Времена ХК МВД возвращаются. Клуб со скромным бюджетом дошел до финала

Среди них есть даже чемпионы и вице-чемпионы страны. Сегодня рассказываем о ХК МВД - клуба, с которого в новых экономических реалиях надо брать пример.

Десять лет назад команда, которую тренировал Олег Знарок, сенсационно вышла в финал плей-офф, где потрепала нервы действующему обладателю Кубка Гагарина «Ак Барсу». Проиграв первые два матча дома, «милиционеры» одержали три победы подряд, но все-таки уступили записным фаворитам 3-4.

Вице-чемпионов России чествовали в дивизии имени Дзержинского. Вскоре ХК МВД объединилась с московским «Динамо», из которого ушли спонсоры после поражения в плей-офф от «Спартака» (1-3). Под вывеской ОХК «Динамо» (объединенный хоккейный клуб).

В ХК МВД сделал себе имя тренер Андрей Хомутов. Десятое место в общей таблице его команды в 2008-м – сродни полету в космос. Так казалось тогда.

Сменивший Хомутова Знарок первый сезон сработал на понижение. До плей-офф его команде было, как до Луны. Запомнилась драка защитника «милиционеров» Федосеева с «витязем» Крисом Саймоном в премьерном матче Знарка в КХЛ. Точнее – избиение. Заокеанский тафгай мутузил оппонента, словно боксерскую грушу.

Вскоре вспыхнул конфликт руководства с вратарем Михаилом Бирюковым. В результате чемпион мира в Квебеке перешел в московское «Динамо».

А 24 марта умер от обширного инфаркта тренер Игорь Стельнов, которого успели уволить.

Заявление об уходе, поданное Знарком, не было принято. В следующем сезоне он заставил о себе говорить в восторженных тонах. Его команда ноунеймов едва не завоевала Кубок Гагарина, а сам Знарок был объявлен лучшим тренером КХЛ.

5 февраля 2010-го в Балашихе «милиционеры» загнали в тупик «Локомотив» (3:0) и его «машиниста» Кари Хеккиля. Финна уволили в раздевалке сразу после матча, несмотря на обещания бороться за Кубок Гагарина. Сменивший его Петр Воробьев разделил ту же участь, проиграв ХК МВД в финале конференции.

Команда Знарка заняла на Западе второе место, прошла в плей-офф ЦСКА, неуступчивое рижское «Динамо» и «Локомотив». Я впервые видел, с каким удовольствием игроки отхлебывали шампанское из кубка победителя конференции. Даже журналистам в раздевалке предлагали. Очевидно, «милиционеры» не верили в успех в финале, а зря.

В битве с «Ак Барсом» после двух поражений в Балашихе на команде Знарка поставили крест. Однако она взяла оба матча в Казани, затем один дома и вышла вперед 3-2. Справедливости ради отметим, что «Ак Барс» лишился травмированных лидеров – Алексея Морозова и Даниса Зарипова. Но и команде Знарка пришлось латать дыры в составе. В шестом матче она потерпела фиаско 1:7. У хозяев прорвало защитник Алексея Емелина, набравшего 5 (1+4) очков. Накануне решающей игры жаждущие раздобыть билеты сломали стеклянные двери в кассах «Арены Балашиха». Однако подопечные Зинэтулы Билялетдинов не оставили хозяевам ни единого шанса – 2:0. Автором последней шайбы «милиционеров» в КХЛ стал форвард дублирующего состава Александр Шибаев, сын футболиста «Спартака».

К тому времени уже стало известно об объединении ХК МВД и «Динамо». Собственно, почти вся команда Знарка переехала в Новогорск и переоделась в бело-голубую форму.

До сезона-2017/2018 ХК МВД представлял «Динамо» в МХЛ.

Та дружина Знарка наглядно продемонстрировала, что не все в хоккее решают деньги. Один титулованный эксперт утверждал, что время выскочек, как ХК МВД, кануло в лету. Не поторопился ли он с таким выводом-приговором? Посмотрим, как изменится расстановка сил в КХЛ после кризиса.