишь, и у вас появится олимпийский чемпион и трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира.

И еще. Не понимаю, зачем было заканчивать письмо откровенным враньем: «Мы не хотим, чтобы дети оказались без дела на улице, а хотим, чтобы они вели здоровый образ жизни!»

Какое отношение дети имеют к профессиональному спорту? А главное – сам «Адмирал» на своем официальном сайте заявил, что как раз детей сокращение финансирования никак не коснется:

- «Адмирал» сделает своим приоритетом развитие детского и юношеского спорта, воспитание поколения сильных приморских хоккеистов. Для этого в клубе имеется вся необходимая техническая база. ДЮСШ «Адмирал» продолжит готовить выпускников, а МХК «Тайфун» будет участвовать в регулярном чемпионате МХЛ сезона-2020/2021, однако команда будет полностью состоять из приморцев.

Браво! Вот именно для этого и существует государство. Развивать массовый спорт, создавать инфраструктуру, делать секции доступными для всех, поддерживать детей из неблагополучных семей. Растить, словом, здоровое поколение. А платить из бюджетов регионов и госкорпораций миллионы долларов людям, от которых, как выяснилось, проще всего избавиться в первую очередь, потому что обществу от них никакого прока, не просто аморально. Преступно!